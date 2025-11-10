Удивительное Кольское Заполярье Кольское Заполярье — край полярного дня и полярной ночи. Летом Солнце не заходит за горизонт и светит нам 60 дней подряд. Зимой наоборот, мы не видим Солнца около 40 дней. Но любая ночь однажды заканчивается — и полярная тоже. Я предлагаю вам почувствовать себя чуточку местным: подняться на сопку и встретить там прекрасное солнце. Прогулки с увлекательным маршрутом У нас необычные прогулки в окрестностях Мурманска — в мини-группе (до 4-х человек), возможно также индивидуально. Отдохните от городской суеты и шума в тишине северной природы. Не сложные прогулки по сопкам в тундре с красивейшими видами доступны практически для каждого! Летом это будет не сложный хайкинг со сбором ягод и грибов, фотосессия на ковре из ягеля; зимой — прогулки на снегоступах! До встречи на нашей прогулке! Важная информация:

Обязательно удобная обувь для прогулок и одежда по сезону.