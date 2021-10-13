ежедневно в 10:30

Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск

Кольский залив с малоизвестного ракурса и интересные факты о Заполярье, его природе и этнокультуре

5
7 отзывов
На общественном транспорте, как местные жители, вы отправитесь к одной из самых высоких сопок в окрестностях Мурманска.

Во время легкого треккинга исследуете особенности тундры и лесотундры, узнаете, как использовали растения древние саамы.

А с вершины откроете сказочный вид на залив, город, бескрайние дали с цепочками озер и даже разглядите Баренцево море.
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск
Сопка Мишукова — к лучшим видам на Мурманск

Что вас ожидает

Мурманск — Мишуково: нежданное путешествие

Мы встретимся на Привокзальной площади в Мурманске, купим билеты на пригородный автобус и отправимся в путь. Как правило, транспорт полупустой, поэтому ничто не помешает нам удобно разместиться и общаться по дороге. Познакомимся поближе, обменяемся историями о путешествиях и, конечно, я буду рада рассказать о нашем суровом, но красивом крае — фантастическом Заполярье.

Легкий треккинг и пикник на вершине

Прибыв на место, начнем несложный 2-часовой подъем на сопку Мишукова (348 м). Вы побываете в двух природных зонах: пройдете лесотундру, небольшие болотца и подниметесь в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками. Оцените просторы мурманских окрестностей с озерами и грядой сопок, увидите залив с кораблями и сможете сделать пейзажные снимки. А на вершине отдохнете, попьете чая из местных трав, перекусите и отправитесь в обратный путь.

Истории Севера

По пути вы услышите немало интересных фактов о природе и этнической истории региона, которые я собираю уже десять лет. Расскажу обо всех растениях на маршруте, о том, как коренное население — саамы — их использовало, что из этих знаний можно применить сейчас и многое другое.

Организационные детали

  • Билеты на автобус оплачиваются самостоятельно — 158 руб. /человека в одну сторону
  • Продолжительность программы, с учетом поездки на автобусе (3 часа туда-обратно), — 7, 5-8 часов, в зависимости от скорости подъема группы
  • С поздней осени до ранней весны можно будет арендовать снегоступы — для комфортного перемещения и новых впечатлений

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 10:30

Мария
Мария
Северянка в третьем поколении, большую часть жизни прожила за полярным кругом. И считаю, что мне очень повезло, ведь я родилась в крайне живописном крае. Каждый мой день наполнен невероятной красотой, которую я хочу разделить с гостями. Десять лет активно изучаю Кольский полуостров, находила не одну тысячу километров, собрала огромный сундук знаний о местной флоре и фауне. Мастерски управляюсь с фототехникой и делаю отличные портреты на фоне суровой северной природы.
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7 реальных отзывов от туристов

М
13 окт 2021
Прекрасная экскурсия для знакомства с окрестностями Мурманска. Красивый вид, яркие эмоции, приятные беседы. Отдельное спасибо за прекрасный чай и невероятные фотографии ❤️
Вера
8 окт 2021
От всей души хочу поблагодарить Марию за поход на сопку Мишукова 3 октября! Она показала мне невероятную красоту северной природы и рассказала увлекательные истории жизни родного края.
Удивительные виды с сопки, брусника, чай, фотки, «босая» прогулка и автостоп - потрясающие эмоции и всё благодаря Марии! Замечательный день, знакомство с интересным человеком - рекомендую всем!
Е
24 сен 2021
Мария отлично знает, как поразить прекрасными видами и интересными рассказами! Маршрут очень интересный, остановки для подкрепления вкусными ягодками и для того, чтобы сделать отличные снимки! А поход по болоту вообще восторг!
Хочется поблагодарить за прекрасный день и фотографии!
Т
18 сен 2021
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию по сопкам! Было очень интересно открывать для себя красоты северной природы совсем рядом с городом, любоваться видами сопок, покрытых разноцветным ковром из растений, пить вкусный чай, приготовленный Марией, узнавать много нового, смотреть на город и думать о том, что нужно сюда обязательно вернуться.
А
15 сен 2021
Выражаю огромную благодарность Марии.
Невероятно душевная девушка, знающая историю своего края, а так же удивила своим знаниями о природе и растениях.
На обратном пути насобирали ягод, сделали невероятно красивых фотографий на профессиональный фотоаппарат!
Очень рекомендую данную экскурсию и Марию.
Благодарю!
Т
11 сен 2021
Спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Понравилось абсолютно все! Чудесная компания и захватывающие виды. Увидели и прочувствовали много нового для себя. Было классное чаепитие и вкусные ягоды на вершине сопки. А также получили хорошие фотографии. Благодаря Марии вдохновились на новые поездки и знакомства с нашей природой. )
Елена
10 сен 2021
Красивый неутомительный поход с интересным человеком. Мария рассказывала саамские легенды и угощала чаем из трав, которые сама собирала. По дороге набрали грибов. Осень на северо это красиво. Был сильный ветер. Спасибо большое. Елена

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