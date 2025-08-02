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Кольский залив – туры в Мурманске

Найдено 8 туров в категории «Кольский залив» в Мурманске, цены от 18 450 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий. Турбаза
На машине
2 дня
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий. Турбаза
Начало: Отправление из Мурманска с площади "Пять Углов", о...
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
45 100 ₽ за человека
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий, с палатками
На машине
2 дня
Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий, с палатками
Начало: Отправление из Мурманска с площади "Пять Углов", о...
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
39 500 ₽ за человека
От Баренцева моря до Белого
4 дня
От Баренцева моря до Белого
Начало: Коминтерна, 14
Расписание: Каждый вторник, четверг и суббота
29 июл в 08:45
31 июл в 08:45
38 990 ₽ за человека
Край северных морей
3 дня
Край северных морей
Начало: Воровского, д. 5/23
Расписание: Каждый понедельник, среда и пятница
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
29 990 ₽ за человека
Сияние, горы и океан
3 дня
Сияние, горы и океан
Начало: Коминтерна, 14
Расписание: Каждые понедельник, среда и пятница
Завтра в 08:45
30 июл в 08:45
29 990 ₽ за человека
Арктический экспресс: сопки, море, Мурманск
2 дня
Арктический экспресс: сопки, море, Мурманск
Начало: Коминтерна, 14
Расписание: Каждые вторник, четверг и суббота
26 июл в 08:00
29 июл в 08:00
18 450 ₽ за человека
От горных вершин до морских глубин
2 дня
От горных вершин до морских глубин
Начало: Воровского, д. 5/23
26 июл в 08:00
29 июл в 08:00
19 990 ₽ за человека
Два дня - Два моря
2 дня
Два дня - Два моря
Начало: Воровского, д. 5/23
Расписание: Каждый Вторник, Четверг и Субботу в 8:00
26 июл в 08:00
29 июл в 08:00
19 990 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кольский залив»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий. Турбаза
  2. Летнее приключение на Кольском: полуострова Средний и Рыбачий, с палатками
  3. От Баренцева моря до Белого
  4. Край северных морей
  5. Сияние, горы и океан
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кладбище кораблей
  2. Ледокол Ленин
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Батарейский Водопад
  5. Полуостров Средний
  6. Набережная
  7. Пляж драконьих яиц
  8. Териберский маяк
  9. Сейдозеро
  10. Кандалакшский лабиринт
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Кольский залив" можно забронировать 8 авторских туров от 18 450 до 45 100.
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