Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Узнаете, какой путь прошло место с древних времен лопарей до советских первопроходцев, экспедиций в Мончетундру и создания металлургического комбината. А при желании отправитесь в один из крупнейших заповедников Европы — Лапландский.
Описание экскурсии
Красивый город в тундре
Так дословно переводится с саамского название города, расположенного на 68 параллели, в самом центре Кольского полуострова. Гуляя по улицам и проспектам, вы встретите массивного бронзового лося на гранитном постаменте — символ Мончегорска. Увидите белоснежный величественный кафедральный собор Вознесения Господня. В Центральном парке им. Сергея Бровцева осмотрите интересный арт-объект «Поэтическая табуретка». А у обелиска, посвященного первопроходцам Мончетундры, поговорим о людях, которые предопределили появление города.
Гора Поазуайвенч и природные красоты Мончегорска
Вы посетите зрелищную смотровую площадку на вершине горы. Высота сопки составляет 235 метров, она входит в цепочку Хибин. В теплое время года вы подниметесь туда на машине, в холодное — пешком. Отсюда вам откроется чудесный панорамный вид на городок, залив Мончегуба и металлургический комбинат Североникель. Спустившись с горы, вы сможете почтить память защитников Мончегорска у 13-метровой стелы. А позже мы отвезем вас к реке Монча и двум прекрасным озерам — Лумболка и Имандра, — где собираются виндсерферы.
Дополнение к программе
В качестве расширенной версии мы предложим посетить замечательный Лапландский заповедник на берегу озера Чуна. Это одна из крупнейших охранных зон Европы, где вы оцените сказочные пейзажи горных массивов и первозданных лесов. Если повезет — встретите представителей северной фауны. Зимой в программу можно также включить поездку в горнолыжный комплекс «Лопарьстан».
🏛 Кроме того, при желании вы посетите музей цветных камней, где более 2000 образцов из разных регионов планеты представляют все классы минералов. В экспозиции есть уникальные горные минералы, драгоценные и полудрагоценные камни.
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными
- В стоимость включен трансфер от места вашего проживания в Мурманске и базовая программа по Мончегорску
- Передвижение комбинированное: на автомобиле и пешком. Примерное время в пути в одну сторону — 2 часа.
- Расширенные версии программы обсуждаются при бронировании и оплачиваются дополнительно. Вход в Лапландский заповедник ~ 450р. /человека.
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
О самой экскурсии: она в корне меняет отношение к городу с промышленного города на действительно жемчужину в обрамлении гор! Волшебный вид на город на
Побывали на экскурсии Мончегорск -"красивый город в тундре" с гидом Романом.
Экскурсия очень понравилась. Роман отличный водитель, интересный рассказчик.
Город Мончегорск и виды на него, сопки, тундру со смотровой площадки с высоты птичьего полета, завораживают.
Поездкой на экскурсию остались очень довольны, рекомендуем к посещению!