Фрагмент подлодки Курск – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Фрагмент подлодки Курск» в Мурманске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Почувствуй город с нами. Мурманск - столица Заполярья
На машине
19 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Почувствуй город с нами. Мурманск - столица Заполярья
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Расписание: Каждый день в 10:00
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3 200 за человека
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
На машине
39 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
4 000 за человека
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
На машине
15 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
15 июля в 13:00
16 июля в 13:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Фрагмент подлодки Курск»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
  3. Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Кольский мост
  6. Морской вокзал
  7. Набережная
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Фрагмент подлодки Курск" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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