В третий день поездки отправитесь в этническую деревню, где познакомитесь с культурой и традициями саамского народа.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия. Посещение ледокола «Ленин»
Рекомендуем прибывать в Мурманск в первый день до 13:00, чтобы успеть на приветственный обед в первый день тура.
Сбор туристов проходит на входа в гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска).
Отправляемся на обед в одно из кафе Мурманска, чтобы подкрепиться после утреннего перелета.
Отправление на обзорную экскурсию.
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:
- морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин»;
- мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны – «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск;
- мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
Териберка
Сбор туристов проходит на входа в гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска).
08:30 отправление в Териберку.
Длительность в пути составляет приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Расстояние от Мурманска до Териберки 130 километров.
По пути мы сделаем одну-две остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место посещения – вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
При наличии достаточного снежного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца драконов») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом.
Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час.
На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы вы сделали потрясающие фотографии и видео.
Во второй день тура есть возможность отправиться на морскую прогулку на поиски китов (за доп. плату).
Во время морской прогулки мы попытаем удачу увидеть китов и других морских обитателей. Также увидим птичий базар.
Внимание: о возможности организации морской прогулки можно будет уточнить при бронировании. В заезд 29 апреля –1 мая прогулку нельзя будет организовать.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Возвращение в Мурманск.
18:00-19:00 Приблизительное время возвращения.
Свободное время.
Этническая деревня и саамы. Отправление домой
Сбор туристов проходит на входа в гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Точное время сообщит координатор накануне.
Отправляемся в этническую деревню.
Время в пути у нас займет приблизительно 1 час.
Прибытие, знакомство.
В программе нас ждет:
- встретимся с красавцем северным оленем;
- накормим оленей ягелем;
- сделаем памятные фото, здесь даже живет олень «фотомодель»;
- посетим национальное жилище, расположимся на тёплых оленьих шкурах, отведаем национальной кухни;
- примем участие в кулинарном мастер-классе;
- приготовим на огне саамскую уху, запечем в углях картошку и оленью вырезку.
За чашечкой чая поговорим о народе саами.
Расскажем о нашей истории, традициях, укладе жизни. Поговорим о саамском и на саамском языке.
На прощание узнаем маленький секрет, благодаря которому, исполнится твоё возможно самое заветное желание!
Возвращение в Мурманск.
14:00-15:00 Приблизительное время прибытия в город.
Рекомендуем брать билеты в крайний день тура после 18:00, чтобы гарантированно успеть на рейс без лишней спешки.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (по запросу) или самостоятельное размещение в Мурманске.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Формат тура
|Стоимость
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|24 850
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* (Гларус, Бутик Отель Ренессанс) + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|по запросу
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* (Azimut, Меридиан) + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|по запросу
При бронировании тура до 15 апреля вы получите в подарок обед из свежих морских деликатесов: камчатский краб, гребешки и морские ежи!
Варианты проживания
Отель «Азимут»
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «Гларус»
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Бутик-отель «Ренессанс»
Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов. К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Посещение ледокола «Ленин»
- Экскурсия в Териберку на край земли
- Обед в ресторане в Териберке
- Посещение кладбища кораблей
- Посещение песчаного пляжа Старой Териберки
- Экскурсия в этническую деревню
- Профессиональный гид со стажем от 5 лет
- Трансферы на комфортабельных минивенах
- Оформление пропусков в Териберку
- Поддержка отдела заботы в Мурманске
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Ужины в Мурманске и Териберке
- Проживание (при выборе тарифа с самостоятельным размещением)
- Завтраки (при выборе тарифа с самостоятельным размещением)
- Морская прогулка (2 часа) – 9500 руб. /чел. на майские праздники (6 – 8 мая 7 – 9 мая), 8500 руб. /чел. на стандартные даты
- Страховка (по желанию)
- Личные расходы (сувениры, доп. питание и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде.
Температура воздуха в Мурманске в мае может опускаться до -5 С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой:
- термобелье;
- теплую куртку и штаны;
- теплую обувь;
- шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
- запасную обувь;
- теплые резиновые сапоги, чтобы не промочить ноги.
Что взять с собой:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
- Какое будет питание?
В стоимость тура включены, обеды (3) во время дневных экскурсий.
Ужины после экскурсий не включены в стоимость.
- Какие лучше брать билеты в Мурманск?
Рекомендуем прибывать в Мурманск в первый день до 13:00, чтобы успеть на приветственный обед в первый день тура, обратные билеты рекомендуем брать в крайний день тура после 18:00, чтобы гарантированно успеть на рейс без лишней спешки.
- Будет ли морская прогулка в Териберке?
Морская прогулка в Териберке в данном туре не предусмотрена. Такая опция будет доступна за дополнительную плату при наличии свободных катеров.
- На чем мы будем передвигаться?
Трансферы на комфортабельных минивенах: Mercedes Vito / VW Caravelle.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какая погода будет в туре?
В большинстве случаев в начале мая снег еще есть, но уже не такой обильны как в зимний сезон.
При наличии достаточного снежного покрова передвижение в Териберке будет на санях за снегоходом.
Но точно погоду предугадать невозможно, поэтому возможно экскурсия будет пешеходная, но сейчас полярная ночь закончилась, световой день намного дольше, поэтому пешком туристы смогут посмотреть все самое интересное.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.