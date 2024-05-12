Вы побываете на самой высокой точке в центре города и на берегу скалистого озера.
Вам откроются яркие панорамы Мурманска, Колы, места впадения в залив двух рек, сопки и самого Кольского залива. Вы познакомитесь с арктической природой, почувствуете свежий бриз мурманского фьорда. А попутно узнаете об истории и культуре региона, ведь мы будем гулять по очень символичным местам.
Вам откроются яркие панорамы Мурманска, Колы, места впадения в залив двух рек, сопки и самого Кольского залива. Вы познакомитесь с арктической природой, почувствуете свежий бриз мурманского фьорда. А попутно узнаете об истории и культуре региона, ведь мы будем гулять по очень символичным местам.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Во время нашего небольшого путешествия я расскажу о прошлом края, его особенностях, важных событиях, мифах и легендах, флоре и фауне, современном развитии. Вы узнаете о роли горы Горелой в истории Мурманска. Увидите сейды и послушаете рассказы о коренных жителях — саамах.
- Мы будем останавливаться во множестве красивых фотолокаций, где вы сможете запечатлеть красоту этих мест, а я сделаю прекрасные кадры с вами на их фоне. И конечно, я позабочусь о вашем комфорте: мы выберем подходящий темп передвижения.
- Маршрут проходит в черте города, поэтому вы можете отправиться на прогулку в любой день вашего пребывания, включая день приезда или отъезда. Так, вы сможете по максимуму использовать время, проведённое на Севере.
Организационные детали
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно: на общественном транспорте или такси.
- Хайкинг подойдёт для людей любых возрастов и физической подготовки. С вами могут пойти дети от 6 лет.
- Протяжённость пешего маршрута — 3-3,5 км. Сезонность: с мая по ноябрь.
- Возможна отмена, изменение и сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 100 ₽
|Дети до 12 лет
|1 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе остановки «Ледовое озеро»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Мурманске
Привет! Я Анатолий. Родился и живу на Кольском полуострове. Много путешествую и очень люблю наш северный край. Хочу поделиться с вами не только знаниями о северном крае, его природе и достопримечательностях, но и постараюсь, чтобы он вас покорил и вы вернулись сюда ещё не раз. С командой увлечённых гидов мы позаботимся о вашем комфорте.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 мая 2024
Этот мини поход прошёл даже лучше, чем я себе представляла. Нам очень понравилась возможность хотя бы немного окунуться в дикую природу, но при этом, мы находились в окрестностях города -
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