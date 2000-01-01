Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Мончегорск — «красивый город в тундре»

Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»

На берегу самого большого озера области, в 2 часах езды от Мурманска вы посетите город в сердце Кольского Севера.

Узнаете, какой путь прошло место с древних времен лопарей до советских первопроходцев, экспедиций в Мончетундру и создания металлургического комбината.

А при желании отправитесь в один из крупнейших заповедников Европы — Лапландский.
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»
Мончегорск — «красивый город в тундре»

Что вас ожидает

Красивый город в тундре

Так дословно переводится с саамского название города, расположенного на 68 параллели, в самом центре Кольского полуострова. Гуляя по улицам и проспектам, вы встретите массивного бронзового лося на гранитном постаменте — символ Мончегорска. Увидите белоснежный величественный кафедральный собор Вознесения Господня. В Центральном парке им. Сергея Бровцева осмотрите интересный арт-объект «Поэтическая табуретка». А у обелиска, посвященного первопроходцам Мончетундры, поговорим о людях, которые предопределили появление города.

Гора Поазуайвенч и природные красоты Мончегорска

Вы посетите зрелищную смотровую площадку на вершине горы. Высота сопки составляет 235 метров, она входит в цепочку Хибин. В теплое время года вы подниметесь туда на машине, в холодное — пешком. Отсюда вам откроется чудесный панорамный вид на городок, залив Мончегуба и металлургический комбинат Североникель. Спустившись с горы, вы сможете почтить память защитников Мончегорска у 13-метровой стелы. А позже мы отвезем вас к реке Монча и двум прекрасным озерам — Лумболка и Имандра, — где собираются виндсерферы.

🥘 В середине дня у вас будет возможность попробовать блюда северной кухни в одном из проверенных местных заведений.

Дополнение к программе

В качестве расширенной версии мы предложим посетить замечательный Лапландский заповедник на берегу озера Имандра. Это одна из крупнейших охранных зон Европы, где вы оцените сказочные пейзажи горных массивов, первозданных лесов и водопадов. Если повезет — встретите представителей северной фауны, а еще сможете навестить особых собак гибридной породы «шалайка». Зимой в программу можно также включить поездку в горнолыжный комплекс «Лопарьстан».

🏛 Кроме того, при желании вы посетите музеи Мончегорска: исторический, «Дети войны», частный Музей гномов, а также цветных камней, где более 2000 образцов из разных регионов планеты представляют все классы минералов. В экспозиции есть уникальные горные минералы, драгоценные и полудрагоценные камни.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер от места вашего проживания в Мурманске и базовая программа по Мончегорску
  • Передвижение комбинированное: на автомобиле и пешком. Примерное время в пути в одну сторону — 2 часа.
  • Расширенные версии программы обсуждаются при бронировании и оплачиваются дополнительно. Вход в Лапландский заповедник ~ 450р. /человека.

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в черте Мурманска
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Нас зовут Роман и Юлия. Живем на Кольском полуострове, в Мурманске. Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, катаемся на сноубордах, а также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках по региону открываем и такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!
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