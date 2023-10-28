Белое море – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Белое море» в Мурманске, цены от 38 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
От Белого моря до Баренцева
На машине
5 отзывов
4 дня
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
38 500 за человека
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На автобусе
На снегоходах
На снегоступах
6 дней
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
1 дек в 14:00
10 фев в 14:00
92 000 за человека
Путешествие на Сейдозеро: северная пустыня, Белое море и места силы
На машине
Конные прогулки
На катере
6 дней
Путешествие на Сейдозеро: северная пустыня, Белое море и места силы
Подняться на гору Волостная, покататься по Ловозеру на катере и увидеть диких лошадей
Начало: Мурманск, встретим вас в городе или в аэропорту, с...
86 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    28 октября 2023
    От Белого моря до Баренцева
    Хочу поблагодарить Яна за отличный, очень насыщенный и познавательный 4-х дневный тур по Кольскому полуострову. Осенняя погода внесла свои коррективы,
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    но несмотря на это удалось в полной мере почувствовать атмосферу берега Баренцева моря в Териберке, насладиться красотой видов под Кандалакшей, увидеть золотую осень в Хибинах, вдоволь погулять по Мурманску и даже пару раз увидеть северное сияние. Рекомендую этот тур всем любителям активного отдыха, желающим на короткий срок посетить как можно больше интересных и живописных локаций. Спасибо огромное!

  • И
    Инна
    14 августа 2023
    От Белого моря до Баренцева
    Поездка получилась невероятной! Огромнейшая благодарность Яну за отличную организацию тура и нестандартный подход к составлению маршрута. Все наши передвижения сопровождались интересными рассказами,
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    потрясающими видами и вкуснейшими угощениями. По ходу путешествия Ян с присущей ему тактичностью всегда уточнял о нашем самочувствии, а также желаниях и предпочтениях при посещении локаций, помогал преодолевать сложные для нас участки на подъемах в горы, снабжал всем необходимым для комфортного перехода. Поскольку на протяжении всей поездки погода радовала нас совсем несеверной жарой, Ян планировал маршрут таким образом, чтобы у нас была возможность освежиться в чистейших водах Белого и Баренцева морей, а также в красивейшем горном озере в Хибинах. Это однозначно стало одним из самых ярких впечатлений от поездки наряду с хождением босиком по прохладным болотам:) Отдельно хотелось бы отметить тот день, что мы провели в Мурманске. Ян организовал нам несколько чудесных экскурсий с Марией. Нам удалось увидеть город с лучших ракурсов в сопровождении прекрасных людей, действительно искренне любящих свой родной край. Это было очень круто! Уже ожидая вылет в аэропорту мы обсуждали наши впечатления и ожидания от поездки и пришли к выводу, что выбрать тур с Яном из всего многообразия предлагаемых вариантов было нашим лучшим решением! Однозначно появилось желание вернуться на Кольский!

    Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!
  • Г
    Головкин
    26 июля 2023
    От Белого моря до Баренцева
    Насыщенный тур - готовьтесь к тому, что придется мало спать, много и вкусно есть, много ходить и постоянно удивляться местным красотам. За 4 дня вы действительно исколесите весь Кольский полуостров. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Белое море»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Белого моря до Баренцева
  2. На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
  3. Путешествие на Сейдозеро: северная пустыня, Белое море и места силы
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Снежная деревня
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Пляж драконьих яиц
  10. Площадь пяти углов
Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Белое море" можно забронировать 3 тура от 38 500 до 92 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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