Д Дарина Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍

Э Эльмира Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!

Д Дмитрий Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.

А Анна Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!

И Ирина Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия читать дальше очень влюблен в свой город. Его рассказы об истории города, о его развитии затрагивают глубокие чувства и восторг! Советую всем данную экскурсию! Тур был замечательным, насыщенным и очень информативным. Прошло уже два месяца и я забыла имя гида, вроде Антон. Он профи и

Я Яна Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!

М Манина Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!

Д Дмитрий Мурманск - первое знакомство Очень интересная экскурсия, содержательные рассказы о местах и городе в целом!!!

И Ирина Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️