🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 22 отзыва Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены Начало: На площади Пяти Углов Расписание: ежедневно в 10:00 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 197 отзывов Мурманск - главный город Заполярья Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом от 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 5 часов 46 отзывов Мурманск и Кола: главные города Кольского залива Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда от 12000 9 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Мини-группа 4.5 часа 32 отзыва Популярное предложение Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию Начало: В Октябрьском районе 4200 3 990 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком Начало: По договоренности от 8 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 81 отзыв Знакомство с Мурманском и историей русского флота Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 67 отзывов Добро пожаловать в Мурманск Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 71 отзыв Мурманск с офицером запаса ВМФ Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках 6 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Увидеть главные достопримечательности столицы Арктики и с комфортом добраться до отеля Начало: В аэропорту 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 5 отзывов Мурманск: мини-трип в мини-группе Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате Начало: На площади «Пять углов» Расписание: ежедневно в 08:00 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца Начало: в центре города 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 4 часа 35 отзывов Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия Начало: Ваше место пребывания в Мурманске Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Мурманск - первая встреча Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Мурманск - форпост Арктики Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс... от 7 800 ₽ за всё до 4 чел.