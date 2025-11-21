Описание тура
Организационные детали
После бронирования направляется список необходимых вещей и рекомендации по подбору авиабилетов. Тёплая непромокаемая одежда обязательна: термобельё, перчатки, шапка, зимняя обувь с нескользящей подошвой.
Программа тура по дням
Знакомство с Заполярьем и культурой саамов
Встреча участников в аэропорту Мурманска и трансфер в гостиницу. Оптимальное время прилёта — с 12:00 до 14:00, однако возможны индивидуальные договорённости. После дороги будет время отдохнуть, переодеться и подготовиться к путешествию.
В 17:00 — обед в одном из лучших ресторанов города (за доплату). Это прекрасная возможность познакомиться и впервые попробовать блюда арктической кухни.
В 19:00 отправимся к семье саамов, чтобы узнать о традициях и повседневной жизни коренного народа Севера. Хозяйка расскажет о старинных обычаях, покажет предметы быта, познакомит с северными оленями. Вечер завершится у костра с рассказами и горячим чаем.
В 22:00 — первый выезд на охоту за северным сиянием (при хороших погодных условиях).
Териберка - встреча с океаном
После завтрака в 8:00 выезд в Териберку. Путь займёт около 3 часов. По дороге откроются виды на озёра, холмы и сменяющиеся природные зоны — от леса до тундры.
В 12:00 начнётся экскурсия по Териберке. При наличии снега отправимся в поездку на санях за снегоходом. Нас ждут тундра, сопки, метеостанция, кладбище кораблей, пляж Яйца дракона и ледяной водопад, спускающийся прямо в море. Здесь ощущается мощь и красота северного океана.
В 14:00 — морская прогулка с возможностью наблюдать китов (за доплату).
В 16:30 — ланч в ресторане с видом на побережье (за доплату).
В 18:30 — возвращение в Мурманск.
Для желающих доступен полёт на вертолёте над Териберкой и Баренцевым морем (за доплату).
Кандалакша: Белое море и прогулка в снегоступах
Завтрак в 7:00, после чего выезд в Кандалакшу — самый южный город Мурманской области, расположенный на берегу Кандалакшского залива Белого моря.
К полудню поднимемся на гору Волосяная в снегоступах. Это древнее средство передвижения позволит пройти по глубокому снегу и насладиться видами зимнего леса без труда. Подъём не требует специальной подготовки и подойдёт всем участникам.
В 14:30 — прогулка по берегу замёрзшего моря. Желающие смогут попробовать айс-флоатинг — безопасное купание среди льдин в специальном термокостюме (за доплату).
В 17:00 — ужин в ресторане арктической кухни.
В 19:00 — возвращение в Мурманск.
Кировск: горы, адреналин и релакс
После завтрака в 7:00 выезд в Кировск — город у подножия Хибин, который Михаил Пришвин называл сказочным. Мы узнаем о первых поселенцах, истории освоения региона и о том, как живёт современный Кировск.
В 11:30 посетим старинный железнодорожный вокзал, где сохранилась атмосфера прошлого века. В 12:00 начнётся снегоходное сафари по горам: по 2 человека на 1 снегоход. После активной поездки — лёгкий перекус.
С 14:00 — отдых в спа-зоне с сауной, хаммамом и бассейном с панорамным видом на Хибины (при возможности освещения). Это отличное завершение дня: тепло, уют и восстановление после холода. При необходимости посещение спа может быть заменено подъёмом на обзорную площадку.
В 16:00 — экскурсия в Снежную деревню (для туров после 27 декабря) — крупнейший в России комплекс, построенный из снега и льда.
В 17:00 — ужин в одном из ресторанов Кировска (за доплату).
В 19:00 — возвращение в Мурманск. По пути вновь попробуем увидеть северное сияние.
Хаски-парк и прощание с Севером
После завтрака в 9:00 выезд в хаски-парк. В 11:00 — катание в собачьих упряжках и знакомство с ездовой культурой Крайнего Севера. Здесь же состоится обед, включённый в стоимость.
В 14:00 — авторская аудиовизуальная экскурсия по Мурманску, которая откроет историю города-героя в современном формате. Перед вылетом заедем в магазин за сувенирами и деликатесами.
В 16:00 — прощальный обед в одном из лучших ресторанов Мурманска (за доплату).
В 17:30 — трансфер в аэропорт. Для вылета подойдут рейсы после 18:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|90 000 ₽
|1-местное размещение
|112 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в хаски-парке и перекусы
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Все экскурсии и сопровождение гида по маршруту
- 2 выезда на охоту за Полярным сиянием (при неудаче первого)
- Фотосессия на фоне сияния (индивидуальные и групповые снимки)
- Катание на санях за снегоходом в Териберке (при наличии снега)
- Катание в собачьей упряжке (при наличии снега)
- Снегоходы в Кировске
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелёт до Мурманска и обратно
- Остальное питание
- Выход в море в поисках китов - 6000 ₽
- Айс-флоатинг на Белом море - 5500 ₽
- Обратите внимание: стоимость тура 2-6 января и 7-11 января составит 110 000 ₽, 19-23 февраля, 4-8 марта - 100 000 ₽