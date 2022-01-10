При хороших прогнозах – первая ночная "охота" за полярным сиянием.

По приезду – расселение, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство), лёгкий ужин и прогулка на соседнюю гору, познакомиться и протестировать взятую одежду.

Трансфер на микроавтобусе из Мурманска до Териберки.

Встреча в 17:30 – 18:00 в Мурманске в центре города, на площади пяти углов.

Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

В тёмное время суток будем охотиться за полярным сиянием .

Возвращение в гостиницу к 16:00 – 17:00.

Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.

Выход на маршрут в 10:00.

Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.

Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.

Если позволяет погода, то выход в море (не входит в стоимость) в 10:00.

2-х часовая морская прогулка к Териберскому маяку и водопаду (посмотрим на него со стороны моря).

По возвращению на берег – пешая прогулка в историческую часть Териберки (там, где песчаный пляж).

На этом маршруте посещаем кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно, а по желанию группы – небольшую ферму с северными оленями и хаски.

Пройдём пешком до 12 км за день.

В 19:00 ужинаем, а с 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.