Вас ждет знакомство со столицей Заполярья — городом Мурманском и северной природой в его окрестностях.
Мы проедем на автомобиле по самым знаковым и видовым местам города! Увидим смотровую площадку на Кольский залив и город, площадь Мурманска, памятники и мемориалы, а также фрагмент рубки АПЛ «Курск».
Описание экскурсии
Знакомство со столицей Заполярья Если вы только приехали в наш город или уезжаете вечером — не сидите в гостинице, выйдите на улицу! Мы встретим вас у гостиницы и проедем в автомобиле по самым знаковым и видовым местам в городе. Вас ждет:
смотровая площадка на Кольский залив и город, • памятник «Защитникам советского Заполярья», • памятник «Ждущей», • мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», • фрагмент рубки АПЛ «Курск», • посмотрим на площадь Мурманска.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на Кольский залив и город
- Памятник «Защитникам советского Заполярья»
- Памятник «Ждущей»
- Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время»
- Фрагмент рубки АПЛ «Курск»
- Площадь Мурманска
Что включено
- Услуги гида
- Поездка на автомобиле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь «Пять углов», рядом со знаком Город-герой
Завершение: Площадь «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Посетить значимые места Мурманска с комфортом и интересным рассказом - это вам сюда, и именно к Геннадию! Очень коммуникабельный, общительный, внимательный человек, столько всего нового узнала за время поездки! Даже непогода не помешала получить удовольствие. Много фото, от Геннадия бонусом очень интересное видио.
Ф
Фёдоров
29 июл 2025
Я
Яна
25 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, была с дочкой 8 лет, очень познавательно и интересно! Узнали много фактов, посетили все значимые места! В конце получили замечательный видеоролик на память о путешествии в Мурманск!
А
Александр
24 июл 2025
Н
Наталья
5 июл 2025
Респект экскурсоводу Евгении! За три часа познакомились с историей Мурманска, узнали об основных событиях, посетили знаковые места: памятник защитникам Заполярья, мемориал морякам-подводникам, памятник Ждущей, Семеновское озеро с котом Семеном и другие. Переместились из настоящего времени на 100 лет в прошлое, узнали историю возникновения и строительства Мурманска, героическую историю защиты города в период великой Отечественной войны.
Н
Наталия
23 июн 2025
Чудесная экскурсия! Геннадий очень интересно рассказал о городе, его истории и настоящем. Показал все знаковые места. Помог сделать красивые фотографии, и ещё удивил сюрпризом… маленьким фильмом на память об экскурсии!!! СПАСИБО! Да, и подсказал где можно вкусно покушать, и где купить вкусной рыбки. Рекомендую к посещению!!!
Н
Наталья
7 июн 2025
И
Игорь
1 июн 2025
Д
Дмитрий
27 мая 2025
Очень понравилась обзорная экскурсия по городу. Геннадий подробно и интересно рассказывал, посетили много локаций, очень приятная коммуникация. По сути, успели посмотреть весь город. Спасибо большое за подробную экскурсию. Нам с женой понравилось.
А
Анна
17 мая 2025
На машине по г. Мурманску. Шикарно и бесподобно! Прекрасный экскурсовод, глубокое погружение в материал! Однозначно рекомендую!
Д
Дарья
12 мая 2025
Отличная обзорная экскурсия с интересными фактами и лайфхаками)
Особенно понравились виды со смотровой площадки Алеши.
Дружественная атмосфера, комфортное вождение и приятный сюрприз в конце экскурсии☺️ настоятельно рекомендую Геннадия, как великолепного гида 🔥
"на севере - жить" 🤟
Особенно понравились виды со смотровой площадки Алеши.
Дружественная атмосфера, комфортное вождение и приятный сюрприз в конце экскурсии☺️ настоятельно рекомендую Геннадия, как великолепного гида 🔥
"на севере - жить" 🤟
В
Валерия
12 мая 2025
Очень понравилась экскурсия! Замечательный экскурсовод Геннадий, рассказывает очень интересно об истории города, показал интересные места, где можно вкусно покушать и купить морепродукты. Сделал памятные фотографии и очень милый и красивый видеоролик! Экскурсия оставила только положительные воспоминания и мы обязательно вернемся в такой прекрасный и колоритный город Мурманск!
О
Ольга
10 мая 2025
Экскурсия - восторг! Грамотный, знающий экскурсовод. Рекомендую гостям Мурманска.
В
Васи
28 мар 2025
Замечательный гид! Очень интеллигентный! Рассказал историю Мурманска! Отвечал на все вопросы! Подсказал вкусные места, где мы насладились арктической кухней! Машина-комфортная! Помог сделать красивые фотографии! Рекомендую!
А
Алла
21 мар 2025
Экскурсия понравилась. Комфортный автомобиль и интересный рассказ в непринуждённой обстановке профессионального гида о прошлом и настоящем Мурманска, о необычных для жителей других регионов явлений Севера, таких как Северное сияние, полярный день, полярная ночь. Посетили основные достопримечательности Мурманска и сделали на память отличные фотографии. Экскурсию однозначно рекомендую.
