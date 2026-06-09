1 день

Прибытие в Мурманск. Приветственный ужин. «Охота» за северным сиянием

Добро пожаловать на Кольский полуостров!

В ближайшие 4 дня вас ждет насыщенное путешествие на крайний север, где вас ждут настоящие арктические приключения.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 17:00, чтобы с комфортом заселиться в отель и успеть на приветственный ужин. Трансфер не включен в стоимость тура.

Гости самостоятельно добираются до Мурманска на такси или общественном транспорте. Также гости могут заказать индивидуальный трансфер за дополнительную плату.

Встречаемся в центре города (точное время и адрес встречи координаторы сообщат накануне) с другими участниками тура, отправляемся на приветственный ужин.

На приветственном ужине вы познакомитесь с гидом, сможете задать любые интересующие вопросы и, конечно же, начнете своё знакомство с Кольским севером с дегустации блюд местной кухни.

Отправляемся на охоту за северным сиянием при благоприятном прогнозе.

В программу включены два выезда за сиянием без доплат в рамках тура — это повышает вероятность увидеть его до 98%. Северное сияние — это природное явление, его появление невозможно гарантировать. Если во время выездов на «охоту» за северным сиянием мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Сбор проходит в центре Мурманска.

Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщает координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Выдвигаемся! Охота за сиянием займёт 3–5 часов — столько, сколько нужно, чтобы сполна насладиться зрелищем. Сияние может появиться в любой момент, поэтому держим глаза открытыми. Фотосъёмка на фоне сияния включена: сначала групповые снимки, затем каждый участник получит возможность сделать личное фото.

Пока любуетесь природным шоу, вас согреют горячим чаем с угощениями: конфетами, шоколадом и печеньем. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи.

Вы получите фотографии в течение 3–4 дней после окончания тура в формате ссылки на Яндекс Диск или иное облачное хранилище.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160