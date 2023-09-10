3 день

Териберка: самая северная точка России, катание на санях и охота на северное сияние

Переезжаем в Териберку (в пути примерно 3 часа на машине в зависимости от состояния дороги).

Териберка — небольшой поселок на берегу моря. Люди на этом месте живут еще с 17 века — традиционно местные занимались рыболовством. В середине 19 века здесь начался своего рода подъем — местность активно колонизировалась из-за богатого морепродуктами Баренцева моря, активно развивался китобойный промысел.

К началу 20 века Териберка оказалась вполне полноценным населенным пунктом — были здесь церкви, маяк, школа, фельдшерский пункт. После революции в поселке организовали колхоз, к рыболовецкому промыслу добавились молочная ферма и стада оленей.

К концу 60-х годов постепенно началась стагнация, а за ней и упадок поселка. В настоящее время здесь проживает около 1000 человек, нет школы, больницы и производств.

Власти планировали переселять жителей в Мурманск, но этот процесс движется очень медленно. Все знают, что Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан», который вызвал неоднозначную общественную реакцию.

Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.

Так что у вас есть возможность лично оценить, насколько правдиво раскрывает «Левиафан» проблемы жизни на Крайнем севере. А заодно побывать практически на самой северной точке России и посмотреть на океан. Суровые пейзажи Севера, особенно, во время полярной ночи наверняка оставят большой след в вашей душе.

Приезжаем в Териберку, заселяемся в комфортабельный на окраине поселка, и до обеда успеем прокатится на снегоходных санях по тундре и побережью Баренцева моря — посмотрим знаменитый Драконий пляж и замерзший падающий в море водопад.

И, конечно же, сегодня мы снова будем охотиться на северное сияние! Зимой, если повезет, его можно увидеть даже не выходя из номера, так как отель находится в уединенном месте, где нет засветки от поселка.

Увидим:

легендарный поселок Териберка;

берега Баренцева моря;

драконий пляж;

замерзший водопад.

Попробуем: