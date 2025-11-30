Эта экскурсия познакомит вас с северными горами – Ловозерскими тундрами. Это дикое и, временами, суровое место, с очень необычной и красивой природой.
Описание экскурсииЭта экскурсия познакомит вас с северными горами – Ловозерскими тундрами. Это дикое и, временами, суровое место, с очень необычной и красивой природой. Исторические артефакты в виде камней правильной формы, изображений и сейдов придают атмосферу таинственности и мистики этим местам Но узнавать эти горы мы будем постепенно - шаг за шагом, поднимаясь к вершине Аллуайв и любуясь видами. Этот мини-поход никого не оставит равнодушным, а бонусом к экскурсии будет множество ягод и грибов, которые мы сможем собрать по пути (в сезон) Важная информация: 1. Экскурсия не рекомендуется семьям с маленькими детьми,людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами опорно-двигательного аппарата, гостям с избыточным весом 2. Это ПЕШАЯ экскурсия. Подъем в одну сторону занимает 1.5-2 часа 3. Погода в Ловозерских тундрах может быть разной. Это может быть жаркий солнечный день с отличной видимостью, но может быть и холодный дождливый день, полный тумана и с плохой видимостью! (как Silent Hill:) 4. Рекомендуется брать с собой питьевую воду и спрей от насекомых 5. Обувь и одежда должны быть удобными и соответствующими для пешего подъема для комфортного прохождения маршрута.
Проводится ежедневно в 08:00 с июня до середины октября
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ловозерские тундры
- Заброшенный рудник
- Цирки Раслака
- Вершина Аллуайв
- Перевал Геологов
- Умбозеро
- Хибины
Место начала и завершения?
Парковка отеля Меридиан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- 1. Экскурсия не рекомендуется семьям с маленькими детьми, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами опорно-двигательного аппарата, гостям с избыточным весом
- 2. Это ПЕШАЯ экскурсия. Подъем в одну сторону занимает 1.5-2 часа
- 3. Погода в Ловозерских тундрах может быть разной. Это может быть жаркий солнечный день с отличной видимостью, но может быть и холодный дождливый день, полный тумана и с плохой видимостью! (как Silent Hill:)
- 4. Рекомендуется брать с собой питьевую воду и спрей от насекомых
- 5. Обувь и одежда должны быть удобными и соответствующими для пешего подъема для комфортного прохождения маршрута
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
