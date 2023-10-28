читать дальше

потрясающими видами и вкуснейшими угощениями. По ходу путешествия Ян с присущей ему тактичностью всегда уточнял о нашем самочувствии, а также желаниях и предпочтениях при посещении локаций, помогал преодолевать сложные для нас участки на подъемах в горы, снабжал всем необходимым для комфортного перехода. Поскольку на протяжении всей поездки погода радовала нас совсем несеверной жарой, Ян планировал маршрут таким образом, чтобы у нас была возможность освежиться в чистейших водах Белого и Баренцева морей, а также в красивейшем горном озере в Хибинах. Это однозначно стало одним из самых ярких впечатлений от поездки наряду с хождением босиком по прохладным болотам:) Отдельно хотелось бы отметить тот день, что мы провели в Мурманске. Ян организовал нам несколько чудесных экскурсий с Марией. Нам удалось увидеть город с лучших ракурсов в сопровождении прекрасных людей, действительно искренне любящих свой родной край. Это было очень круто! Уже ожидая вылет в аэропорту мы обсуждали наши впечатления и ожидания от поездки и пришли к выводу, что выбрать тур с Яном из всего многообразия предлагаемых вариантов было нашим лучшим решением! Однозначно появилось желание вернуться на Кольский!