Всего за 5 дней мы охватим большую часть Кольского полуострова — от Териберки до Кандалакши. Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, и поднимемся на снегоступах на гору Волосяная в Кандалакше, откуда полюбуемся замёрзшим Белым морем. Увидим все главные достопримечательности Териберки, заедем потискать хаски и покормить оленей. Прогуляемся по Мурманску и отправимся на охоту за северным сиянием.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением полноты программы.

Посещение арт-парка «Таинственный лес» и «Снежной деревни» включено только в турах с января по март. В турах в декабре посетим Тропическую купальню и предприятие по производству арктического варенья или мастер-класс.