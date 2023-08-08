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Гид на Сияние Антон - мудрый волшебник! Когда уже все утомились и расселись в автобусе, он не унывал и вдруг полыхнуло во всей красе! Спасибо! Последующие дни тоже были богаты на эмоции, возвращались и падали в кровать): белоснежные горы Хибины на фоне розового зарева неба, драйв от катания на снегоходах, Снежная деревня, Музей камня в Кировске, метель по дороге в Териберку, шум океана, суровая красота берега и волн, Батарейный водопад в ледяном обличии, Этнопарк в Елани. Все в сердце и памяти. Хотелось бы хоть маленькую обзорную экскурсию по Мурманску, например, перед охотой на Сияние. Были небольшие накладки, но спишем это на многолюдье и активный сезон туристов.