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Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка

Место и время встречи группы: 31 декабря, в 10.00 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.

Встретившись со всеми участниками группы, мы сразу отправимся в путь. Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.

По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу. Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей. Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

По возвращении на базу ужин в ресторане, отдых и приготовления к встрече Нового года.

Возможно, именно сегодня — в новогоднюю ночь — нам повезет увидеть сияние Авроры!