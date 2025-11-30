Описание Фото Ответы на вопросы



Описание экскурсии Эта экскурсия познакомит вас с северными горами – Ловозерскими тундрами. Это дикое и, временами, суровое место, с очень необычной и красивой природой. Исторические артефакты в виде камней правильной формы, изображений и сейдов придают атмосферу таинственности и мистики этим местам Но узнавать эти горы мы будем постепенно - шаг за шагом, поднимаясь к вершине Аллуайв и любуясь видами. Этот мини-поход никого не оставит равнодушным, а бонусом к экскурсии будет множество ягод и грибов, которые мы сможем собрать по пути (в сезон) Важная информация: 1. Экскурсия не рекомендуется семьям с маленькими детьми,людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами опорно-двигательного аппарата, гостям с избыточным весом 2. Это ПЕШАЯ экскурсия. Подъем в одну сторону занимает 1.5-2 часа 3. Погода в Ловозерских тундрах может быть разной. Это может быть жаркий солнечный день с отличной видимостью, но может быть и холодный дождливый день, полный тумана и с плохой видимостью! (как Silent Hill:) 4. Рекомендуется брать с собой питьевую воду и спрей от насекомых 5. Обувь и одежда должны быть удобными и соответствующими для пешего подъема для комфортного прохождения маршрута.

