Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана

Прогуляться по заснеженной тундре и увидеть Полярное сияние, прикоснуться к Северному Ледовитому океану

5
3 отзыва
Прогуляться по заснеженной тундре и увидеть Полярное сияние, прикоснуться к Северному Ледовитому океану и попробовать местную кухню, побывать в Арктике и набрать позитивных эмоций на целый год вперёд… Всё это — тур в Териберку на новогодние праздники.
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Новогодние каникулы в Териберке на берегу океана
Ближайшие даты:
06
янв

Что вас ожидает 🤩

Олени и хаски
Олени и хаски
Побываем на ферме удивительных северных оленей и собак породы хаски
Северный ледовитый океан
Северный ледовитый океан
Прочувствуем всю мощь и силу зимнего моря
Северное сияние
Северное сияние
У нас будет три вечера, чтобы увидеть это уникальное природное явление
Морская прогулка
Морская прогулка
При желании, если позволит погода, совершим выход в море к Териберскому маяку и водопаду
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Пешком дойдем до самых интересных и удивительных мест Териберки
Мурманск
Мурманск
Познакомимся с Заполярным городом и поймем, что он прекрасен

Программа тура по дням

1 день
Мурманск – Териберка

Встреча в 17:30 – 18:00 в Мурманске в центре города, на площади пяти углов.

Трансфер на микроавтобусе из Мурманска до Териберки.

По приезду – расселение, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство), лёгкий ужин и прогулка на соседнюю гору, познакомиться и протестировать взятую одежду.

При хороших прогнозах – первая ночная "охота" за полярным сиянием.

Мурманск – ТериберкаМурманск – ТериберкаМурманск – ТериберкаМурманск – Териберка
2 день
Водопад и батарея береговой обороны (пушки)

Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.

Выход на маршрут в 10:00.

Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.

Возвращение в гостиницу к 16:00 –  17:00.

Ужин около 18:00.

В тёмное время суток будем охотиться за полярным сиянием.

Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)
3 день
Морская прогулка и старая Териберка

Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.

Если позволяет погода, то выход в море (не входит в стоимость) в 10:00.

2-х часовая морская прогулка к Териберскому маяку и водопаду (посмотрим на него со стороны моря).

По возвращению на берег – пешая прогулка в историческую часть Териберки (там, где песчаный пляж).

На этом маршруте посещаем кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно, а по желанию группы – небольшую ферму с северными оленями и хаски.

Пройдём пешком до 12 км за день.

В 19:00 ужинаем, а с 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.

Морская прогулка и старая ТериберкаМорская прогулка и старая ТериберкаМорская прогулка и старая ТериберкаМорская прогулка и старая Териберка
4 день
Териберка – Абрам-Мыс – Мурманск

Подъём в 07:00, завтра в 08:00.

Отъезд в Мурманск в 09:00.

По приезду в город – посещение основных достопримечательностей: мемориал защитников Заполярья "Алёша", первый в мире атомный ледокол "Ленин" (только снаружи, без захода внутрь) и поездка на другую сторону Кольского залива в местечко "Абрам Мыс", откуда открывается великолепный вид на Мурманск.

Возвращаемся на площадь Пять Углов к 15:00-17:00.

Териберка – Абрам-Мыс – МурманскТериберка – Абрам-Мыс – МурманскТериберка – Абрам-Мыс – МурманскТериберка – Абрам-Мыс – Мурманск

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в Териберке (2-местные номера в гостинице). Душ и туалет в каждом номере. Только раздельные кровати
  • Полноценное питание (ужин в первый день тура, завтрак в последний день тура, а также завтраки, перекусы и ужины в остальные дни тура)
  • Трансфер на микроавтобусе из Мурманска в Териберку и обратно + трансфер к мемориалу "Алёша", ледоколу "Ленин" и в посёлок "Абрам-мыс"
  • Работа гидов по сопровождению группы в период проведения тура
  • Групповая аптечка (расширенная)
  • Термосы групповые
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Размещение в Мурманске в день приезда и в день отъезда, если вы прилетаете заранее и улетаете позже
  • Трансфер из аэропорта / ж/д вокзала до места сбора и обратно
  • Страхование жизни и здоровья
  • Морские деликатесы (приобретаются по желанию) – примерно 1 500 руб. /чел.
  • Посещение бани (оплачивается и посещается по желанию) – примерно 1 000 рублей с человека за 3 часа
  • Поездки на снегоходах и прогулка на катере – 1500-2000 рублей за катание на санях за снегоходом и столько же за 2-часовую морскую прогулку на катере
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Перечисленный ниже комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников.

Одежда:
Ко всему нижеперечисленному можно мысленно добавлять "тёплый/ое/ую"
- головной убор, закрывающий уши
- шарф-труба флисовый
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом - 1 комплект)
- флиска или толстовка, желательно с капюшоном (2 шт)
- зимняя куртка (пуховая типа "Аляска", обязательно с капюшоном и прикрывающая попу). Сгодится горнолыжная или сноубордическая одежда, соответствующая этим описаниям
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам)
- зимние перчатки или варежки (можно толстые флисовые - 1 пара)
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани - 1 пара)
- нижнее бельё
- носки повседневные (3-4 пары)
- носки утеплённые (можно флисовые) (1 пара)
- зимняя обувь (лучше - трекинговые ботинки с высоким берцем)
- гамаши (чтобы снег не набивался в ботинки)
- комплект "обычной" одежды, включая обувь (для ношения в гостинице и самолёте)

Снаряжение:
- налобный фонарь (на Кольском полуострове в январе царит полярная ночь)
- рюкзак 30-35 литров для радиальных выходов (для запасной одежды, термоса и перекуса)
- термос индивидуальный (до 1 литра)

Ограничения

Мы не рекомендуем брать в это путешествие детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.

Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха

Безопасность

Опытный гид-инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.

Все группы регистрируются в МЧС.

Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.

Особенности тура

Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры от 0°С до -25°С и сильные ветра).

Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса. После оплаты участия мы направляем туристам списки необходимой одежды и личного снаряжения, а также консультируем по его выбору и покупке.

ВНИМАНИЕ: случается, что дорогу в Териберку переметает снегом, в результате чего въехать или выехать из посёлка не представляется возможным. Зачастую, дорогу расчищают за 6-12 часов, но бывало такое, что Териберка была отрезана от большой земли на 3-7 дней. Это крайне мало вероятное развитие событий, однако, мы настоятельно рекомендуем не покупать обратные билеты до вашего фактического возвращения в Мурманск из Териберки. Если тургруппа оказывается заблокированной в Териберке в виду закрытия дороги более, чем на сутки и вынуждена ночевать в посёлке, то проживание в последующие ночи и питание оплачивается участниками самостоятельно. Обычно самые сложные месяцы в плане перекрытия дороги - это февраль, март и апрель. Но надо заметить, что длительное перекрытие дороги - скорее редкое событие: с нашими группами с 2017 года такое случалось всего 2 раза и задерживались мы не более, чем на 6 часов. Однако такое развитие событий стоит иметь в виду, как возможное.

Как добраться?

В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться так же поездом или на автомобиле.

Если Вам нужна консультация в вопросе проезда к точке сбора, мы с радостью всё расскажем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 янв 2022
Очень классная поездка. По- настоящему активный тур, много ходили по горам, увидели все достопримечательности и красоты Териберки и Мурманска. Отдельная благодарность Константину, который несмотря на занесённую дорогу из Териберки, все- таки вывез нас в положенный срок и реально с нами проводил максимум своего времени. Обязательно ещё поедем с этими организаторами дальше смотреть красивые места.
К
28 мар 2022
Всё отлично. Не первый раз с вами ежу по стране. Спасибо большое;)
Г
4 мар 2022
Особая благодарность организаторам "Большой страны". Даже, когда наш тур был аннулирован по погодным условиям, они нас не кинули. Помогли устроиться в гостинице до отъезда из Мурманска.
Особое спасибо Дарье Щербаковой! Она всегда была на связи, даже в нерабочее время. Её спокойные, доброжелательные сообщения вселяли в нас уверенность, что все будет хорошо. Спасибо ей за чуткость и профессионализм!

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