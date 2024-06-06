Площадь пяти углов – экскурсии в Мурманске

Найдено 8 экскурсий в категории «Площадь пяти углов» в Мурманске, цены от 3 990 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Мурманск - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за человека
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Мончегорск и Лапландский заповедник
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Мончегорск и Лапландский заповедник
Начало: Г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 490 за человека
Мурманск - форпост Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарина
    6 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги
  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Тур был замечательным, насыщенным и очень информативным. Прошло уже два месяца и я забыла имя гида, вроде Антон. Он профи и
    читать дальше

    очень влюблен в свой город. Его рассказы об истории города, о его развитии затрагивают глубокие чувства и восторг! Советую всем данную экскурсию!

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения
  • М
    Манина
    27 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Мурманск - первое знакомство
    Очень интересная экскурсия, содержательные рассказы о местах и городе в целом!!!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!
  • Ю
    Юлиана
    4 мая 2024
    Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
    У Юли уникальная экскурсия с изюминкой. Если вы любите кофе, хотите о нем больше узнать и насладиться им, вам точно сюда.
    читать дальше

    В Мурманске живут и создают кофейные чудеса настоящие мастера своего дела. Юля с радостью делиться этими чудесами. ВЫ получите не только гастрономическое удовольствие, но и ощутите себя в северной сказке с удивительными предсказаниями. Что хотелось бы пожелать: побольше историй про город, его удивительных жителей, традициях и свершениях. Этого немного не хватило.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Площадь пяти углов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
  2. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
  3. Мурманск - первое знакомство
  4. Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
  5. Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Площадь пяти углов" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 990 до 19 490 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Мурманске на 2024 год по теме «Площадь пяти углов», 100 ⭐ отзывов, цены от 3990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам