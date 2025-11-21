Мои заказы

Все северные удовольствия в одном туре: на Кольский полуостров в мини-группе

Поймать в кадр сияние, покататься в собачьей упряжке и на снегоходе, посетить Териберку и Кандалакшу
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по Кольскому полуострову! Вас ждут охота за северным сиянием, катание на снегоходах среди заснеженных хребтов и прогулки по тундре Териберки, где Баренцево море встречается с
читать дальше

арктическим ветром.

Вы посетите саамское подворье, познакомитесь с северными оленями и узнаете о жизни коренного народа Севера. В Кировске расслабитесь в спа с видом на горы, а в хаски-парке прокатитесь в собачьих упряжках.

В Кандалакше прогуляетесь в снегоступах по зимнему лесу и увидите замёрзшее Белое море, а желающие смогут попробовать айс-флоатинг или выйти в море на поиски китов.

Все северные удовольствия в одном туре: на Кольский полуостров в мини-группе
Все северные удовольствия в одном туре: на Кольский полуостров в мини-группе
Все северные удовольствия в одном туре: на Кольский полуостров в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

После бронирования направляется список необходимых вещей и рекомендации по подбору авиабилетов. Тёплая непромокаемая одежда обязательна: термобельё, перчатки, шапка, зимняя обувь с нескользящей подошвой.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Заполярьем и культурой саамов

Встреча участников в аэропорту Мурманска и трансфер в гостиницу. Оптимальное время прилёта — с 12:00 до 14:00, однако возможны индивидуальные договорённости. После дороги будет время отдохнуть, переодеться и подготовиться к путешествию.

В 17:00 — обед в одном из лучших ресторанов города (за доплату). Это прекрасная возможность познакомиться и впервые попробовать блюда арктической кухни.

В 19:00 отправимся к семье саамов, чтобы узнать о традициях и повседневной жизни коренного народа Севера. Хозяйка расскажет о старинных обычаях, покажет предметы быта, познакомит с северными оленями. Вечер завершится у костра с рассказами и горячим чаем.

В 22:00 — первый выезд на охоту за северным сиянием (при хороших погодных условиях).

Знакомство с Заполярьем и культурой саамовЗнакомство с Заполярьем и культурой саамов
2 день

Териберка - встреча с океаном

После завтрака в 8:00 выезд в Териберку. Путь займёт около 3 часов. По дороге откроются виды на озёра, холмы и сменяющиеся природные зоны — от леса до тундры.

В 12:00 начнётся экскурсия по Териберке. При наличии снега отправимся в поездку на санях за снегоходом. Нас ждут тундра, сопки, метеостанция, кладбище кораблей, пляж Яйца дракона и ледяной водопад, спускающийся прямо в море. Здесь ощущается мощь и красота северного океана.

В 14:00 — морская прогулка с возможностью наблюдать китов (за доплату).
В 16:30 — ланч в ресторане с видом на побережье (за доплату).
В 18:30 — возвращение в Мурманск.

Для желающих доступен полёт на вертолёте над Териберкой и Баренцевым морем (за доплату).

Териберка - встреча с океаномТериберка - встреча с океаномТериберка - встреча с океаном
3 день

Кандалакша: Белое море и прогулка в снегоступах

Завтрак в 7:00, после чего выезд в Кандалакшу — самый южный город Мурманской области, расположенный на берегу Кандалакшского залива Белого моря.

К полудню поднимемся на гору Волосяная в снегоступах. Это древнее средство передвижения позволит пройти по глубокому снегу и насладиться видами зимнего леса без труда. Подъём не требует специальной подготовки и подойдёт всем участникам.

В 14:30 — прогулка по берегу замёрзшего моря. Желающие смогут попробовать айс-флоатинг — безопасное купание среди льдин в специальном термокостюме (за доплату).

В 17:00 — ужин в ресторане арктической кухни.
В 19:00 — возвращение в Мурманск.

Кандалакша: Белое море и прогулка в снегоступахКандалакша: Белое море и прогулка в снегоступахКандалакша: Белое море и прогулка в снегоступах
4 день

Кировск: горы, адреналин и релакс

После завтрака в 7:00 выезд в Кировск — город у подножия Хибин, который Михаил Пришвин называл сказочным. Мы узнаем о первых поселенцах, истории освоения региона и о том, как живёт современный Кировск.

В 11:30 посетим старинный железнодорожный вокзал, где сохранилась атмосфера прошлого века. В 12:00 начнётся снегоходное сафари по горам: по 2 человека на 1 снегоход. После активной поездки — лёгкий перекус.

С 14:00 — отдых в спа-зоне с сауной, хаммамом и бассейном с панорамным видом на Хибины (при возможности освещения). Это отличное завершение дня: тепло, уют и восстановление после холода. При необходимости посещение спа может быть заменено подъёмом на обзорную площадку.

В 16:00 — экскурсия в Снежную деревню (для туров после 27 декабря) — крупнейший в России комплекс, построенный из снега и льда.
В 17:00 — ужин в одном из ресторанов Кировска (за доплату).
В 19:00 — возвращение в Мурманск. По пути вновь попробуем увидеть северное сияние.

Кировск: горы, адреналин и релаксКировск: горы, адреналин и релаксКировск: горы, адреналин и релакс
5 день

Хаски-парк и прощание с Севером

После завтрака в 9:00 выезд в хаски-парк. В 11:00 — катание в собачьих упряжках и знакомство с ездовой культурой Крайнего Севера. Здесь же состоится обед, включённый в стоимость.

В 14:00 — авторская аудиовизуальная экскурсия по Мурманску, которая откроет историю города-героя в современном формате. Перед вылетом заедем в магазин за сувенирами и деликатесами.

В 16:00 — прощальный обед в одном из лучших ресторанов Мурманска (за доплату).
В 17:30 — трансфер в аэропорт. Для вылета подойдут рейсы после 18:30.

Хаски-парк и прощание с СеверомХаски-парк и прощание с СеверомХаски-парк и прощание с Севером

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)90 000 ₽
1-местное размещение112 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в хаски-парке и перекусы
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Все экскурсии и сопровождение гида по маршруту
  • 2 выезда на охоту за Полярным сиянием (при неудаче первого)
  • Фотосессия на фоне сияния (индивидуальные и групповые снимки)
  • Катание на санях за снегоходом в Териберке (при наличии снега)
  • Катание в собачьей упряжке (при наличии снега)
  • Снегоходы в Кировске
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мурманска и обратно
  • Остальное питание
  • Выход в море в поисках китов - 6000 ₽
  • Айс-флоатинг на Белом море - 5500 ₽
  • Обратите внимание: стоимость тура 2-6 января и 7-11 января составит 110 000 ₽, 19-23 февраля, 4-8 марта - 100 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Мурманска, 19:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Мурманске
Привет! Я Алина, и вот уже 5 лет мы вместе с мужем занимаемся организацией самых насыщенных туров для вас. Основные направления: Мурманск и Кольский полуостров, Байкал и Кавказ. Что я могу обещать? Скучно
читать дальше

с нашей командой не будет точно. Вы в надежных руках. Представьте, что вы едете в гости к лучшему другу и вам ни о чем не надо думать и заботиться) Почему нужно поехать с нами: 1. Активная и продуманная программа. Вам не придется составлять маршрут или искать место для обеда. 2. Мини-группы. Мы организуем туры для небольших групп: от 4 до 8 человек. Это отличная возможность проявить себя и завести новых друзей и единомышленников. 3. Можно поехать одному. Не с кем поехать на отдых? Отправляйтесь с нами. 4. С нами не будет скучно. Не жди нудных экскурсоводов или многочасовых походов по музеям. Только активная программа и природа во всей ее красе.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
-
10%
1 отзыв
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
21 ноя в 11:00
24 ноя в 11:00
44 910 ₽49 900 ₽ за человека
Арктические каникулы. Тур на Кольский полуостров на зиму-весну
4 дня
3 отзыва
Арктические каникулы. Тур на Кольский полуостров на зиму-весну
Начало: Г. Мурманск
15 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 66 400 ₽ за человека
В поисках северного сияния на Кольском полуострове
На автобусе
3 дня
3 отзыва
В поисках северного сияния на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
12 дек в 10:00
26 дек в 10:00
от 88 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска