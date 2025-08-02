Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий. Турбаза
Начало: Отправление из Мурманска с площади "Пять Углов", о...
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
45 100 ₽ за человека
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий, с палатками
Начало: Отправление из Мурманска с площади "Пять Углов", о...
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
39 500 ₽ за человека
От Баренцева моря до Белого
Начало: Коминтерна, 14
Расписание: Каждый вторник, четверг и суббота
29 июл в 08:45
31 июл в 08:45
38 990 ₽ за человека
Край северных морей
Начало: Воровского, д. 5/23
Расписание: Каждый понедельник, среда и пятница
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
29 990 ₽ за человека
Сияние, горы и океан
Начало: Коминтерна, 14
Расписание: Каждые понедельник, среда и пятница
Завтра в 08:45
30 июл в 08:45
29 990 ₽ за человека
Арктический экспресс: сопки, море, Мурманск
Начало: Коминтерна, 14
Расписание: Каждые вторник, четверг и суббота
26 июл в 08:00
29 июл в 08:00
18 450 ₽ за человека
От горных вершин до морских глубин
Начало: Воровского, д. 5/23
26 июл в 08:00
29 июл в 08:00
19 990 ₽ за человека
Два дня - Два моря
Начало: Воровского, д. 5/23
Расписание: Каждый Вторник, Четверг и Субботу в 8:00
26 июл в 08:00
29 июл в 08:00
19 990 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кольский залив»
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