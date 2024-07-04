Со скидкой – экскурсии в Мурманске

Найдено 30 экскурсий в категории «Со скидкой» в Мурманске, цены от 2 145 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
🚗 На машине
скидка
30%
Групповая
13 часов
251 отзыв
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
131509 205 за человека
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
109 отзывов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
11 июля в 09:30
12 июля в 09:30
48504 365 за человека
Классика Териберки: на край света в группе
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
10 часов
80 отзывов
В тренде
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
50004 500 за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
427 отзывов
Популярное предложение
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
113009 605 за человека
Свидание с Севером на сопке Мишукова
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 58503 803 за человека
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
8 июля в 09:00
12 июля в 09:00
65004 875 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
9 часов
816 отзывов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
50004 500 за человека
Ловозерские тундры - красота и мистика Севера
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
9 часов
40 отзывов
Путешествие к Ловозерским тундрам: уникальные пейзажи и захватывающие истории
Отправьтесь в мини-группе до 7 человек к Ловозерским тундрам. Вас ждут фантастические пейзажи, горные цирки и заброшенные штольни
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
95009 025 за человека
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
24 отзыва
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
50004 500 за человека
Териберка: дыхание Ледовитого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
385 отзывов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
12 часов
98 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200010 800 за человека
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
29 отзывов
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
11 июля в 08:00
18 июля в 08:00
от 65005 850 за человека
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
32 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
45004 275 за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
4.5 часа
36 отзывов
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
50004 250 за человека
Фотоохота на китов в Териберке (в группе)
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
11 часов
270 отзывов
Популярное предложение
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200010 200 за человека
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
118 отзывов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 2500018 750 за всё до 4 чел.
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
от 1200010 800 за всё до 6 чел.
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
15%
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1200010 200 за человека
К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
К водопаду Красивый - в мини-группе и в формате «всё включено»
Побывать в самом сердце Хибин и насладиться необычайной природой Севера
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110009 900 за человека
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58503 803 за человека
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
33002 145 за человека
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
4 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: в будние дни в 19:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
55503 608 за человека
Путешествие к водопадам (в группе)
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
6.5 часов
3 отзыва
Путешествие к водопадам (в группе)
Посетить водопады - каждый со своим характером и историей - и понять, какой север на вкус и ощупь
Начало: В районе ул. Ленинградская
Завтра в 16:30
9 июля в 09:30
46004 370 за человека
Вечерняя прогулка по горе Горелая
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Погулять по горе в черте города и насладиться потрясающими панорамами Мурманска
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 31002 170 за человека
Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
61 отзыв
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
110009 900 за человека
Водопады в окрестностях Мурманска
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
Водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
61503 998 за человека
Стихия воды Кольского полуострова
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
45004 050 за человека
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
75006 000 за человека
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
3080024 640 за всё до 4 чел.
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
8 авг в 16:00
9 авг в 12:00
80005 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    4 июля 2024
    Стихия воды Кольского полуострова
    Спасибо!!!)))
  • И
    Ирина
    4 июля 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Выражаю благодарность за возможность увидеть прекраснейшие места Мурманской области:погулять по лесу, полюбоваться восхитительные водопадами. Поездка отлично организована и проведена опытным
    читать дальше

    и знающим гидом Александром, который познакомил с природой родного края. Отличная экскурсия, которую можно планировать в последний день отъезда (половины дня хватает на то, чтобы реализовать поездку и успеть на поезд/самолёт, не теряя день), будет замечательной точкой в вашем маршрутном знакомстве с Кольский полуостровом. Обязательно воспользуйтесь этим шансом.

  • И
    Илья
    4 июля 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Очень насыщенно, дружелюбно и познавательно. Мне показалось, что это один из лучших вариантов знакомства с городом как бы с другой точки наблюдения. Спасибо Ксении!
  • П
    Павел
    4 июля 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    У нас был гид Сергей, очень вежливый и классный! Например, он даже вытерпел ребенка одной из участниц экскурсии, я бы
    читать дальше

    например не справился) Сама экскурсия за те 10 или сколько там часов — максимально продуктивная. Все, что можно было успеть сделать за это время мы сделали, супер. Китов не увидели, но я реалист и психологически заранее себя на такой исход настроил, так что всё окей🤗

  • О
    Олеся
    4 июля 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Максим, спасибо! Экскурсией довольны! Нам всё подробно рассказали и показали. Когда пошёл небольшой дождь, Максим обеспечил нас дождевиками. Так же посоветовал, что ещё можно посетить. Спасибо!
  • о
    олег
    3 июля 2024
    Свидание с Севером на сопке Мишукова
    Очень хороший экскурсовод Лариса,добрая,симпатичная любящая и знающая свое дело,маршрут принес массу положительных эмоций и впечатлений,рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Сегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид Сергей опытный и знающий этот
    читать дальше

    регион, профессионально провел нам экскурсию. Посетили все места, сделали красивые фото, вкусно поели! С китами нам не очень повезло, но тут дело случая. Рекомендую.

    Сегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид СергейСегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид СергейСегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид СергейСегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид СергейСегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид СергейСегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид СергейСегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид СергейСегодня были на потрясающей экскурсии в Териберку. Организация экскурсии четкая, понятная, все во время. Гид Сергей
  • Ю
    Юля
    3 июля 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Чудесный день на экскурсии Мечтала поехать в Териберку, так ещё и с солнцем повезло Спасибо за организацию, в том числе памятку Спасибо гиду Александру!
    Чудесный день на экскурсииЧудесный день на экскурсииЧудесный день на экскурсииЧудесный день на экскурсии
  • Ю
    Юля
    3 июля 2024
    Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
    Очень понравилась эта прогулка. Безумно хотелось погулять по тундре, ощутить мох, повзбираться на сопки. Экскурсовод Геннадий интересно рассказывал и о маршруте,
    читать дальше

    и о Кольском полуострове в целом (до этого уже была на экскурсиях, но тут много нового было). Если что, темп можно было корректировать. Однозначно рекомендую такой путь Понравилась организация: забрали от отеля, дали резиновые сапоги (в них спокойней было после ночного дождя, а также топать по ручью), две скалолазание палки (для спуска особенное подспорье). Если хочется, всегда можно попросить сфотографироваться.

    Очень понравилась эта прогулка. Безумно хотелось погулять по тундре, ощутить мох, повзбираться на сопкиОчень понравилась эта прогулка. Безумно хотелось погулять по тундре, ощутить мох, повзбираться на сопкиОчень понравилась эта прогулка. Безумно хотелось погулять по тундре, ощутить мох, повзбираться на сопкиОчень понравилась эта прогулка. Безумно хотелось погулять по тундре, ощутить мох, повзбираться на сопки
  • А
    Анатолий
    2 июля 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Всё супер!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
  2. Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
  3. Классика Териберки: на край света в группе
  4. Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
  5. Свидание с Севером на сопке Мишукова
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Со скидкой" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 2 145 до 24 640 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 3085 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 30 экскурсий в Мурманске на 2024 год по теме «Со скидкой», 3085 ⭐ отзывов, цены от 2145₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам