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отвечал на все вопросы, рассказывал про сам Мурманск, про жителей деревни. Гид договаривается о помещении деревни. Оплата по приезду, что указано при бронировании экскурсии. Никаких доплат со стороны деревни нет, всё на добровольной основе, ничего не впаривают, комфортное нахождение среди местных жителей и животных. Можно покормить кроликов, оленей морковкой за 100р или обменять свою морковь из магазина. Вам выдадут чищенную и порезанную. Предлагают покормить хасок морковью, но лично для меня собак надо угощать косточками или мясом. Но одна хася обожает морковь. На территории есть ещё лисы и песцы (все в клетках, очень жалко их), собаки на привязки, их никто не выгуливает и не катают на упряжках. Чисто развлекаловка для приезжих и их детей. Для меня это выглядит жестоко, при том, что хасок называют "тупыми". Олени не лучше, бегут на жрачку только в путь. Территория красивая, снежная (были в апреле месяце). Большая столовая, где после катаний угостят ухой и местным чайным напитком. По желанию, за доп плату, можете заказать блинчики, оленину и рыбу. Самих саамов мало, истории рассказывает сам саам (мужчина в возрасте, серьёзный дядька, который наблюдал за нами, скромный мне показался, но было интересно). Девушка Алёна из Питера, теперь она сама член небольшой семьи саамов, рассказывала всё очень интересно, везде сопровождала.