1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina23 мая 2024После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй и фактов, угостили вкусным чаем! Очень заботливые и приятные люди, а также сделают прекрасные фотографии и направят их вам!
- ДДмитрий20 мая 2024Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от путешествия. Красивые виды и
- ААнастасия25 октября 2023Светлана увлеченный рассказчик, не перегружает информацией, но рассказывает интересные вещи. Пейзажи на маршруте захватывающие. Спасибо за энергию и душевную самоотдачу!
- кксения11 октября 2023Эта экскурсия — лучшее, что со мной случилось за последнее время! Прошло почти две недели, а я до сих пор
- ЛЛариса10 октября 20237 октября ходили в треккинг в Ловозерские тундры. По организации всё чётко без форс-мажоров. Тур был выбран в целях ознакомления
- ООльга29 сентября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия для настоящих туристов. Узнавайте больше, открывайте новые горизонты познания нашей прекрасной природы и истории. Всех благ.
- ММарина30 августа 2023Ходили с Антоном в треккинг в Ловозерские тундры. Прекрасная получилась экскурсия. Не близкий путь, но благодаря замечательному рассказчику Антону дорога
- ССарыцина24 августа 2023Большое спасибо Ивану за экскурсию! Мы остались в восторге. Интересные локации, шикарные виды. А вечер дарит совершенно другие ощущения, чем днем.
- ООльга24 августа 2023Спасибо большое нашему гиду Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию. Комфортная дорога, удобный маршрут, уютное времяпрепровождение. Замедлились, насмотрелись. Рекомендую!
- ННаталья23 августа 2023Очень классно! Спасибо 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Треккинг и походы»
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