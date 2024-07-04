1 чел.
По популярности
скидка
30%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
131509 205₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
11 июля в 09:30
12 июля в 09:30
48504 365₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
В тренде
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
50004 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
113009 605₽ за человека
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 58503 803₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
8 июля в 09:00
12 июля в 09:00
65004 875₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
50004 500₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
9 часов
Путешествие к Ловозерским тундрам: уникальные пейзажи и захватывающие истории
Отправьтесь в мини-группе до 7 человек к Ловозерским тундрам. Вас ждут фантастические пейзажи, горные цирки и заброшенные штольни
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
95009 025₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200010 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
11 июля в 08:00
18 июля в 08:00
от 65005 850₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
45004 275₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
50004 250₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
11 часов
Популярное предложение
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200010 200₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 2500018 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
от 1200010 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1200010 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
Побывать в самом сердце Хибин и насладиться необычайной природой Севера
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110009 900₽ за человека
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58503 803₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
33002 145₽ за человека
скидка
35%
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: в будние дни в 19:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
55503 608₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
6.5 часов
Путешествие к водопадам (в группе)
Посетить водопады - каждый со своим характером и историей - и понять, какой север на вкус и ощупь
Начало: В районе ул. Ленинградская
Завтра в 16:30
9 июля в 09:30
46004 370₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Погулять по горе в черте города и насладиться потрясающими панорамами Мурманска
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 31002 170₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
110009 900₽ за человека
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
61503 998₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
4 часа
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
45004 050₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
75006 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
3080024 640₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
8 авг в 16:00
9 авг в 12:00
80005 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна4 июля 2024Спасибо!!!)))
- ИИрина4 июля 2024Выражаю благодарность за возможность увидеть прекраснейшие места Мурманской области:погулять по лесу, полюбоваться восхитительные водопадами. Поездка отлично организована и проведена опытным
- ИИлья4 июля 2024Очень насыщенно, дружелюбно и познавательно. Мне показалось, что это один из лучших вариантов знакомства с городом как бы с другой точки наблюдения. Спасибо Ксении!
- ППавел4 июля 2024У нас был гид Сергей, очень вежливый и классный! Например, он даже вытерпел ребенка одной из участниц экскурсии, я бы
- ООлеся4 июля 2024Максим, спасибо! Экскурсией довольны! Нам всё подробно рассказали и показали. Когда пошёл небольшой дождь, Максим обеспечил нас дождевиками. Так же посоветовал, что ещё можно посетить. Спасибо!
- оолег3 июля 2024Очень хороший экскурсовод Лариса,добрая,симпатичная любящая и знающая свое дело,маршрут принес массу положительных эмоций и впечатлений,рекомендую!
- ЕЕкатерина3 июля 2024Сегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид Сергей опытный и знающий этот
- ЮЮля3 июля 2024Чудесный день на экскурсии Мечтала поехать в Териберку, так ещё и с солнцем повезло Спасибо за организацию, в том числе памятку Спасибо гиду Александру!
- ЮЮля3 июля 2024Очень понравилась эта прогулка. Безумно хотелось погулять по тундре, ощутить мох, повзбираться на сопки. Экскурсовод Геннадий интересно рассказывал и о маршруте,
- ААнатолий2 июля 2024Всё супер!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Со скидкой»
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