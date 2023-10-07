Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

На берегу самого большого озера области, в 2 часах езды от Мурманска вы посетите город в сердце Кольского Севера. Узнаете, какой путь прошло место с древних времен лопарей до советских первопроходцев, экспедиций в Мончетундру и создания металлургического комбината. А при желании отправитесь в один из крупнейших заповедников Европы — Лапландский.

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Описание экскурсии

Красивый город в тундре

Так дословно переводится с саамского название города, расположенного на 68 параллели, в самом центре Кольского полуострова. Гуляя по улицам и проспектам, вы встретите массивного бронзового лося на гранитном постаменте — символ Мончегорска. Увидите белоснежный величественный кафедральный собор Вознесения Господня. В Центральном парке им. Сергея Бровцева осмотрите интересный арт-объект «Поэтическая табуретка». А у обелиска, посвященного первопроходцам Мончетундры, поговорим о людях, которые предопределили появление города.

Гора Поазуайвенч и природные красоты Мончегорска

Вы посетите зрелищную смотровую площадку на вершине горы. Высота сопки составляет 235 метров, она входит в цепочку Хибин. В теплое время года вы подниметесь туда на машине, в холодное — пешком. Отсюда вам откроется чудесный панорамный вид на городок, залив Мончегуба и металлургический комбинат Североникель. Спустившись с горы, вы сможете почтить память защитников Мончегорска у 13-метровой стелы. А позже мы отвезем вас к реке Монча и двум прекрасным озерам — Лумболка и Имандра, — где собираются виндсерферы.

Дополнение к программе

В качестве расширенной версии мы предложим посетить замечательный Лапландский заповедник на берегу озера Чуна. Это одна из крупнейших охранных зон Европы, где вы оцените сказочные пейзажи горных массивов и первозданных лесов. Если повезет — встретите представителей северной фауны. Зимой в программу можно также включить поездку в горнолыжный комплекс «Лопарьстан».

🏛 Кроме того, при желании вы посетите музей цветных камней, где более 2000 образцов из разных регионов планеты представляют все классы минералов. В экспозиции есть уникальные горные минералы, драгоценные и полудрагоценные камни.

Организационные детали