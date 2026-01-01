Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибы...
20 янв в 08:00
23 янв в 08:00
69 900 ₽ за человека
Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова
Узнать «фишки» подледной рыбалки и погостить у саамов
Начало: Мурманск, 10:00. Старт экспедиции в г. Мурманск. М...
20 фев в 10:00
3 мар в 10:00
64 800 ₽ за человека
Активности в Заполярье: индивидуальный тур с айс-флоатингом и катанием на снегоходах
Познакомиться с Мурманском, приобрести необычный опыт и получить заряд ярких эмоций
Начало: Мурманск, по адресу проживания, 10:00
20 янв в 10:00
23 янв в 10:00
35 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Мурманске в январе 2026
Сейчас в Мурманске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 69 900.
Забронируйте тур в Мурманске на 2026 год по теме «Развлечения», цены от 35000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март