Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

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Мончегорск - «красивый город в тундре»

Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
На берегу самого большого озера области, в 2 часах езды от Мурманска вы посетите город в сердце Кольского Севера.

Узнаете, какой путь прошло место с древних времен лопарей до советских первопроходцев, экспедиций в Мончетундру и создания металлургического комбината. А при желании отправитесь в один из крупнейших заповедников Европы — Лапландский.
5
10 отзывов
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Мончегорск - «красивый город в тундре»

Описание экскурсии

Красивый город в тундре

Так дословно переводится с саамского название города, расположенного на 68 параллели, в самом центре Кольского полуострова. Гуляя по улицам и проспектам, вы встретите массивного бронзового лося на гранитном постаменте — символ Мончегорска. Увидите белоснежный величественный кафедральный собор Вознесения Господня. В Центральном парке им. Сергея Бровцева осмотрите интересный арт-объект «Поэтическая табуретка». А у обелиска, посвященного первопроходцам Мончетундры, поговорим о людях, которые предопределили появление города.

Гора Поазуайвенч и природные красоты Мончегорска

Вы посетите зрелищную смотровую площадку на вершине горы. Высота сопки составляет 235 метров, она входит в цепочку Хибин. В теплое время года вы подниметесь туда на машине, в холодное — пешком. Отсюда вам откроется чудесный панорамный вид на городок, залив Мончегуба и металлургический комбинат Североникель. Спустившись с горы, вы сможете почтить память защитников Мончегорска у 13-метровой стелы. А позже мы отвезем вас к реке Монча и двум прекрасным озерам — Лумболка и Имандра, — где собираются виндсерферы.

Дополнение к программе

В качестве расширенной версии мы предложим посетить замечательный Лапландский заповедник на берегу озера Чуна. Это одна из крупнейших охранных зон Европы, где вы оцените сказочные пейзажи горных массивов и первозданных лесов. Если повезет — встретите представителей северной фауны. Зимой в программу можно также включить поездку в горнолыжный комплекс «Лопарьстан».

🏛 Кроме того, при желании вы посетите музей цветных камней, где более 2000 образцов из разных регионов планеты представляют все классы минералов. В экспозиции есть уникальные горные минералы, драгоценные и полудрагоценные камни.

Организационные детали

  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными
  • В стоимость включен трансфер от места вашего проживания в Мурманске и базовая программа по Мончегорску
  • Передвижение комбинированное: на автомобиле и пешком. Примерное время в пути в одну сторону — 2 часа.
  • Расширенные версии программы обсуждаются при бронировании и оплачиваются дополнительно. Вход в Лапландский заповедник ~ 450р. /человека.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В черте Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 763 туристов
Меня зовут Роман, наша команда состоит из аттестованных гидов. Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках
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по региону открываем такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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К
Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.
О самой экскурсии: она в корне меняет отношение к городу с промышленного города на действительно жемчужину в обрамлении гор! Волшебный вид на город на
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5 озёрах, очень интересный рассказ об истории города, о сложностях и подвигах его создания, трепетное отношение к передачи истории города, уважение к Комбинату, который конечно же является градообразующим предприятием.
Теперь хочется отметить высокий уровень и ориентированность на туриста гида - Ромы:
Рома знает и рассказывает очень много интересных историй, это не просто выдумки или домыслы, а именно проверенная и достоверная информация!
Экскурсия действительно формата "индивидуальная", потому что Роман не торопил меня при фотографировании красот или смены объективов, отвечал на все вопросы, наверное иногда даже нелепые. Во время экскурсии сложилось очень приятное впечатление, сразу видно, что это не просто работа, а это увлеченность историей, природой, это трепетное отношение к Кольскому полуострову и желанием показать и влюбить туристов в это удивительное место! Огромное спасибо!
После этой экскурсии, мы ещё раз обратились к Роману, хотелось посетить повторно Териберку, но уже с друзьями, и без спешки, с насыщением погулять там.
И конечно, Роман показал нам очень много интересного и красивого и опять же не ограничивал по времени нахождения на локации, что несомненно огромный плюс! И да, после экскурсии, я могу сказать, что теперь была, купалась или мочила конечности))) во всех 5 океанах! Роман предложил и конечно очень рада, что решилась!
Для туристов, кто планирует путешествие, советую!!! Очень-очень!
Роман, ещё раз спасибо! И процветания вам во всех ваших начинаниях!

Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.
Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.
Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.
Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.
Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.
Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.
Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.
Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.+1
Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника.
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Ирина
Прекрасная экскурсия! Были 24.06, погода была не очень солнечная, но это придавало своего шарма. Мончегорск очень приятный городок с интересной историей, красивыми озерами, и шикарным музеем камня. Спасибо гиду Роману за интересный рассказ и что навел на этот музей. А завершение экскурсии это вообще восторг, виды с сопки фантастические! Мурманская область это любовь! Как всегда всем рекомендуем!
Прекрасная экскурсия! Были 24.06, погода была не очень солнечная, но это придавало своего шарма. Мончегорск очень
Прекрасная экскурсия! Были 24.06, погода была не очень солнечная, но это придавало своего шарма. Мончегорск очень
Прекрасная экскурсия! Были 24.06, погода была не очень солнечная, но это придавало своего шарма. Мончегорск очень
Прекрасная экскурсия! Были 24.06, погода была не очень солнечная, но это придавало своего шарма. Мончегорск очень
Прекрасная экскурсия! Были 24.06, погода была не очень солнечная, но это придавало своего шарма. Мончегорск очень
Прекрасная экскурсия! Были 24.06, погода была не очень солнечная, но это придавало своего шарма. Мончегорск очень
Прекрасная экскурсия! Были 24.06, погода была не очень солнечная, но это придавало своего шарма. Мончегорск очень
Прекрасная экскурсия! Были 24.06, погода была не очень солнечная, но это придавало своего шарма. Мончегорск очень
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Н
Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать как зарождался город, чем сейчас живёт. Походили по окрестностям города. Появилось желание приехать ещё раз и полюбоваться шикарными видами. Отдельная благодарность Елене за интересный и душевный рассказ о её любимом городе!
Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было
Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было
Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было
Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было
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И
Хочу сказать огромное спасибо за этот тур. Мне невероятно повезло с гидом. Роман, организатор тура, сделал всё, чтобы мне было не просто комфортно, но и максимально интересно. По дороге до
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Мончегорска, он рассказал множество интересных фактов о Мурманской области, об истории заселения полуострова, о природе, климате и особенностях жизни местного населения. Роман поразил своими знаниями. Кажется, на любой вопрос он может дать развернутый ответ с конкретными примерами. Будь то происхождения каки-либо названий или места обитания тех или иных животных. И, конечно, благодаря Роману, удалось посмотреть очень необычный город Мончегорск. Мне было интересно увидеть не только Мурманск, но и другие города Кольского полуострова. Хотя Мончегорск считается исключительно промышленным городом, для туристов он может представлять определенный интерес. Во-первых, многие здания были спроектированы ленинградскими архитекторами, что наложило определенный отпечаток на облик города. Во-вторых, за последние несколько лет в городе появились интересные арт-объекты, которые очень оживляют улицы и набережные. Большое впечатление произвели и муралы на стенах домов, яркие краски и сюжеты которых тоже украшают город. Даже в пасмурный день с мелким дождиком, который, к сожалению, периодически нас сопровождал, эти яркие картины на стенах домов прекрасно поднимают настроение. В-третьих, в Мончегорске отличнейший музей цветного камня, богатая коллекция которого наверняка заинтересует многих. Кстати, Мончегорск еще славится своей детской школой искусств, которя существует уже 50 лет. Так что, это не только город металлургов, но и очень творческих людей. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Роману за идею самого тура и за отличное ее воплощение.

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Н
Мы с ребенком провели в Мурманске 6 дней, посетили 6 разнообразных экскурсий. В моем рейтинге экскурсия Романа самая лучшая! Единственный экскурсовод, разговор с котором не прерывался ни на минуту на
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всем маршруте. Мы дополнительно включили в программу Лапландский заповедник - не зря, это стоит увидеть, очень подробная и интересная экскурсия от сотрудников заповедника, особенно для детей. Посетили музей минералов в Мончегорске - многочисленная и очень хорошо представленная коллекция минералов, сама экскурсия была познавательной, я с ребенком не успели заскучать и узнали много нового. Отдельное спасибо экскурсоводу Мончегорска Елене - только человек искренне влюбленный в свой город сможет так душевно рассказать о нем. Не самый популярный маршрут, но от этого не менее интересный!

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С
Доброе время суток!
Побывали на экскурсии Мончегорск -"красивый город в тундре" с гидом Романом.
Экскурсия очень понравилась. Роман отличный водитель, интересный рассказчик.
Город Мончегорск и виды на него, сопки, тундру со смотровой площадки с высоты птичьего полета, завораживают.
Поездкой на экскурсию остались очень довольны, рекомендуем к посещению!
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