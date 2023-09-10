Экскурсионный тур «Тур на Новый год с северным сиянием и китами» на 5 дней
дек
Что вас ожидает:
Описание
Хотите отпраздновать Новый год за полярным кругом, пообщаться с хаски и оленями и попробовать арктическую кухню и чай с северными травами? А получить невероятные эмоции, чередуя уютные посиделки и весёлые приключения?
А ещё вы сможете понаблюдать за китами, поискать драконов на драконьем пляже, увидеть место, где снимали «Левиафан», и кладбище кораблей, покататься по тундре и поохотиться за северным сиянием. Звучит захватывающе, правда? Тогда давайте отправимся в это удивительное приключение!
Программа тура по дням
Мурманск и саамская семья
Встречаемся в аэропорту Мурманска (также можем забрать вас из центра города) и отправляемся к настоящим саамам в поселок Лопарская.
Саамы — коренные жители Кольского полуострова. Живут здесь столетиями и занимаются оленеводством, передавая традиции из поколения в поколение. Северные олени для них как члены семьи. Мы отправимся в гости к одной гостеприимной саамской семье, где вы сможете погладить и покормить ягелем (мхом) северных оленей, а также попробовать блюда саамской кухни.
Затем разместимся в уютном отеле Арктик хоум и Новый год мы встретим в нашей уединенной гостинице праздничным ужином, отдыхая от городской суеты и наслаждаясь северной природой и настоящей зимой.
В любой день тура есть большой шанс увидеть северное сияние. Гид будет следить за индексом геомагнитной активности — чем он выше, тем больше вероятность сияния.
Общее время в дороге на микроавтобусе 1-1,5 часа.
Увидим:
- город-герой Мурманск;
- Саамский поселок Лопарская;
- северных оленей.
Попробуем:
- блюда из саамской кухни;
- погладить и покормить ягелем северных оленей.
Снегоходы, оленьи и собачьи упряжки
Сегодня нас ждет прекрасный первый день нового года!
После позднего завтрако-обеда мы прогуляемся (1,2 км пешком по зимнему лесу) до парка активного отдыха, где будем кататься на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках. Наполнимся положительными эмоциями и вернемся в наш уютный отель, а вместо ужина у нас будет кулинарный мастер-класс, где мы с вами начнем наше погружение в атмосферу севера.
Научимся готовить блюда арктической кухни из локальных продуктов.
Вечером отдыхаем и наслаждаемся звездным небом. Здесь, вдали от светового загрязнения, при ясной погоде будет хорошо видно россыпь звезд и северное сияние, за активностью которого мы будем постоянно следить.
Увидим:
- заснеженный полярный лес;
- лучший в Мурманской области парк активного отдыха.
Попробуем:
- покататься на собачьих и оленьих упряжках;
- прокатиться по лесным трассам на снегоходах;
- приготовить блюда из арктической кухни.
Териберка: самая северная точка России, катание на санях и охота на северное сияние
Переезжаем в Териберку (в пути примерно 3 часа на машине в зависимости от состояния дороги).
Териберка — небольшой поселок на берегу моря. Люди на этом месте живут еще с 17 века — традиционно местные занимались рыболовством. В середине 19 века здесь начался своего рода подъем — местность активно колонизировалась из-за богатого морепродуктами Баренцева моря, активно развивался китобойный промысел.
К началу 20 века Териберка оказалась вполне полноценным населенным пунктом — были здесь церкви, маяк, школа, фельдшерский пункт. После революции в поселке организовали колхоз, к рыболовецкому промыслу добавились молочная ферма и стада оленей.
К концу 60-х годов постепенно началась стагнация, а за ней и упадок поселка. В настоящее время здесь проживает около 1000 человек, нет школы, больницы и производств.
Власти планировали переселять жителей в Мурманск, но этот процесс движется очень медленно. Все знают, что Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан», который вызвал неоднозначную общественную реакцию.
Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.
Так что у вас есть возможность лично оценить, насколько правдиво раскрывает «Левиафан» проблемы жизни на Крайнем севере. А заодно побывать практически на самой северной точке России и посмотреть на океан. Суровые пейзажи Севера, особенно, во время полярной ночи наверняка оставят большой след в вашей душе.
Приезжаем в Териберку, заселяемся в комфортабельный на окраине поселка, и до обеда успеем прокатится на снегоходных санях по тундре и побережью Баренцева моря — посмотрим знаменитый Драконий пляж и замерзший падающий в море водопад.
И, конечно же, сегодня мы снова будем охотиться на северное сияние! Зимой, если повезет, его можно увидеть даже не выходя из номера, так как отель находится в уединенном месте, где нет засветки от поселка.
Увидим:
- легендарный поселок Териберка;
- берега Баренцева моря;
- драконий пляж;
- замерзший водопад.
Попробуем:
- найти дракона;
- увидеть северное сияние на берегу Баренцева моря;
- дары океана.
Териберка и выход в море
Утром отправляемся на 2-часовую морскую прогулку по Баренцеву морю. Зимой в прибрежные воды часто заходят горбатые киты, так что, если повезет, можно увидеть не только Северное сияние, но и этих завораживающих морских гигантов!
Сегодня мы ощутим всю мощь Северного Ледовитого океана. Будем на краю обрыва, где дальше только Северный полюс. Находясь в этих местах понимаешь, что человек лишь гость в полярных широтах — такие они суровые и дикие.
А после обеда немного прогуляемся по поселку: посмотрим кладбище кораблей, заброшенную школу, покачаемся на качелях на берегу моря, прогуляемся до выброшенного на песчаный пляж корабля.
К вечеру вернемся в теплый и уютный отель. А вечером желающие могут отправиться в баню на берегу моря (оплачивается дополнительно, нужно бронировать заранее).
Увидим:
- кладбище заброшенных кораблей;
- заброшенную школу;
- живописный песчаный пляж Баренцева моря.
Попробуем:
- очередную порцию морепродуктов;
- найти места, где снимался фильм Левиафан.
Териберка и Мурманск
Разъезжаемся по домам, наполненные эмоциями, отдохнувшие и полные стремления открывать для себя все новые и новые горизонты. По плану выезд в Мурманск будет в 10:00 — можем отвезти в аэропорт и в центр города.
Ориентировочно в городе будем в 13:00, но рекомендуем приобретать билеты с
возможностью изменения даты вылета — зимой на дороге из Териберки случаются снежные заносы, в этом случае МЧС закрывает дорого до ее расчистки.
Важно: программа может быть изменена из-за погодных обстоятельств!
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле Арктик хоум и 45 причал.
Стоимость тура на 1 человека, руб. :
- 109 000 рублей с человека базовый тариф (2 ночи в отеле Арктик хоум двух- и трёхместное размещение, санузел в номере; 2 ночи в Териберке в отеле 45 причал двух- и трёхместное размещение, санузел на этаже);
- 118 000 рублей с человека улучшенный тарифе (2 ночи в отеле Арктик хоум двухместное размещение, санузел в номере; 2 ночи в Териберке в отеле 45 причал двухместное размещение в комфортабельном коттедже с собственным санузлом).
Варианты проживания
База Отдыха «45 причал»
База отдыха «45 причал» расположена в поселке Териберка Мурманской области, неподалеку от поселка Лодейное.
В распоряжении гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В 9,1 км находится губа Корабельная. Расстояние от базы отдыха «45-й причал» до аэропорта Мурманск составляет 140 км. За дополнительную плату возможен трансфер от/до аэропорта.
Арктик Хоум
Загородный отель Арктик Хоум находится в 10 км от Мурманска, 20 км от аэропорта в живописном лесу. Любители активного отдыха могут посетить расположенный в 1 км от отеля парк активного отдыха Северное сияние или совершить прогулку к часовне Сергия Радонежского на берегу Кильдинского озера.
Отель состоит из пяти отдельно стоящих благоустроенных коттеджей. В каждом коттедже три двухместных номера и один трехместный двухкомнатный, а также очень притягательный общий лаундж.
В эко-отеле Арктик Хоум двух- и трёхместные номера с собственными санузлами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация по приобретению билетов и страховки
- Работа гида клуба
- Трансфер на микроавтобусе Мурманск — Лопарская — Арктик хоум — Териберка — Мурманск
- Трансфер в Териберке 4 раза
- Размещение в отелях (Арктик хоум и 45 причал) по выбранному тарифу
- Питание (все завтраки и 1 ужин в отеле Арктик хоум на рождественскую программу)
- Новогодний банкет в программе на новогодние даты
- Кулинарный мастер-класс по арктической кухне (в качестве одного из ужинов)
- Поездка в Териберке в санях снегоходов на замерзший водопад
- Оплата разрешения на посещение природного парка «Териберка»
- Морская прогулка на поиск китов в Териберке 2 часа
- Катание на снегоходах (двухместное размещение на снегоходе, самостоятельное управление)
- Катание на собачьей упряжке
- Катание на оленьей упряжке
- Посещение саамского оленьего двора в Лопарском
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Питание в Териберке (при отеле есть кухня и ресторан при желании можно оплатить все приемы пищи: 2 обеда, 2 ужина, 2 завтрака. По комплексному меню — 7000 рублей с человека без учета напитков)
- Одноместное катание на снегоходе (нужно бронировать заранее)
- Дополнительные ночи в случае форс-мажоров (из-за закрытия дороги из Териберки)
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- тёплое термобелье;
- тёплая зимняя куртка;
- утеплённые штаны;
- шапка;
- шарф / бафф;
- тёплая удобная обувь на -20-25 градусов;
- тёплые носки, которые влезут в вашу обувь;
- свитер/флисовая кофта;
- тонкие перчатки;
- тёплые перчатки или рукавицы (рукавицы лучше сохраняют тепло);
- тапочки для гостиниц;
- одежда для сна (удобные футболки, пижамы).
Также рекомендуем с собой взять принадлежности для мытья и индивидуальную аптечку.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Входит самая стандартная туристическая страховка (так как в туре нет экстремальных активностей).
- Какой транспорт используется в туре?
Обычно используем 18-местный Мерседес спринтер, может быть заменен на аналогичную модель микроавтобуса. Есть кондиционер и печка (осенью на Кольском печка нужна в это время).
- Когда встреча группы в первый день и на какое время брать обратные билеты?
Встреча группы в Мурманске в первый день программы до 12:00 (можем забрать из аэропорта и из центра города).
В последний день по плану выезд в Мурманск будет в 10:00 — можем отвезти в аэропорт и в центр города. Ориентировочно в городе будем в 13:00, но рекомендуем приобретать билеты с возможностью изменения даты вылета — зимой на дороге из Териберки случаются снежные заносы, в этом случае МЧС закрывает дорого до ее расчистки.
Рекомендуем задержаться на один день в Мурманске — так у вас будет запасной день в случае, если группа задержится из-за непогоды.
Обычно все посещают атомный ледокол «Ленин», который переоборудован в музей. Билеты необходимо покупать заранее! Из-за новогодних праздников могут быть проблемы с наличием билетов. Ближе к дате стоимость билетов существенно увеличивается.
- Какие ожидать погодные условия?
Температурный режим и погодные условия на новогодних праздниках за Полярным кругам подходит к концу полярная ночь, то есть Солнца еще нет. Круглосуточно сумрачно или темно. Погода бывает разная — ясная, облачная, возможны снегопады.
Температура может быть в районе -5-25 градусов. Возможны сильные снегопады и метели.
- Сколько с собой брать дополнительно денег?
На дополнительное питание порядка 5000 рублей (можно оплачивать картой) + сувениры по усмотрению. В ресторанах можно оплачивать картой, сувениры часто можно только наличными оплатить. Банкоматы есть только в Мурманске.
В стоимость включены все завтраки, новогодний банкет, обеды/ужины в Арктик хоум. Не включены только завтраки, обеды и ужины в Териберке, их можно добавить за 7000 рублей комплексные или же заказывать самостоятельно в ресторане или же пользоваться кухней для приготовления в отеле в Териберке.
- Есть ли связь и интернет?
Сотовая связь везде, есть мобильная связь, мобильный интернет и wi-fi.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Вкусная еда с дополнительным местным колоритом - морепродукты и икра - элемент гастрономического туризма, необходимый атрибут для ознакомления с этими краями.
Замечательные гиды - фанаты своего дела. Водители, которые довозят в труднодоступные места благодаря своему профессионализму и проверенной технике. Спасибо всем организаторам тура!
Из минусов: еда. Хотелось бы чуть больше разнообразия по меню. Периодически были задержки с ужинами.
Также во время поездок на локации было бы интересно послушать больше историй о городе, его основании, вулканах, посещаемых местах и т. д.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией питания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации питания, так же передадим ваши пожелания по улучшению экскурсий в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!