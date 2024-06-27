В Владимир Почувствуй город с нами. Мурманск - столица Заполярья Очень интересная и познавательная обзорная экскурсия. Заявленная гидом программа выполнена на все 100 процентов и даже более. Большое спасибо гиду за его внимательное и доброжелательное отношение к нам, туристам.

Е Екатерина Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия Отличная экскурсия! очень понравилось, посетили массу интересных мест, красивейшие видовые площадки, наш гид Александр рассказал очень много интересного, отлично провели время! Рекомендую к посещению!

А Александр Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия Огромная благодарность нашему гиду Александру за интерейснешую, познавательную экскурсию по знаковым местам Мурманска с посещением великолепных видовых площадок.

П Полина Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия Увлекательная экскурсия, гид Алексей интересно рассказывал о городе и его истории. Рекомендую!

С Станислав Почувствуй город с нами. Мурманск - столица Заполярья Посмотрели все, что было предусмотрено программой. Главное не торопясь, в спокойном режиме. Хорошее сопровождение гида Влада. Простым языком рассказывал интересные факты о жизни города. Было время пофотографироваться, послушать гида и посмотреть.

М Марина Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!

С Светлана Почувствуй город с нами. Мурманск - столица Заполярья Огромное спасибо Сергею за очень комфортную экскурсию по Мурманску! Интересно рассказывает, много разных локаций и все в комфортабельной машине! И очень повезло с погодой! Рекомендую всем!

Н Наталия Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!

Л Лариса Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом Почти все увидела, что хотела.