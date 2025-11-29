Мои заказы

Активный семейный тур на Кольский полуостров

Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Всего за 5 дней мы охватим большую часть Кольского полуострова — от Териберки до Кандалакши.

Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, и поднимемся на снегоступах на гору Волосяная в Кандалакше, откуда полюбуемся замёрзшим Белым морем. Увидим все главные достопримечательности Териберки, заедем потискать хаски и покормить оленей. Прогуляемся по Мурманску и отправимся на охоту за северным сиянием.
Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением полноты программы.

Посещение арт-парка «Таинственный лес» и «Снежной деревни» включено только в турах с января по март. В турах в декабре посетим Тропическую купальню и предприятие по производству арктического варенья или мастер-класс.

Программа тура по дням

1 день

Мурманск и охота за северным сиянием

Собираемся в аэропорту Мурманска в 14:00 и отправляемся на экскурсию по столице.

Начнём с площади 5 углов — сердца города. Потрём носик забавному памятнику треске на удачу. Изучим арт-объект «На севере жить», комплекс «Маяк» со смотровой на город, монумент «Алёша» (42-метрового защитника города) и легендарный атомный ледокол «Ленин». Без этих локаций невозможно представить себе посещение города.

Пройдём 3,5 км.

Затем заселимся в гостиницу. После 21:00 отправимся на охоту за северным сиянием. Если на этот вечер будет неблагоприятный прогноз, не переживайте, у нас запланирован второй резервный выезд. И помните, что явление может подкараулить нас в любой момент.

2 день

Катание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры в Хибинах

Чтобы всё успеть, встанем пораньше и после завтрака отправимся в Кировск — к Хибинам. Это горный массив, где располагаются 2 горнолыжных комплекса. А мы прокатимся на снегоходах (по два человека на каждом) и рассмотрим ледяные скульптуры в «Снежной деревне» (локация работает только с января по март). Вечер завершим прогулкой в «Таинственном лесу», подсветка и снежные скульптуры которого впечатлят не только детей, но и взрослых. Пройдём 4,1 км. На авто — около 6 часов.

В турах в декабре посетим предприятие по производству арктического варенья из ягод и «Тропическую купальню» или мастер-класс (вместо «Снежной деревни и «Таинственного леса»). Также прокатимся на снегоходах.

3 день

На снегоступах на гору в Кандалакше

После завтрака отправимся к Белому морю в Кандалакшу. Здесь поднимемся на снегоступах на гору Волосяная, чтобы получше рассмотреть замёрзший залив, напоминающий белоснежную пустыню. Для подъёма не нужна специальная подготовка, справляются и люди, впервые вставшие на снегоступы. Инструктор обучит каждого и будет идти в комфортном для всех темпе. Приспособление на ногах облегчит наше передвижение по снежному и местами скользкому склону. На вершине восхитимся панорамами и выпьем горячий чай.

3,6 км пешком. Перепад высот до 450 м. На авто — 6 часов.

4 день

Снежная, морская и деликатесная Териберка

После завтрака нас ждёт знаменитая Териберка — рыбацкое поселение на побережье Баренцева моря с обилием достопримечательностей и своей особой атмосферой. Покачаемся на гигантских качелях, прогуляемся по пляжу и найдём «яйца дракона», увидим скелет кашалота и выброшенный на берег корабль, дойдём до кладбища кораблей и Батарейского водопада, откуда открывается потрясающий вид на Северный Ледовитый океан. На обед зайдём в кафе, где желающие смогут попробовать морские деликатесы. Пешком 5,2 км. На авто — 6 часов.

Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем. Но в течение тура инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать Териберку.

5 день

В гости к хаски

Завершением путешествия на Кольский полуостров станет поездка в питомник хаски. Здесь вы пообщаетесь с дружелюбными собаками, сможете их погладить и обнять, а также покормить северных оленей.

В 15:00–16:00 группа прибудет в аэропорт Мурманска, откуда состоится вылет домой.

Пройдём 1,5 км.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет77 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Переезды по программе
  • Входные билеты на локации по программе
  • Прокат снегоступов
  • Посещение деревни хаски
  • Катание на снегоходах (на одном едут двое)
  • Первый выезд на охоту за северным сиянием
  • Второй выезд на охоту за северным сиянием (если первый окажется неудачным)
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины - от 700 ₽
  • 1-местное размещение - доплата 15 000 ₽
  • Посещение арт-парка "Таинственный лес" и "Снежной деревни" включено только в турах с января по март. В турах в декабре посетим Тропическую купальню и предприятие по производству арктического варенья или мастер-класс
  • Обратите внимание, стоимость зависит от дат. Указанная цена актуальна для туров в декабре. В январе стоимость выше из-за высокого сезона - 82 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

