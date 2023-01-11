Кольские саами и коми-ижемцы, волею случая оказавшись в тесном контакте между своими народностями и в относительной изоляции от других северных народов, сформировали заметные отличия в национальном костюме, традициях, фольклор.
Путешествие по заснеженным просторам Заполярья уже само по себе является захватывающим приключением, особенно когда в конце пути ждет тепло очага и радушный прием
янв
Программа тура по дням
Встреча и перевозка в село Ловозеро
Утреннее прибытие на поезде на ж/д станцию Оленегорск или в аэропорт Мурманск.
Встреча и перевозка в село Ловозеро, где вам предложат обед из блюд национальной кухни.
После обеда, краткий инструктаж, упаковка багажа (ручная кладь) и выезд на маршрут в двухместных крытых санях за снегоходом.
На озерах за селом Ловозеро, мы остановимся около чума семьи коми.
Гостеприимные хозяева предложат нам ароматный тундровый чай и познакомят с пушистыми северными оленями.
Затем мы продолжим путь.
По дороге будут остановки для отдыха и фото/видеосъемки.
Маршрут проходит через лес и тундру, по замерзшим озерам и болотам.
По прибытии в Краснощелье, размещение в гостевом доме.
Ужин из традиционных северных блюд накрыт в Ретро-избе вблизи гостевого дома.
Включено питание: обед, ужин.
Музей «Важья олом», баня
Завтрак.
После завтрака экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея «Важья олом».
Обед в 14:00 из национальных северных блюд.
После обеда подготовка к бане.
Желающие могут принять участиев подготовке дров для растопки печей и доставке на санях за снегоходом речной воды из проруби.
Пока топится баня, проведем национальные состязания — метание аркана, прыжки через нарты.
Фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.
Далее нас ждет баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом, после которой рыбный ужин — блюда, исключительно
из рыбы знаменитой реки Поной.
После ужина не забудьте прогуляться по селу, посматривая на небо, чтобы не пропустить шоу «Северное сияние».
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Подледная рыбалка, посиделки «Ночь накануне Рождества»
09:00 завтрак, выезд в открытых санях за снегоходами на бескрайние просторы Севера — на озера, на подледную рыбалку.
На берегу разведем жаркий костер, растопим углями самовар.
Рыбалка, обед у костра по традиции местных рыбаков с их рассказами и байками.
По возвращении — натопленная баня и вечерние блинные посиделки «Ночь накануне Рождества».
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по Краснощелью, этнокультурный центр
Завтрак.
В этот день нас ждет экскурсия по селу с посещением православного храма св. Серафима Саровского, где будет возможность поставить свечу и обозревать окрестности заполярной отдаленки, поднявшись на колокольню.
Фотографирование с животными, которых разводят прихожане.
Свободное время для прогулки по лесу на охотничьих лыжах.
После зимней прогулки, нас ждет крестьянский обед и свободное время для послеобеденного отдыха.
Затем мы идем в этнокультурный центр, где местные мастерицы в ярких народных костюмах с песнями, шутками-прибаутками развернули выставку-продажу «Кужан ки»: различное вязание, мягкая игрушка, местные разносолы и варенья.
По возвращении, в 20:00, рождественский ужин при свечах
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
В 08:30 завтрак, сборы, легендарное повязывание ленточек и выезд обратно в село Ловозеро.
Желающие могут посетить краеведческий музей и специализированный магазин, где можно купить копчености из оленины.
Обед в кафе «У Михаила».
Перевозка в Мурманск.
Если по дороге вспыхнет северное сияние, то остановка на фотосессию.
Возвращение в Мурманск или аэропорт Мурманска ориентировочно — в 20:00.
При покупке обратных билетов нужно учитывать погодные условия. Погода в Новогодние каникулы обычно ясная, морозная. Но это же север. Если задует ветер, то время в пути увеличится. Поэтому рекомендуем в последний день, вернуться в Мурманск, переночевать и улететь на следующее утро.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Проживание
Тур предусматривает проживание 4 ночи в гостевом доме в селе Краснощелье. Возможно 2-, 3- и 4-местное размещение.
Стоимость тура:
- взрослый — 93 000 руб. /чел.;
- ребенок до 11 лет (включительно) — 21 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом в селе Краснощелье
В гостевом доме три комнаты:
- комната №1 — две широкие кровати + одна двухъярусная и умывальник с подогревом;
- комнаты №2 и №3 — по две двухъярусные кровати и умывальник.
Отопление печное. Электричество 220 ВТ, с 6 утра до 12 ночи. В праздничные дни ночью электричество не отключается. Мобильная связь только Мегафон. Интернета нет. Туалет на улице, умывальник с теплой водой в доме. Баня 2–3 раза.
Все помещения обустроены старательно и с любовью, в домах чисто и уютно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание 4 ночи в гостевом доме в селе Краснощелье (2-, 3 - или 4-местное размещение)
- Питание, указанное в программе тура
- Перевозка из Мурманска (или Оленегорска) в село Ловозеро и обратно
- Перевозка из села Ловозеро в село Краснощелье на санях за снегоходом и обратно
- Все обозначенные в программе активности и экскурсии
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- теплые штаны;
- свитер;
- пуховка;
- теплая шапка;
- ветрозащитная маска;
- горнолыжные очки;
- теплые плотные варежки;
- унты или валенки;
- рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки.
Вы получите на переезд дополнительную верхнюю одежду – совики или малицы, но и ваша собственная одежда должна быть очень теплой. На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.
С собой можно взять сумку весом не более 15 кг. Не берите с собой еду, в Краснощелье хорошо кормят. Разумное количество спиртного приветствуется, в Краснощелье продается алкоголь не самого лучшего качества.
На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем. Может пригодиться на рыбалке.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Детей какого возраста можно брать в тур?
Рекомендуемый возраст ребенка — с 7 лет.
В туре перевозка будет осуществляться в закрытых санях на рессорах, поэтому, по согласованию, можно взять детей и младше, но вы должны учитывать маршрут — 160 км по тундре.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!