Экскурсии из Мурманска в Ловозеро

Найдено 13 экскурсий в категории «Ловозеро» в Мурманске, цены от 4 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
Увидеть горные вершины и легендарные озера Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
78506 673 за человека
Ловозерские тундры: треккинг в горы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 7 чел.
Из Мурманска - на Сейдозеро
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за человека
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 5 чел.
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
21 отзыв
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за человека
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500 за человека
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за человека
Север изнутри: деревня саамов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
6 часов
41 отзыв
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100 за человека
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
Начало: Встреча в месте вашего проживания в г. Мурманске
Расписание: Каждый день 8:30, 12:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за человека
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
8 отзывов
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: 10:30; 14:00; 17:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
    Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь.
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    Это не только тот человек, который проведет вас через тундру безопасно, но и расскажет истории из настоящих хардкорных походов. Мы устали так, что не чувствовали ног. Мы проваливались в воду, шли по снегу и преодолели 20 километров пешком по камням, потому что машина из-за снега не смогла заехать в гору. Мы были грязные, местами мокрые, но никогда - никогда! - не были такими счастливыми. Дмитрий, начинайте вести многодневные походы, Вы рождены для этого. И если в Арктике есть гид, поцелованный богом, то сегодня это был он. Если вы лежите на диване в мегаполисе, пьете пепси и используете телефон для заказа пиццы, то закажите экскурсию и увидьте то, ради чего стоит жить.

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
    Сама экскурсия в Саамскую деревню была на четверку- олени, хаски были, катание на квадрике тоже, но информация была дана в
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    режиме «скороговорки». А вот гида по сути не было- был водитель, исполнительный, аккуратный, приехал во время. Путевой информации не было совсем. Балл добавила за то, что по нашей просьбе нам перенесли экскурсию на др день

  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было красиво и очень весело.
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    Наш замечательный гид обеспечил нам вкусный чай, крутые фото и катание на ледянках. Отдельное спасибо нашим проводникам, которые катали нас на снегоходах, это было божественно!

    Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было
  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
    Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. . Пустота вокруг, снег и вы одни на
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    белом свете, а на горы тихо опускается туман. И тут вам выдают ледянки и тишину разрывает ваш громкий смех! Ездили с Вячеславом, который отнесся к нам нерадивым со всей заботой и привез валенки девчонкам в кроссовках (хи-хи). По пути мы слушали песни про Мурманск и интересные истории их написания, обедали вкуснейшими булочками с красивым видом на скалы и туман, катались с ледянок, которые Вячеслав привез с собой, и вообще отлично проводили время! Так как мы точно знали, что пешком не доберемся, то взяли дополнительно снегоходы - и это было шикарно!!! Если вы, читая отзыв, думаете "что такого", то снегоходы там необычные и точно добавят еще больше эмоций в путешествии! Спасибо огромное!

    Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции.
  • Э
    Элина
    29 апреля 2024
    Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
    Однозначно советую посетить данную экскурсию. В деревне все интересно, увлекательно и интерактивно! Отдельное спасибо гиду Андрею, даже если в группе 1 человек, вас повезут на экскурсию. За что большое спасибо (очень клиентоориентированно)!
  • А
    Алиса
    21 апреля 2024
    Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
    Впечатления остались положительные после посещения саамской деревни. Ездили в составе 3х человек, забрали от отеля на комфортном авто, сам водитель
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    отвечал на все вопросы, рассказывал про сам Мурманск, про жителей деревни. Гид договаривается о помещении деревни. Оплата по приезду, что указано при бронировании экскурсии. Никаких доплат со стороны деревни нет, всё на добровольной основе, ничего не впаривают, комфортное нахождение среди местных жителей и животных. Можно покормить кроликов, оленей морковкой за 100р или обменять свою морковь из магазина. Вам выдадут чищенную и порезанную. Предлагают покормить хасок морковью, но лично для меня собак надо угощать косточками или мясом. Но одна хася обожает морковь. На территории есть ещё лисы и песцы (все в клетках, очень жалко их), собаки на привязки, их никто не выгуливает и не катают на упряжках. Чисто развлекаловка для приезжих и их детей. Для меня это выглядит жестоко, при том, что хасок называют "тупыми". Олени не лучше, бегут на жрачку только в путь. Территория красивая, снежная (были в апреле месяце). Большая столовая, где после катаний угостят ухой и местным чайным напитком. По желанию, за доп плату, можете заказать блинчики, оленину и рыбу. Самих саамов мало, истории рассказывает сам саам (мужчина в возрасте, серьёзный дядька, который наблюдал за нами, скромный мне показался, но было интересно). Девушка Алёна из Питера, теперь она сама член небольшой семьи саамов, рассказывала всё очень интересно, везде сопровождала.

  • И
    Ирина
    7 марта 2024
    Север изнутри: деревня саамов
    Очень комфортабельный транспорт и интересное сопровождение гида. Экскурсия в Саамской деревне познавательна и увлекательна. Особенно понравились игры 😉 Всем советую! 🥳
  • И
    Ильина
    17 февраля 2024
    В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
    Спасибо организатору Анне и гиду Максиму, очень милые и приветливые😇 Рекомендую 👍
  • В
    Валерий
    17 января 2024
    В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
    Сама экскурсия на 4, хотя много позитивных моментов: кормление оленей, хасок. Трансфер на 5 баллов, Сергей много интересного рассказал и замечательно довёз до места.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ловозеро»

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