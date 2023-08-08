4 дня
Северные огни Заполярья. Новогодний тур на Кольский
Начало: Г. Мурманск
30 дек в 10:00
от 159 800₽ за человека
5 дней
Северное сияние на 69 параллели
Начало: Г. Мурманск
1 янв в 10:00
от 72 000₽ за человека
3 дня
Курс на Север
Начало: Россия, Мурманск
от 46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим8 августа 2023Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостровОчень крутая команда!!
- ТТатьяна11 января 2023Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостровОчень насыщенный тур, рассчитанный на выносливых туристов))). Каждый день заполнен замечательными экскурсиями, яркими событиями. Счастливы, что удалось поймать Северное сияние!
- ВВасилий10 января 2023Замечательный тур, достаточно насыщен и при этом не перегружен, что позволяет провести время самостоятельно (в частности, по вечерам). В случае
- ААлександрина9 января 2023Спасибо, нам очень все понравилось!
- ССветлана8 января 2023Поездка прошла прекрасно, всё организованно очень хорошо. Не было поездки за снегоходом в Тириберке (но это решение местных властей) Единственное,
- ААнастасия5 января 2023Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостровТур понравился! За минимальное количество дней удалось посетить все основные достопримечательности (Хибины, Кировск,Териберка, Елань с хаски парк),встретить НГ в веселой
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Туры на собачьих упряжках»
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