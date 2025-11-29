Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, и поднимемся на снегоступах на гору Волосяная в Кандалакше, откуда полюбуемся замёрзшим Белым морем. Увидим все главные достопримечательности Териберки, заедем потискать хаски и покормить оленей. Прогуляемся по Мурманску и отправимся на охоту за северным сиянием.
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением полноты программы.
Посещение арт-парка «Таинственный лес» и «Снежной деревни» включено только в турах с января по март. В турах в декабре посетим Тропическую купальню и предприятие по производству арктического варенья или мастер-класс.
Программа тура по дням
Мурманск и охота за северным сиянием
Собираемся в аэропорту Мурманска в 14:00 и отправляемся на экскурсию по столице.
Начнём с площади 5 углов — сердца города. Потрём носик забавному памятнику треске на удачу. Изучим арт-объект «На севере жить», комплекс «Маяк» со смотровой на город, монумент «Алёша» (42-метрового защитника города) и легендарный атомный ледокол «Ленин». Без этих локаций невозможно представить себе посещение города.
Пройдём 3,5 км.
Затем заселимся в гостиницу. После 21:00 отправимся на охоту за северным сиянием. Если на этот вечер будет неблагоприятный прогноз, не переживайте, у нас запланирован второй резервный выезд. И помните, что явление может подкараулить нас в любой момент.
Катание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в Хибинах
Чтобы всё успеть, встанем пораньше и после завтрака отправимся в Кировск — к Хибинам. Это горный массив, где располагаются 2 горнолыжных комплекса. А мы прокатимся на снегоходах (по два человека на каждом) и рассмотрим ледяные скульптуры в «Снежной деревне» (локация работает только с января по март). Вечер завершим прогулкой в «Таинственном лесу», подсветка и снежные скульптуры которого впечатлят не только детей, но и взрослых. Пройдём 4,1 км. На авто — около 6 часов.
В турах в декабре посетим предприятие по производству арктического варенья из ягод и «Тропическую купальню» или мастер-класс (вместо «Снежной деревни и «Таинственного леса»). Также прокатимся на снегоходах.
На снегоступах на гору в Кандалакше
После завтрака отправимся к Белому морю в Кандалакшу. Здесь поднимемся на снегоступах на гору Волосяная, чтобы получше рассмотреть замёрзший залив, напоминающий белоснежную пустыню. Для подъёма не нужна специальная подготовка, справляются и люди, впервые вставшие на снегоступы. Инструктор обучит каждого и будет идти в комфортном для всех темпе. Приспособление на ногах облегчит наше передвижение по снежному и местами скользкому склону. На вершине восхитимся панорамами и выпьем горячий чай.
3,6 км пешком. Перепад высот до 450 м. На авто — 6 часов.
Снежная, морская и деликатесная Териберка
После завтрака нас ждёт знаменитая Териберка — рыбацкое поселение на побережье Баренцева моря с обилием достопримечательностей и своей особой атмосферой. Покачаемся на гигантских качелях, прогуляемся по пляжу и найдём «яйца дракона», увидим скелет кашалота и выброшенный на берег корабль, дойдём до кладбища кораблей и Батарейского водопада, откуда открывается потрясающий вид на Северный Ледовитый океан. На обед зайдём в кафе, где желающие смогут попробовать морские деликатесы. Пешком 5,2 км. На авто — 6 часов.
Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем. Но в течение тура инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать Териберку.
В гости к хаски
Завершением путешествия на Кольский полуостров станет поездка в питомник хаски. Здесь вы пообщаетесь с дружелюбными собаками, сможете их погладить и обнять, а также покормить северных оленей.
В 15:00–16:00 группа прибудет в аэропорт Мурманска, откуда состоится вылет домой.
Пройдём 1,5 км.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|77 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Переезды по программе
- Входные билеты на локации по программе
- Прокат снегоступов
- Посещение деревни хаски
- Катание на снегоходах (на одном едут двое)
- Первый выезд на охоту за северным сиянием
- Второй выезд на охоту за северным сиянием (если первый окажется неудачным)
- Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины - от 700 ₽
- 1-местное размещение - доплата 15 000 ₽
- Обратите внимание, стоимость зависит от дат. Указанная цена актуальна для туров в декабре. В январе стоимость выше из-за высокого сезона - 82 400 ₽