А посещение Териберки и знакомство с культурой северного народа саами подарят яркие впечатления и отличное настроение.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Приветственный ужин. «Охота» за северным сиянием
Добро пожаловать на Кольский полуостров!
В ближайшие 4 дня вас ждет насыщенное путешествие на крайний север, где вас ждут настоящие арктические приключения.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 17:00, чтобы с комфортом заселиться в отель и успеть на приветственный ужин. Трансфер не включен в стоимость тура.
Гости самостоятельно добираются до Мурманска на такси или общественном транспорте. Также гости могут заказать индивидуальный трансфер за дополнительную плату.
Встречаемся в центре города (точное время и адрес встречи координаторы сообщат накануне) с другими участниками тура, отправляемся на приветственный ужин.
На приветственном ужине вы познакомитесь с гидом, сможете задать любые интересующие вопросы и, конечно же, начнете своё знакомство с Кольским севером с дегустации блюд местной кухни.
Отправляемся на охоту за северным сиянием при благоприятном прогнозе.
В программу включены два выезда за сиянием без доплат в рамках тура — это повышает вероятность увидеть его до 98%. Северное сияние — это природное явление, его появление невозможно гарантировать. Если во время выездов на «охоту» за северным сиянием мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Сбор проходит в центре Мурманска.
Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщает координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Выдвигаемся! Охота за сиянием займёт 3–5 часов — столько, сколько нужно, чтобы сполна насладиться зрелищем. Сияние может появиться в любой момент, поэтому держим глаза открытыми. Фотосъёмка на фоне сияния включена: сначала групповые снимки, затем каждый участник получит возможность сделать личное фото.
Пока любуетесь природным шоу, вас согреют горячим чаем с угощениями: конфетами, шоколадом и печеньем. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи.
Вы получите фотографии в течение 3–4 дней после окончания тура в формате ссылки на Яндекс Диск или иное облачное хранилище.
Обзорная экскурсия по Мурманску. Айс-флоатинг на Кольском заливе
Город-герой Мурманск не зря прозвали «ворота в Арктику». Грандиозные монументы, суровые ландшафты — этот удивительный город предлагает безграничные возможности для путешественников.
После завтрака в отеле собираемся в центре Мурманска и отправляемся в тур (подробности о точном времени и месте встречи координатор сообщит накануне).
В ходе обзорной экскурсии вы увидите знаковые места города:
- Обратите внимание! С 29.05.2026 памятник Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны («Алёша») закрывается на реставрацию. Посещение памятника будет заменено на альтернативный объект показа.
- Мурманский маяк с рубкой подводной лодки «Курск».
- Памятник «Ждущей», посвящённый всем женщинам, ожидающим своих мужей из долгих мореплаваний.
- Морской вокзал.
- Мурманский морской порт, где базируется ледокол «Ленин» (посещение музея ледокол «Ленин» включено в стоимость тура).
После экскурсии сытно пообедаем в местном ресторане, это еще одна возможность насладиться разнообразными натуральными, нежными вкусами севера, а также общением с попутчиками, которые уже стали друзьями.
После сытного обеда отправляемся на арктическое купание.
По прибытии на базу переодеваемся в специальные термокостюмы, которые позволяют оставаться на плаву в тепле и сухости. Таких эмоций вы еще никогда не испытывали, это уж точно!
Вечером при благоприятных погодных условиях мы отправимся на наш второй выезд за северным сиянием.
Если погода во второй день будет не самой оптимальной, мы перенесём выезд на вечер третьего дня.
Териберка
Готовы к ярким впечатлениям и незабываемым эмоциям? Мы отправляемся на край Земли – затерянный и легендарный.
Териберка — самый манящий населенный пункт на Кольском полуострове, и, только оказавшись там, вы поймете, почему.
Итак, выезжаем навстречу океану! Дорога займет около 2,5 часов, ваш гид заполнит их интересными историями о крае. Но мало слышать, Арктику нужно видеть и ощущать. Поэтому в самых красивых местах по маршруту следования предусмотрены остановки. Вы ступите на бесконечные просторы северной тундры и насладитесь её сдержанной, загадочной красотой.
По прибытии в Териберку мы сразу отправимся на прогулку по корабельному кладбищу, где вы в полной мере прочувствуете быстротечность времени и сделаете атмосферные, запоминающиеся кадры.
Дальше по плану обед в одном из лучших местных ресторанов, где вы отведаете свежайшие морские деликатесы и почувствуете Арктику на вкус.
Мы проложили маршрут по самым впечатляющим уголкам природного парка, где вас ждут «небесные» качели, пляж «яйца дракона», скелет кита и океанское побережье.
После насыщенного дня в Териберке возвращаемся в Мурманск.
Этническая деревня, северные олени и национальная кухня
Приглашаем вас в незабываемый день, полный северного колорита и ярких впечатлений!
Программа начнётся с завтрака в отеле, после которого наше приключение стартует.
Встречаемся с гидом в центре города (точное время и место встречи координатор сообщит накануне) и отправляемся в путь.
Первым пунктом нашего маршрута станет этническая деревня — место, где живёт культура коренных народов Севера. Здесь вы окунётесь в атмосферу традиционного быта и познакомитесь с обычаями саамов.
В деревне вы встретитесь с настоящими северными оленями, сможете погладить их и покормить любимым лакомством, ягелем.
Вы примете участие в мастер-классе по приготовлению блюд саамской кухни и узнаете секретные северные рецепты, а затем отправитесь на обед в чуме, где вас ждёт трапеза у живого костра. Там царит неповторимая атмосфера, в которой вы попробуете блюда, приготовленные по старинным традициям.
Программа заканчивается возвращением в центр Мурманска. Это завершающий день нашего путешествия!
Вы можете планировать вылет на этот день после 18:00, но улетать не захочется – теперь север навсегда захватит часть вашего сердца.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием:
|Формат тура
Стоимость тура
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Гларус» 3*, номер Стандарт); 2 человека в номере / 1 человек в номере:
69 900 руб. / 83 000 руб.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, двухместный номер с двуспальной кроватью); 2 человека в номере:
84 500 руб.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, двухместный номер с раздельными кроватями); 2 человека в номере:
87 500 руб.
|Тур с проживанием 3 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, номер Стандарт Улучшенный, одноместное размещение)
113 000 руб.
Скидки:
- для детей от 6 до 11 лет включительно – 2500 руб. /чел. на все даты заезда;
- для компаний от 4 человек – 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку 1500 руб., скидки не суммируются).
Варианты проживания
Гостиница «Гларус»
Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих.
Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов.
Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.
Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.
Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов.
Конгресс-отель «Меридиан»
Гостиница «Меридиан» 4* находится в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. Её расположение в центральной части города позволяет гостям легко добраться до главных достопримечательностей, таких как площадь Пяти углов.
Отель предлагает разнообразные варианты размещения, включая стандартные номера, апартаменты для новобрачных и президентские люксы, а также семейные и групповые номера. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания: Wi-Fi, телефон, телевизор, а также средства личной гигиены и косметика для душа.
Для сна предусмотрены удобные кровати с высококачественной мебелью и матрасы с пружинным блоком Miracoil, который обеспечивает высокий уровень комфорта.
На территории гостиницы работает ресторан премиум-класса «М-Клуб». Здесь можно насладиться изысканными блюдами европейской и национальной кухни, а также обширной винной картой, составленной шеф-поваром.
В окрестностях отеля расположено множество развлечений, торговых центров и ресторанов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение по программе (3 ночи в Мурманске)
- 2 выезда на охоту за северным сиянием (даже если первый выезд успешный, второй все равно состоится, чтобы гости могли увидеть сияние с большей вероятностью)
- Обзорная экскурсия по г. Мурманску (групповая)
- Арктическое купание (айс-флоатинг) на Кольском заливе
- Посещение атомного ледокола «Ленин»
- Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе
- Экскурсия в саамскую (этническую) деревню (групповая)
- Питание по программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий (3, накрытие, арктическая кухня), приветственный ужин в 1 день тура
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе (групповое)
- Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный, групповое)
- Информационное сопровождение на русском языке в Мурманске во время тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Ужины в Мурманске после экскурсий (кроме первого дня тура)
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружка (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе.
Рекомендации по одежде:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров;
- солнечные очки;
- защитный крем.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно в тур с собакой?
Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.
Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.
Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
Дорога в Териберку может быть закрыта. В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена на альтернативную (Кировск).
На какие дни и время брать билеты?
Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг): до 17:00.
Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 18:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.
Какой минимальный возраст и есть ли скидки?
Минимальный возраст участников — 6 лет (для арктического купания рост ребёнка должен быть не ниже 125 см).
Скидка предусмотрена для детей от 6 до 11 лет включительно в размере 2500 руб. / чел. на все даты заезда.
Для компаний от 4 человек также предусмотрена скидка — 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку 1500 руб., скидки не суммируются).
Какое питание включено в стоимость?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий, приветственный ужин в первый день тура. Питание в ресторанах, арктическая кухня, накрытие. Остальные ужины не включены в стоимость.
В каких отелях мы можем проживать во время тура?
В течение данного тура наши гости размещаются 3 ночи в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Меридиан» или подобный).