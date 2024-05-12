читать дальше идеально для вечерней прогулки. Мы даже успели научиться ходить на снегоступах, так как в тот день ещё было много снега и без них было бы тяжело. Считаю, это только добавило увлекательности нашему мини трипу. Многое узнали о месте, где мы находитесь и его историю, и все это в приятной компании и атмосфере. Спасибо нашим организаторам за такую возможность и ответственное отношение к своему делу!

Этот мини поход прошёл даже лучше, чем я себе представляла. Нам очень понравилась возможность хотя бы немного окунуться в дикую природу, но при этом, мы находились в окрестностях города -