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под впечатлением. Светлана невероятный человек, которого хочется слушать гораздо больше часов, чем длится сама экскурсия. Эмоции от несомненно красивых видов и погоды, которая меняется на протяжении всего времени соединяются с завораживающими историями и фактами, и всё это очень меняет внутреннее состояние. Там появлялось ощущение свободы. То, что волновало и нервировало долгое время, намного утратило значимость и появились новые, уже более позитивные мысли. А новую информацию, которую слушаешь пока поднимаешься, обдумываешь еще долгое время. Вырвавшись из суеты, для меня было очень важно замедлиться и подышать, и я бесконечно рада, что отметила свой день рождения в таком потрясающем месте и в компании Светланы!