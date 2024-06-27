1 чел.
По популярности
4 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Почувствуй город с нами. Мурманск - столица Заполярья
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Расписание: Каждый день в 10:00
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3 200₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
4 000₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
15 июля в 13:00
16 июля в 13:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир27 июня 2024Очень интересная и познавательная обзорная экскурсия. Заявленная гидом программа выполнена на все 100 процентов и даже более. Большое спасибо гиду за его внимательное и доброжелательное отношение к нам, туристам.
- ЕЕкатерина19 июня 2024Отличная экскурсия! очень понравилось, посетили массу интересных мест, красивейшие видовые площадки, наш гид Александр рассказал очень много интересного, отлично провели время! Рекомендую к посещению!
- ААлександр16 июня 2024Огромная благодарность нашему гиду Александру за интерейснешую, познавательную экскурсию по знаковым местам Мурманска с посещением великолепных видовых площадок.
- ППолина15 июня 2024Увлекательная экскурсия, гид Алексей интересно рассказывал о городе и его истории. Рекомендую!
- ССтанислав12 июня 2024Посмотрели все, что было предусмотрено программой. Главное не торопясь, в спокойном режиме. Хорошее сопровождение гида Влада. Простым языком рассказывал интересные факты о жизни города. Было время пофотографироваться, послушать гида и посмотреть.
- ММарина23 мая 2024Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!
- ССветлана19 мая 2024Огромное спасибо Сергею за очень комфортную экскурсию по Мурманску! Интересно рассказывает, много разных локаций и все в комфортабельной машине! И очень повезло с погодой! Рекомендую всем!
- ННаталия12 марта 2024Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!
- ЛЛариса3 марта 2024Почти все увидела, что хотела.
- ММарина9 января 2024Знакомство с МурманскомОчень интересная почти индивидуальная экскурсия на машине (нас было трое). Увидели главные достопримечательности города, поднимались на множество обзорных площадок с
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Фрагмент подлодки Курск»
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