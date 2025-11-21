Встреча участников в аэропорту Мурманска и трансфер в гостиницу. Оптимальное время прилёта — с 12:00 до 14:00, однако возможны индивидуальные договорённости. После дороги будет время отдохнуть, переодеться и подготовиться к путешествию.

В 17:00 — обед в одном из лучших ресторанов города (за доплату). Это прекрасная возможность познакомиться и впервые попробовать блюда арктической кухни.

В 19:00 отправимся к семье саамов, чтобы узнать о традициях и повседневной жизни коренного народа Севера. Хозяйка расскажет о старинных обычаях, покажет предметы быта, познакомит с северными оленями. Вечер завершится у костра с рассказами и горячим чаем.

В 22:00 — первый выезд на охоту за северным сиянием (при хороших погодных условиях).