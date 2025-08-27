Знакомство со столицей Заполярья Если вы только приехали в наш город или уезжаете вечером — не сидите в гостинице, выйдите на улицу! Мы встретим вас у гостиницы и проедем в автомобиле по самым знаковым и видовым местам в городе. Вас ждет:

смотровая площадка на Кольский залив и город, • памятник «Защитникам советского Заполярья», • памятник «Ждущей», • мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», • фрагмент рубки АПЛ «Курск», • посмотрим на площадь Мурманска.