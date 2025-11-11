Мои заказы

Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском

Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Приезжайте в Заполярье — будем вместе любоваться сдержанными пейзажами Кольского полуострова, осматривать главные достопримечательности и обсуждать, как в суровых северных условиях живут люди.

Первым делом изучим сердце региона — Мурманск: увидим
рубку подлодки «Курск», атомный ледокол «Ленин», монумент «Алёша».

Затем отправимся к берегам Баренцева моря, чтобы проникнуться атмосферой Териберки: встретим на пути пляж драконьих яиц, китовый скелет из «Левиафана», кладбище кораблей.

Напоследок проведём день в Хибинах, где в окружении скалистых хребтов сможем погрузиться в быт горняков и саамов.

Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Программа тура по дням

1 день

Мурманск

Первым делом изучим сердце региона. Побываем на ж/д вокзале и погрузимся в историю основания Мурманска. Прогуляемся около храма Спас на Водах, рубки подлодки «Курск» и маяка. Осмотрим центральную площадь, самое высокое здание города, атомный ледокол «Ленин» и секретную постройку 1980-х годов.

Доберёмся к лучшим видовым точкам — Зелёному мысу, памятнику «Алёша», Абрам-Мысу. Посетим город Кола, с набережной которого открывается прекрасная панорама мурманской бухты и Кольского залива. А за обедом познакомимся поближе и обсудим детали путешествия.


2 день

Териберка

Сегодня поедем к берегам Баренцева моря. В дороге проведём 2 часа с остановками в тундре, ветропарке, у Серебрянских ГЭС, на смотровых.

Нашей целью будет Териберка. По прибытии осмотрим пляж драконьих яиц, Батарейский водопад, озёра Секретарское и Батарейское, первую метеостанцию Кольского полуострова, поклонный крест на горе. Гуляя по старым и новым частям села, увидим китовый скелет из «Левиафана», заброшенные дома и школу, творения Артемия Лебедева, кладбище кораблей, познакомимся с бытом местных.

Будет время, чтобы попробовать арктическую кухню, приобрести сувениры или настойки на ягодах. Вечером вернёмся в Мурманск и попрощаемся до завтра.


3 день

Кировск

Этот день посвятим Кировску и Хибинским горам. Вы узнаете, как в суровых северных условиях появился городок и как тут выживали люди, осмотрите личные вещи горняков и первые разработки. Изучите коллекцию Музея минералогии и узнаете, сколько полезных ископаемых таится в недрах Кольского.

На фуникулёре мы поднимемся на хребет горы Айкуайвенчорр и с высоты полюбуемся массивом, которому 400 млн лет. Побываем в арт-парке «Таинственный лес», где нам поведают легенды хибинских лесов. Посетим Саамскую деревню: погладим животных, погрузимся в историю северного народа, сможем сыграть на варгане и выучить саамские слова. Также можно сходить в Полярно-альпийский ботанический сад (по желанию).

Поздним вечером доставим вас обратно в Мурманск и попрощаемся.



Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Билет на фуникулёр - 600 ₽
  • Вход в арт-парк «Таинственный лес» - 600-1500 ₽
  • Посещение Саамской деревни - 3000 ₽
  • Стоимость заездов со 2 по 15 января - 100 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - по договорённости
Завершение: Ваше место проживания в Мурманске, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 850 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
читать дальше

холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой. Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!

