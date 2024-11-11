Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики

Поймать северное сияние и узнать историю самого крупного города Заполярья

Отправляемся на Кольский полуостров, чтобы охотиться на северное сияние, кататься на оленьих упряжках, удивляться разнообразию ледяных скульптур в снежной деревне и знакомиться с коренными народами севера и арктической кухней.

Вы побываете в самом большом чуме в России, пообнимаетесь с хаски, пройдётесь по местам съёмок фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева и посетите кладбище заброшенных кораблей. Арктика открывает свои двери и зовёт на край света!
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики
Ближайшие даты:
27
окт
10
ноя
17
ноя
24
ноя
1
дек
8
дек
15
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.

На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыСеверное сияние

Похожие туры в Мурманске

Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей
Мурманск, Ленина 82 пр-кт
36 000 за 1 человека
Мурманск - Столица Арктики
2.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии М-ТУР
М-ТУР
3.5
2 отзыва
Мурманск - Столица Арктики
Вас ждет увлекательная экскурсия в столицу Заполярья - все самое главное о Мурманске за два часа
В месте вашего проживания
1 окт
от 6 300 за всё до 3 чел.
В поисках Северного Сияния
5 часов
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
до 12 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.8
10 отзывов
В поисках Северного Сияния
Многие фотоохотники мечтают поймать северное сияние в объектив камеры
трансфер из любой точки Мурманска
4 500 за 1 человека
Северное Сияние - магия Заполярья
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мила
Мила
5
5 отзывов
Северное Сияние - магия Заполярья
Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом
Место Вашего проживания в Мурманске
6 000 за 1 человека
Охота на Северное сияние
4 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Павел
Павел
5
3 отзыва
Охота на Северное сияние
Северное сияние - что-то определенно волшебное и мистическое
Старт из Мурманска, забираю с места проживания
4 800 за 1 человека
Териберка - побывать на краю Русского Севера
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
4.3
4 отзыва
Териберка - побывать на краю Русского Севера
Почувствовать истинный характер Арктики, рассмотреть визитные карточки поселка и узнать его историю
17 сен
18 сен
19 сен
20 сен
от 15 000 за всё до 3 чел.
Три дня на верхушке глобуса
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Три дня на верхушке глобуса
Исследовать столицу Заполярья, ощутить гипнотическую атмосферу Териберки и поймать северное сияние
В центре Мурманска у гостиницы «Меридиан» в 14:00
23 сен
30 сен
7 окт
14 окт
33 000 за 1 человека
Северное сияние
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
11 отзывов
Северное сияние
Северное сияние - это уникальное природное явление
Из места вашего проживания
15 окт
5 500 за 1 человека
Северное сияние - мир волшебства
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
5
9 отзывов
Северное сияние - мир волшебства
На Кольский полуостров приезжают за самыми лучшими снимками северного сияния
В месте вашего проживания
5 000 за 1 человека
Мурманск - главный город Заполярья
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.9
80 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
Завтра
18 сен
20 сен
21 сен
от 7 000 за всё до 3 чел.
Мурманск - город воинской славы
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Мурманск - город воинской славы
С нашей помощью за 4 часа вы откроете самые интересные и знаковые уголки столицы Заполярья
По договоренности
5 000 за 1 человека
8 северных городов: от Москвы до Баренцева моря
9 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Nikolai
Nikolai
Нет отзывов
8 северных городов: от Москвы до Баренцева моря
Забраться в подводную лодку и поймать северное сияние
Москва, метро Щелковская, 7:00
11 ноя
24 дек
65 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🧭
ТАМ