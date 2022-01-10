Встреча в 17:30 – 18:00 в Мурманске в центре города, на площади пяти углов.
Трансфер на микроавтобусе из Мурманска до Териберки.
По приезду – расселение, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство), лёгкий ужин и прогулка на соседнюю гору, познакомиться и протестировать взятую одежду.
При хороших прогнозах – первая ночная "охота" за полярным сиянием.
Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.
Выход на маршрут в 10:00.
Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.
Возвращение в гостиницу к 16:00 – 17:00.
Ужин около 18:00.
В тёмное время суток будем охотиться за полярным сиянием.
Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).
Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.
Если позволяет погода, то выход в море (не входит в стоимость) в 10:00.
2-х часовая морская прогулка к Териберскому маяку и водопаду (посмотрим на него со стороны моря).
По возвращению на берег – пешая прогулка в историческую часть Териберки (там, где песчаный пляж).
На этом маршруте посещаем кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно, а по желанию группы – небольшую ферму с северными оленями и хаски.
Пройдём пешком до 12 км за день.
В 19:00 ужинаем, а с 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.
Подъём в 07:00, завтра в 08:00.
Отъезд в Мурманск в 09:00.
По приезду в город – посещение основных достопримечательностей: мемориал защитников Заполярья "Алёша", первый в мире атомный ледокол "Ленин" (только снаружи, без захода внутрь) и поездка на другую сторону Кольского залива в местечко "Абрам Мыс", откуда открывается великолепный вид на Мурманск.
Возвращаемся на площадь Пять Углов к 15:00-17:00.
Перечисленный ниже комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников.
Одежда:
Ко всему нижеперечисленному можно мысленно добавлять "тёплый/ое/ую"
- головной убор, закрывающий уши
- шарф-труба флисовый
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом - 1 комплект)
- флиска или толстовка, желательно с капюшоном (2 шт)
- зимняя куртка (пуховая типа "Аляска", обязательно с капюшоном и прикрывающая попу). Сгодится горнолыжная или сноубордическая одежда, соответствующая этим описаниям
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам)
- зимние перчатки или варежки (можно толстые флисовые - 1 пара)
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани - 1 пара)
- нижнее бельё
- носки повседневные (3-4 пары)
- носки утеплённые (можно флисовые) (1 пара)
- зимняя обувь (лучше - трекинговые ботинки с высоким берцем)
- гамаши (чтобы снег не набивался в ботинки)
- комплект "обычной" одежды, включая обувь (для ношения в гостинице и самолёте)
Снаряжение:
- налобный фонарь (на Кольском полуострове в январе царит полярная ночь)
- рюкзак 30-35 литров для радиальных выходов (для запасной одежды, термоса и перекуса)
- термос индивидуальный (до 1 литра)
Мы не рекомендуем брать в это путешествие детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.
Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
Опытный гид-инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.
Все группы регистрируются в МЧС.
Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры от 0°С до -25°С и сильные ветра).
Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса. После оплаты участия мы направляем туристам списки необходимой одежды и личного снаряжения, а также консультируем по его выбору и покупке.
ВНИМАНИЕ: случается, что дорогу в Териберку переметает снегом, в результате чего въехать или выехать из посёлка не представляется возможным. Зачастую, дорогу расчищают за 6-12 часов, но бывало такое, что Териберка была отрезана от большой земли на 3-7 дней. Это крайне мало вероятное развитие событий, однако, мы настоятельно рекомендуем не покупать обратные билеты до вашего фактического возвращения в Мурманск из Териберки. Если тургруппа оказывается заблокированной в Териберке в виду закрытия дороги более, чем на сутки и вынуждена ночевать в посёлке, то проживание в последующие ночи и питание оплачивается участниками самостоятельно. Обычно самые сложные месяцы в плане перекрытия дороги - это февраль, март и апрель. Но надо заметить, что длительное перекрытие дороги - скорее редкое событие: с нашими группами с 2017 года такое случалось всего 2 раза и задерживались мы не более, чем на 6 часов. Однако такое развитие событий стоит иметь в виду, как возможное.
В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться так же поездом или на автомобиле.
Если Вам нужна консультация в вопросе проезда к точке сбора, мы с радостью всё расскажем.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».