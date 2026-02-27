Описание тура
Групповые заезды: по средам и субботам
Мечтаете о туре, где собрано всё лучшее на Кольском? Мы воплотили её в жизнь! Вас ждут Мурманск и Кировск, шум Баренцева моря, традиции саамов и яркие впечатления от Арктики.
В нашей программе будут:
— экскурсии по знаковым местам Мурманска и Кировска; проведем 2 ночи в отеле Мурманска и 2 ночи в отеле в Кировске;
— исследование тундры и берег Баренцева моря — при желании можно отправиться на морскую прогулку;
— путешествие в Ловозеро с сезонной активностью: катер летом, снегоходы в снежный период;
— приключение у Хибинских гор — на джипе, квадроцикле или снегоходе;
— встреча с хаски и северными оленями, в снежное время — катание на оленьей упряжке;
— гастрономическое открытие региона: ужин в лучших ресторанах с местной кухней (по запросу забронируем столики).
Тур состоится от 2 участников, максимальное число – 6 участников. Туроператор оставляет за собой право изменить маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очередность экскурсий может быть изменена! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
- Откройте для себя Кольский полуостров: путешествие в Териберку, знакомство с саамами и прогулка по Мурманску
Программа тура по дням
Прибытие, обзорная экскурсия по Мурманску
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Мурманска: мы встречаем все рейсы и поезда с прибытием до 13:00.
Трансфер в Мурманск. Для прибывших ранними рейсами или поездами – свободное время, багаж можно оставить в камере хранения отеля (заселение в номера – после 14:00-15:00 по международным правилам).
ок. 14:00 – встречаемся с гидом и отправляемся в путешествие по Мурманску — столице Арктики, мы посетим самые знаковые места.
Что увидим:
— мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» — знаменитый «Алёша»;
— памятник «Ждущая»: образ женщины, ожидающей моряка;
— мемориальный комплекс «Курск», включая церковь «Спас‑на‑водах»;
— маяк – символ городе;
— мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию);
— атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр).
Если экспозиция ледокола работает, будет возможность посетить его изнутри с экскурсией: билеты продаются в кассе или онлайн на сайте музея, также есть опция заблаговременной брони за доплату через организатора — зависит от наличия мест на момент запроса.
Переезд в отель Ренессанс Бутик, заселение в номера, с коррекцией цены возможны отели Азимут Сити Мурманск / Меридиан / Cosmos Murmansk / Румс энд Брекфаст / Айтерра / парк-отель Экспедиция / Хвоя.
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На ужин мы можем заказать для вас столики в ресторанах: Царская охота, Тундра, Терраса, Sampo, Lovi Краба, других ресторанах города.
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Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге Аврора Вилладж, глемпинге комплекса Лапландская деревня, или Резиденции Северное Сияние (купол или зеркальный дом), точный размер доплаты зависит от сезона – от 10000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу, включая трансфер!
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*Выезжаем на охоту за северным сиянием (в сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля).
Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Средняя продолжительность поездки – 3-5 часов. Возможно проведение в другой день.
* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!
Поездка в Териберку
Начнём наш день с завтрака в отеле — подкрепимся перед насыщенным путешествием.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
А хотите взглянуть на Баренцево море с другого ракурса? Для любителей морских приключений организуем 2–3‑часовую прогулку на корабле в составе сборной группы! Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов… Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.
Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее, возможна посадка на корабль по крутой лестнице или путем перехода через несколько кораблей).
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», GREBESHKI, «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
После обеда — свободное время! Гуляйте, дышите морским воздухом, делайте фото на память. Здесь каждый уголок — как готовая открытка.
В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
Возвращаемся в отель в Мурманске
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем в парк активных развлечений или на айсфлоатинг. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Ловозеро, переезд в Кировск
Начнём день с завтрака в отеле и выселения из номеров. Затем — трансфер в Ловозеро, где нас встретит местный гид.
Далее программа зависит от сезона, проходит в сборной группе: летом — прогулка на катере и пешком, в снежный период — снегоходный тур.
С июня по сентябрь:
Рассаживаемся в катера, где нас проинструктируют по технике безопасности на воде.
Выходим на маршрут к губе Мотка (в пути примерно 40-60 минут в зависимости от погоды).
Прибываем в губу Мотка.
Пешая прогулка до Сейдозера (2,4 км. в одну сторону), где у вас будет время сделать фотографии на фоне знаменитой скалы Куйвы и послушать таинственную легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».
Обедаем в походных условиях: уха из свежепойманной благородной рыбы — сига или хариуса, чай у костра. Или по возвращению в Ловозеро, в зависимости от погодных условий.
С января по апрель:
Внимание: Возраст участников: с 10 лет.
Подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на автомобиль. В стоимость тура включена поездка вдвоем на снегоходе. Если вы хотите поехать по одиночке, или приезжаете в одиночку – доплата будет 6000 руб. /чел. Также возможна поездка в санях за снегоходом – запрашивайте варианты.
Снегоходный тур проходит по живописным местам: у вас будет возможность промчаться позаснеженным озёрам, проявить ловкость и сноровку в лесу и полюбоваться великолепным видом на склоны Ловозерских тундр.
Выход на маршрут к Сейдозеру (35 км.), где у вас будет время сделать фотографии на фоне знаменитой скалы Куйвы и послушать таинственную легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».
Возвращение в Ловозеро.
Обед с национальным колоритом в уютном кафе.
Переезд в Кировск, заселение в отель Sokroma Гиперборея / Северная / Кировский (размещение на усмотрение организатора), с коррекцией цены возможно проживание в отеле Горная Долина или глемпинге “На севере”.
Ужин в ресторане в Кировске: Северная / Хибины в тарелке / Дед Борей / Полярки (бронь столика), самостоятельное возвращение в отель.
Кировск и Хибины
Завтрак в отеле.
Сегодня вас будет ждать, в зависимости от сезона:
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Джип-тур по Хибинам (примерно, с июня по сентябрь). Также по запросу возможен тур на квадроциклах – запрашивайте!
Пример маршрута: “К водопаду на реке Рисйок”
Протяженность: ~50 км/ 4 часа
Вы поедете в самое сердце Хибин – на базу Куэльпорр и совершите прогулку на красивый водопад на реке Рисйок (высота около 20 м), подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамным видом. Самые смелые и закаленные смогут искупаться в купели водопада. Вы проедете заброшенными геологическими дорогами 50-70-х годов ХХ века и побываете в самых привлекательных местах, куда можно добраться на внедорожнике. На перевалах и у горных озер перехватывает дух от суровой красоты севера. В пути предусмотрены остановки для фотосессии.
Автомобили: Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот, УАЗ 390995 или сопоставимого класса проходимые автомобили.
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Снегоходный тур (примерно с января по апрель)
Примерный маршрут: “Секреты горы Куэльпорр”
Продолжительность: 3.5-4 часа
Протяжённость: около 50 км
Маршрут, в котором вы покорите несколько горных перевалов: Паачвумчоррский и Кукисвумчорский. По пути проедем по замерзшим, заснеженным озерам. Посетим смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на окружающие вас горы. Заедем в гостиницу, находящуюся среди гор в самом центре Хибин, где нас будет ждать вкусный обед и кружечка чая.
В стоимость включено двухместное катание на снегоходе. Если вы хотите кататься в одиночку или едете в одиночку – доплата будет 3000 руб. /чел.
Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на управление автомобилем.
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После активной поездки мы пообедаем в ресторане в Кировске: Северный / Хибины в тарелке / Дед Борей (бронь столика).
Далее увидим главный символа города – «Кировский Биг-Бен». Обязательно зайдем в музейно-выставочный комплекс «Апатит» (если музей будет открыт по своему графику), в котором представлено несколько экспозиций. Одна из самых интересных – это интерактивная выставка минералов, добытых в Хибинах и Ловозерских тундрах. А что там было раньше.?
Если будет работать канатная дорога, посетим Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр». Поднимемся на гору «Айкуайвенчорр» на кресельном подъёмнике, абсолютная высота – 1075 метров. Оттуда открывается прекрасный вид на Кировск и озеро «Большой Вудъявр». Название горы можно перевести как «Спящая красавица», потому что она напоминает по форме спящую женщину.
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Дополнительно, если успеем по времени, можно отправиться (в зависимости от времени поездки, бронь строго заранее!)
В поездку на экскурсионном Snowbus – билет от 1200 руб. / взр. чел.
Маршрут Снежного автобуса проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий. Вам предоставится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озёра Малый Вудьявр. Данный маршрут рассчитан на 40−45 минут и предусматривает 2−3 остановки в самых живописных местах, чтобы вы могли запечатлеть все красоты самого сердца Хибин.
ИЛИ
в Снежную Деревню (стоимость билета от 1000 руб.)
Снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.
ИЛИ
Полярный ботанический сад.
Самые яркие впечатления можно получить, когда из суровой северной природы Мурманской области вы делаете несколько шагов и попадаете в тропики, где вас встречают мощные, непривычные и удивительно красивые пальмы, фикусы, агавы, кактусы, молочаи, цикасы и множество других разнообразных по красоте растений.
Ужин в ресторане в Кировске: Северный / Хибины в тарелке / Дед Борей / Полярки (бронь столика), самостоятельное возвращение в отель.
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С декабря по апрель: продолжить программу дня вы можете вечерним снегоходным туром со стартом в 18:00! При благоприятных условиях можно будет наблюдать северное сияние. Это фантастический драйв по заснеженным горным долинам. На специально оборудованной закрытой от ветра площадке вас будет ждать пикник на оленьих шкурах у костра. Стоимость запрашивайте.
Этнодеревня, трансфер в аэропорт / на вокзал
Начнём день с завтрака, после чего освободим номер и отправимся в этнодеревню «Огни Имандры».
Во время экскурсии в составе сборной группы вы окунётесь в атмосферу этнической культуры: покормите оленей, пообщаетесь с дружелюбными хаски, кроликами и гусями – море милых моментов гарантировано! Также вы узнаете увлекательные подробности о жизни саамов.
После мы поедем в Мурманск, а если нужно — организуем трансфер сразу в аэропорт Кировска или на ж/д вокзал Апатиты.
В Мурманске вас ждёт обед или ужин в ресторане (столик мы забронируем), а затем — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал города.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт: прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 16 часов - из Кировска, после 19 часов - из Мурманска
- Проживание 2 ночи в отеле Ренессанс Бутик 4* в Мурманске + 2 ночи в отеле Sokroma Гиперборея / Северная / Кировский, с коррекцией цены возможны другие отели для размещения
- Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод в День 1-5, возможно в формате гид-водитель
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия в Териберку
- Тур по Ловозеро (катер или снегоход - на месте сборная группа)
- Экскурсия и включенные активности в Кировске
- Программа в этнодеревне (на месте сборная группа)
- Работа координатора тура
- Питание - 3 завтрака, 1 обед
- Активности по программе, где не прописана дополнительная оплата
Что не входит в цену
- Авиаперелет или жд переезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Одноместное размещение - цена по запросу, зависит от тарифов отелей на одноместное размещение, подселения нет
- Дополнительные расходы на ваше усмотрение (например, баня)
- Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге, доплата - от 10000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу
- Входной билет на ледокол Ленин: 200-800 рублей (в зависимости от категории граждан), бронь билета заранее - плюс 400 руб. за билет
- Билет на канатную дорогу в Кировске
- Морская прогулка по Баренцеву морю - доплата 5500-6000 руб. /чел
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Сани в Териберке в снежный период, при наличии - ок. 1500-2500 руб. /чел
- Поездка на экскурсионном Snowbus - доплата от 1200 руб./взр. чел
- Посещение Снежной деревни - от 1000 руб. /чел
- Посещение ботанического сада - от 500 руб. /чел
- Поездка «В погоне за Северным сиянием» из Мурманска - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Доплата за поездку на снегоходах / квадроцикле в одиночку за рулем - стоимость запрашивайте
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников, максимальное число – 6 участников. Туроператор оставляет за собой право изменить маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очередность экскурсий может быть изменена! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем в парк активных развлечений или на айсфлоатинг. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Размещение
Размещение в отелях происходит на усмотрение организатора: примеры уровня отелей и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – середина апреля), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.