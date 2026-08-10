ежедневно в 10:30

Мы встретимся на Привокзальной площади в Мурманске, купим билеты на пригородный автобус и отправимся в путь. Как правило, транспорт полупустой, поэтому ничто не помешает нам удобно разместиться и общаться по дороге. Познакомимся поближе, обменяемся историями о путешествиях и, конечно, я буду рада рассказать о нашем суровом, но красивом крае — фантастическом Заполярье.
Легкий треккинг и пикник на вершине
Прибыв на место, начнем несложный 2-часовой подъем на сопку Мишукова (260 м). Вы побываете в двух природных зонах: пройдете лесотундру, небольшие болотца и подниметесь в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками. Оцените просторы мурманских окрестностей с озерами и грядой сопок, увидите залив с кораблями и сможете сделать пейзажные снимки. А на вершине отдохнете, попьете чая из местных трав, перекусите и отправитесь в обратный путь.
Истории Севера
По пути вы услышите немало интересных фактов о природе и этнической истории региона, которые я собираю уже десять лет. Расскажу обо всех растениях на маршруте, о том, как коренное население — саамы — их использовало, что из этих знаний можно применить сейчас и многое другое!
Организационные детали
В стоимость входит чай и перекус
Билеты на рейсовый автобус оплачиваются самостоятельно — от 250 ₽ за чел. в одну сторону. Расписание фиксированное, поэтому опаздывать нельзя
Продолжительность программы с учётом поездки на автобусе (1 час 20 минут туда-обратно), — 5,5-6 часов, в зависимости от скорости подъёма группы
С поздней осени до ранней весны можно будет арендовать снегоступы — для комфортного перемещения и новых впечатлений (500 ₽ за пару)
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1991 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда аттестованных гидов, которые живут в Мурманской области. Мы специализируемся на активных автобусных и пешеходных экскурсиях, делаем туризм доступным. Наш подход — относиться к гостям читать дальшеуменьшить
как к любимым друзьям, проводить неспешные и интересные экскурсии. Стремимся показать уникальные места, расширить мировоззрение и создать положительные впечатления на всю жизнь. Верим, что путешествия позволяют каждому гостю быстро расти и развиваться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 251 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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2
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К
Кирилл
Огромное спасибо Марии, очень интересный пеший поход на сопку. Было очень душевно
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И
Ирина
Впечатление очень хорошее. Мария внимательна, ответственна, любит северную природу и передает эту любовь нам, гостям. Организация экскурсии на высоком уровне. Все замечательно. Рекомендую всем, кто любит природу.
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Антон
Мария - замечательный гид. Небольшое отличное приключение. Кто хочет чего-то лёгкого, но с красивыми видами и с небольшим бюджетом, то самое оно.
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А
Антон
Это был совершенно восхитительный хайкинг! Во-первых, прекрасный маршрут и действительно отличные виды (и поразительная забота: в болотистом месте даже специально положены поддоны, не говоря уже про такой заботливый и вкусный читать дальшеуменьшить
пикник). Во-вторых, в компании Марии чувствуешь себя как со старым и добрым другом, а не с гидом. И в-третьих, это не просто прогулка по горам, а ещё и интересный рассказ о северной флоре и фауне. Спасибо! Надеюсь вернуться на экскурсию по муралам)
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Н
Наталья
Мария, спасибо! Это было прекрасное времяпровождение, вид открывался красивый, сам подъем не сложный, так как много остановок, не успеваешь устать. Мария всё продумала, идти интересно, поэтому обязательно советую всем.
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И
Ирина
Благодарим Марию за проведенную экскурсию! Хорошая возможность познакомиться с природой края, увидеть местность с «другого ракурса». Мария была очень вовлеченной, и в сам мини-поход, и в жизнь региона, а также поделилась с нами туристическими советами. Темп ходьбы был дозированным, удобным для неподготовленного человека 😁
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