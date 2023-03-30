2 день

Териберка

Сбор туристов проходит на входа в гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска).

08:30 отправление в Териберку.

Длительность в пути составляет приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Расстояние от Мурманска до Териберки 130 километров.

По пути мы сделаем одну-две остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первое место посещения – вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

При наличии достаточного снежного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца драконов») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом.

Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час.

На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы вы сделали потрясающие фотографии и видео.

Во второй день тура есть возможность отправиться на морскую прогулку на поиски китов (за доп. плату).

Во время морской прогулки мы попытаем удачу увидеть китов и других морских обитателей. Также увидим птичий базар.

Внимание: о возможности организации морской прогулки можно будет уточнить при бронировании. В заезд 29 апреля –1 мая прогулку нельзя будет организовать.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Возвращение в Мурманск.

18:00-19:00 Приблизительное время возвращения.

Свободное время.