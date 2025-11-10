Приглашаю вас на небольшой хайкинг Кольского Заполярья в окрестностях Мурманска.
Предлагаю вам изучить Мурманск с другой стороны и почувствовать себя немного местным жителем, поднявшись на живописную сопку, чтобы увидеться с солнцем.
Это действительно уникальная экскурсия с незабываемыми впечатлениями и яркими фотографиями на память.
Описание экскурсии
Удивительное Кольское Заполярье Кольское Заполярье — край полярного дня и полярной ночи. Летом Солнце не заходит за горизонт и светит нам 60 дней подряд. Зимой наоборот, мы не видим Солнца около 40 дней. Но любая ночь однажды заканчивается — и полярная тоже. Я предлагаю вам почувствовать себя чуточку местным: подняться на сопку и встретить там прекрасное солнце. Прогулки с увлекательным маршрутом У нас необычные прогулки в окрестностях Мурманска — в мини-группе (до 4-х человек), возможно также индивидуально. Отдохните от городской суеты и шума в тишине северной природы. Не сложные прогулки по сопкам в тундре с красивейшими видами доступны практически для каждого! Летом это будет не сложный хайкинг со сбором ягод и грибов, фотосессия на ковре из ягеля; зимой — прогулки на снегоступах! До встречи на нашей прогулке! Важная информация:
Обязательно удобная обувь для прогулок и одежда по сезону.
Ежедневно в 10:00 и 16:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск, площадь «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
