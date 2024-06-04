А Анна Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!

А Андрей Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто не оторваться!!! Поездка комфортная, забрали и привезли обратно в место нашего проживания.

h hi+79627 Териберка: арктическая сказка на краю земли Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре

А Алексей Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.

Р Ренат Териберка: арктическая сказка на краю земли читать дальше очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам! Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон

С Сергей Териберка: арктическая сказка на краю земли Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!

А Алена Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского читать дальше другой стороны) какие красивые реки и водопады с лучших ракурсов и интересной историей!) а ещё нам показали очень красивые виды на Мурманск (не от Алёши)) О нас заранее позаботились, за сутки выяснили в какой мы обуви (кроссовках) и размеры, а в день экскурсии привезли нам резиновые сапоги) Не представляю, как без них мы ходили бы😅 Виталий очень интересный рассказчик, кажется, знает ответы на все вопросы) по крайней мере мои😄 Рекомендую всем, особенно тем, кто ещё не успел полюбить Мурманск, после этой экскурсии влюбитесь👌🏼 Сегодня с мужем были на экскурсии с гидом Виталием, мы остались очень довольны) это и правда путешествие в Мурманск с

М Мария Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов читать дальше часа, запланированные на экскурсию, пролетели незаметно, а посетили очень много: и мемориальный комплекс «Маяк, и величественный памятник «Алеша», и памятник «Ждущая», и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» - всего не перечислишь. Затем проехали по Кольскому мосту и полюбовались Мурманском с другого берега залива. Спасибо за часы, проведенные в общении с приятным человеком. Советую всем эту экскурсию. Очень понравилась обзорная экскурсия на машине по Мурманску. Виктор влюблен в свой город, историк по образованию и очень благожелательно настроенный человек. Четыре

Н Нина Мурманск и Кола: главные города Кольского залива Отличная экскурсия, было учтено желание попасть на ледокол. Объездили весь Мурманск и Кола. Побывали на материке. Информации очень много услышали, все достаточно понятно и интересно.