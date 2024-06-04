1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 11 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Дружеская экскурсия по главным местам заполярной столицы - интересно и без бессмысленной информации
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
100009 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: погружение в мир урбан-арта с профессиональным гидом
Исследуйте яркие муралы Мурманска, созданные мастерами со всего мира, и их влияние на городскую среду
Начало: Улица Полярные Зори, 51/33, Мурманск
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
910₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - первая встреча
Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
Посетить старинные посёлки и рассмотреть суда ледокольного флота России
Начало: заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 08:30
15 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ААндрей1 июня 2024Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто не оторваться!!! Поездка комфортная, забрали и привезли обратно в место нашего проживания.
- hhi+7962728 мая 2024Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
- ААлексей26 мая 2024Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
- РРенат26 мая 2024Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
- ССергей26 мая 2024Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
- ААлена20 мая 2024Сегодня с мужем были на экскурсии с гидом Виталием, мы остались очень довольны) это и правда путешествие в Мурманск с
- ММария20 мая 2024Очень понравилась обзорная экскурсия на машине по Мурманску. Виктор влюблен в свой город, историк по образованию и очень благожелательно настроенный человек. Четыре
- ННина20 мая 2024Отличная экскурсия, было учтено желание попасть на ледокол. Объездили весь Мурманск и Кола. Побывали на материке. Информации очень много услышали, все достаточно понятно и интересно.
- ИИрина19 мая 2024Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кольский залив»
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