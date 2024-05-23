Треккинг в Мурманске

Найдено 6 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Мурманске, цены от 3 640 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лабиринты и сейды Мурманска
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за человека
Ловозерские тундры: треккинг в горы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 7 чел.
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750 за человека
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640 за человека
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095 за человека
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    23 мая 2024
    Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
    После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй и фактов, угостили вкусным чаем! Очень заботливые и приятные люди, а также сделают прекрасные фотографии и направят их вам!
    После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй
  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2024
    Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
    Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от путешествия. Красивые виды и
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    незабываемые моменты. Забота и ответственность, вот на что Вы смело можете рассчитывать от человека что поведёт Вас в путь) Остались очень довольны)

    Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие отМоре впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие отМоре впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от
  • А
    Анастасия
    25 октября 2023
    Лабиринты и сейды Мурманска
    Светлана увлеченный рассказчик, не перегружает информацией, но рассказывает интересные вещи. Пейзажи на маршруте захватывающие. Спасибо за энергию и душевную самоотдачу!
  • к
    ксения
    11 октября 2023
    Лабиринты и сейды Мурманска
    Эта экскурсия — лучшее, что со мной случилось за последнее время! Прошло почти две недели, а я до сих пор
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    под впечатлением. Светлана невероятный человек, которого хочется слушать гораздо больше часов, чем длится сама экскурсия. Эмоции от несомненно красивых видов и погоды, которая меняется на протяжении всего времени соединяются с завораживающими историями и фактами, и всё это очень меняет внутреннее состояние. Там появлялось ощущение свободы. То, что волновало и нервировало долгое время, намного утратило значимость и появились новые, уже более позитивные мысли. А новую информацию, которую слушаешь пока поднимаешься, обдумываешь еще долгое время. Вырвавшись из суеты, для меня было очень важно замедлиться и подышать, и я бесконечно рада, что отметила свой день рождения в таком потрясающем месте и в компании Светланы!

  • Л
    Лариса
    10 октября 2023
    Ловозерские тундры: треккинг в горы
    7 октября ходили в треккинг в Ловозерские тундры. По организации всё чётко без форс-мажоров. Тур был выбран в целях ознакомления
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    с особенностями природы тундры. Мы с Алтая, поэтому для нас это диковинка. Ландшафт космический. Удивительная тишина. Трекингисты мы не опытные, но свою задачу выполнили. Антону спасибо за организацию и настроение, тундре за хорошую погоду и тишину.

    7 октября ходили в треккинг в Ловозерские тундры. По организации всё чётко без форс-мажоров. Тур был
  • О
    Ольга
    29 сентября 2023
    Лабиринты и сейды Мурманска
    Очень интересная и познавательная экскурсия для настоящих туристов. Узнавайте больше, открывайте новые горизонты познания нашей прекрасной природы и истории. Всех благ.
    Очень интересная и познавательная экскурсия для настоящих туристов. Узнавайте больше, открывайте новые горизонты познания нашей прекраснойОчень интересная и познавательная экскурсия для настоящих туристов. Узнавайте больше, открывайте новые горизонты познания нашей прекраснойОчень интересная и познавательная экскурсия для настоящих туристов. Узнавайте больше, открывайте новые горизонты познания нашей прекраснойОчень интересная и познавательная экскурсия для настоящих туристов. Узнавайте больше, открывайте новые горизонты познания нашей прекраснойОчень интересная и познавательная экскурсия для настоящих туристов. Узнавайте больше, открывайте новые горизонты познания нашей прекрасной
  • М
    Марина
    30 августа 2023
    Ловозерские тундры: треккинг в горы
    Ходили с Антоном в треккинг в Ловозерские тундры. Прекрасная получилась экскурсия. Не близкий путь, но благодаря замечательному рассказчику Антону дорога
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    пролетела незаметно. Увидели красоты Заполярья. Нам повезло с погодой, светило солнце и было жарко. Виды вокруг потрясающие. На одной из вершин вас ждет горячий чай и легкий перекус.

    Ходили с Антоном в треккинг в Ловозерские тундры. Прекрасная получилась экскурсия. Не близкий путь, но благодаря
  • С
    Сарыцина
    24 августа 2023
    Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
    Большое спасибо Ивану за экскурсию! Мы остались в восторге. Интересные локации, шикарные виды. А вечер дарит совершенно другие ощущения, чем днем.
  • О
    Ольга
    24 августа 2023
    Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
    Спасибо большое нашему гиду Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию. Комфортная дорога, удобный маршрут, уютное времяпрепровождение. Замедлились, насмотрелись. Рекомендую!
    Спасибо большое нашему гиду Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию. Комфортная дорога, удобный маршрут, уютное времяпрепровождениеСпасибо большое нашему гиду Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию. Комфортная дорога, удобный маршрут, уютное времяпрепровождениеСпасибо большое нашему гиду Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию. Комфортная дорога, удобный маршрут, уютное времяпрепровождениеСпасибо большое нашему гиду Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию. Комфортная дорога, удобный маршрут, уютное времяпрепровождение
  • Н
    Наталья
    23 августа 2023
    Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
    Очень классно! Спасибо 👍
    Очень классно! Спасибо 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
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  1. Лабиринты и сейды Мурманска
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  3. Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
  4. Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
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  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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