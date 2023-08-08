Туры на собачьих упряжках – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Туры на собачьих упряжках» в Мурманске, цены от 46 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Северные огни Заполярья. Новогодний тур на Кольский
На автобусе
На снегоходах
3 отзыва
4 дня
Северные огни Заполярья. Новогодний тур на Кольский
Начало: Г. Мурманск
30 дек в 10:00
от 159 800 за человека
Северное сияние на 69 параллели
На автобусе
На снегоходах
3 отзыва
5 дней
Северное сияние на 69 параллели
Начало: Г. Мурманск
1 янв в 10:00
от 72 000 за человека
Курс на Север
На снегоходах
На автобусе
3 дня
Курс на Север
Начало: Россия, Мурманск
от 46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    8 августа 2023
    Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
    Очень крутая команда!!
  • Т
    Татьяна
    11 января 2023
    Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
    Очень насыщенный тур, рассчитанный на выносливых туристов))). Каждый день заполнен замечательными экскурсиями, яркими событиями. Счастливы, что удалось поймать Северное сияние!
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    Гид на Сияние Антон - мудрый волшебник! Когда уже все утомились и расселись в автобусе, он не унывал и вдруг полыхнуло во всей красе! Спасибо! Последующие дни тоже были богаты на эмоции, возвращались и падали в кровать): белоснежные горы Хибины на фоне розового зарева неба, драйв от катания на снегоходах, Снежная деревня, Музей камня в Кировске, метель по дороге в Териберку, шум океана, суровая красота берега и волн, Батарейный водопад в ледяном обличии, Этнопарк в Елани. Все в сердце и памяти. Хотелось бы хоть маленькую обзорную экскурсию по Мурманску, например, перед охотой на Сияние. Были небольшие накладки, но спишем это на многолюдье и активный сезон туристов.

  • В
    Василий
    10 января 2023
    Северное сияние на 69 параллели
    Замечательный тур, достаточно насыщен и при этом не перегружен, что позволяет провести время самостоятельно (в частности, по вечерам). В случае
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    необходимости, тур можно разнообразить катанием на лыжах в Кировске (дополнительная плата). Отдельно хотелось бы выделить питание, которое, за исключением нескольких случаев, было на высочайшем уровне. И, разумеется, северное сияние, без которого поездка была бы не на столько запоминающейся. К сожалению, далеко не всем удается его увидеть, но нам повезло))

  • А
    Александрина
    9 января 2023
    Северное сияние на 69 параллели
    Спасибо, нам очень все понравилось!
  • С
    Светлана
    8 января 2023
    Северное сияние на 69 параллели
    Поездка прошла прекрасно, всё организованно очень хорошо. Не было поездки за снегоходом в Тириберке (но это решение местных властей) Единственное,
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    фото отеля в Мурманске представленное на презентации тура не соответствует действительности. Бронируются номера стандарт, а на фотографиях номера категории выше. В Кировске отель понравился. Отдельное спасибо местным гидам, очень душевные люди. Тур однозначно рекомендую.

  • А
    Анастасия
    5 января 2023
    Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
    Тур понравился! За минимальное количество дней удалось посетить все основные достопримечательности (Хибины, Кировск,Териберка, Елань с хаски парк),встретить НГ в веселой
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    компании и,конечно, увидеть северное сияние! Спасибо гидам Денису,Антону,Анне и особенно Олегу,который ни минуты не умолкая очень увлекательно рассказывал о регионе, дальняя дорога до Териберки прошла не заметно. Поскольку край только начинает туристами обрастать, хотелось бы,чтобы турагентства смогли достучаться до властей региона и поспособствовать улучшению минимальной инфраструктуры для туристов: добавить туалеты на Териберке и их уборку (работали только 2 кабинки в поселке), поспособствовать развитию ресторанного бизнеса с арктической кухней (в праздники столика приходилось ждать минимум 30 мин., Доставки блюд от 2х часов), увеличить количество сеансов/экскурсий на ледокол Ленин (стояли на улице ждали очереди на вход 2 часа,благо рядом в морском порту есть кафе). Рекомендую тур к посещению как с целью увидеть потрясающие красоты края,так и как гастротур (особенно морские гады в морском порту и рестораны с арктической кухней).

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Туры на собачьих упряжках»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Северные огни Заполярья. Новогодний тур на Кольский
  2. Северное сияние на 69 параллели
  3. Курс на Север
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Снежная деревня
  6. Полуостров Средний
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Площадь пяти углов
  10. Пляж драконьих яиц
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Туры на собачьих упряжках" можно забронировать 3 тура от 46 000 до 159 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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