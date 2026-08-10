ежедневно в 10:30

На общественном транспорте, как местные жители, вы отправитесь к одной из самых высоких сопок в окрестностях Мурманска. Во время легкого треккинга исследуете особенности тундры и лесотундры, узнаете, как использовали растения древние саамы. А с вершины откроете сказочный вид на залив, город, бескрайние дали с цепочками озер и даже разглядите Баренцево море.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мурманск — Мишуково: нежданное путешествие

Мы встретимся на Привокзальной площади в Мурманске, купим билеты на пригородный автобус и отправимся в путь. Как правило, транспорт полупустой, поэтому ничто не помешает нам удобно разместиться и общаться по дороге. Познакомимся поближе, обменяемся историями о путешествиях и, конечно, я буду рада рассказать о нашем суровом, но красивом крае — фантастическом Заполярье.

Легкий треккинг и пикник на вершине

Прибыв на место, начнем несложный 2-часовой подъем на сопку Мишукова (260 м). Вы побываете в двух природных зонах: пройдете лесотундру, небольшие болотца и подниметесь в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками. Оцените просторы мурманских окрестностей с озерами и грядой сопок, увидите залив с кораблями и сможете сделать пейзажные снимки. А на вершине отдохнете, попьете чая из местных трав, перекусите и отправитесь в обратный путь.

Истории Севера

По пути вы услышите немало интересных фактов о природе и этнической истории региона, которые я собираю уже десять лет. Расскажу обо всех растениях на маршруте, о том, как коренное население — саамы — их использовало, что из этих знаний можно применить сейчас и многое другое!

Организационные детали