Кольский залив – экскурсии в Мурманске

Найдено 21 экскурсия в категории «Кольский залив» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600 за всё до 6 чел.
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498 за человека
Мурманск - сердце Заполярья
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4.5 часа
20 отзывов
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 11 000 за всё до 7 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850 за всё до 4 чел.
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
81 отзыв
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Мурманск с офицером запаса ВМФ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400 за всё до 3 чел.
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Дружеская экскурсия по главным местам заполярной столицы - интересно и без бессмысленной информации
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
100009 500 за всё до 6 чел.
По берегам Кольского фьорда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000 за всё до 6 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за человека
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000 за человека
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000 за человека
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500 за всё до 4 чел.
Териберка: арктическая сказка на краю земли
🚗 На машине
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
867 отзывов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500 за человека
Мурманск глазами полярника 21 века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622 за человека
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мурманские муралы: погружение в мир урбан-арта с профессиональным гидом
Исследуйте яркие муралы Мурманска, созданные мастерами со всего мира, и их влияние на городскую среду
Начало: Улица Полярные Зори, 51/33, Мурманск
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
910 за человека
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
21 отзыв
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Мурманск - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - первая встреча
Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 500 за всё до 3 чел.
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
Посетить старинные посёлки и рассмотреть суда ледокольного флота России
Начало: заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 08:30
15 июня в 08:30
8 000 за всё до 4 чел.
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
    Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто не оторваться!!! Поездка комфортная, забрали и привезли обратно в место нашего проживания.
    Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов простоСпасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов простоСпасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто
  • h
    hi+79627
    28 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
  • Р
    Ренат
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
    читать дальше

    очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам!

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
  • А
    Алена
    20 мая 2024
    Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
    Сегодня с мужем были на экскурсии с гидом Виталием, мы остались очень довольны) это и правда путешествие в Мурманск с
    читать дальше

    другой стороны) какие красивые реки и водопады с лучших ракурсов и интересной историей!) а ещё нам показали очень красивые виды на Мурманск (не от Алёши)) О нас заранее позаботились, за сутки выяснили в какой мы обуви (кроссовках) и размеры, а в день экскурсии привезли нам резиновые сапоги) Не представляю, как без них мы ходили бы😅 Виталий очень интересный рассказчик, кажется, знает ответы на все вопросы) по крайней мере мои😄 Рекомендую всем, особенно тем, кто ещё не успел полюбить Мурманск, после этой экскурсии влюбитесь👌🏼

  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Очень понравилась обзорная экскурсия на машине по Мурманску. Виктор влюблен в свой город, историк по образованию и очень благожелательно настроенный человек. Четыре
    читать дальше

    часа, запланированные на экскурсию, пролетели незаметно, а посетили очень много: и мемориальный комплекс «Маяк, и величественный памятник «Алеша», и памятник «Ждущая», и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» - всего не перечислишь. Затем проехали по Кольскому мосту и полюбовались Мурманском с другого берега залива. Спасибо за часы, проведенные в общении с приятным человеком. Советую всем эту экскурсию.

  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
    Отличная экскурсия, было учтено желание попасть на ледокол. Объездили весь Мурманск и Кола. Побывали на материке. Информации очень много услышали, все достаточно понятно и интересно.
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кольский залив»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
  2. Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
  3. Мурманск - сердце Заполярья
  4. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
  5. Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Кольский залив" можно забронировать 21 экскурсию от 910 до 14 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1373 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Мурманске на 2024 год по теме «Кольский залив», 1373 ⭐ отзыва, цены от 910₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам