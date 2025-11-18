Мои заказы

Путешествие к самой северной точке России

Покататься на снегоходах по Хибинам и научиться готовить морские деликатесы
Это приключение для тех, кто хочет увидеть настоящий Север и исследовать самые отдаленные места Кольского полуострова.

Нас ждут прогулки на снегоходах, живописные виды Хибинских гор и экстремальная морская переправа по Баренцеву морю. Мы узнаем, как выглядит «край земли» и отправимся в те места, куда мало кто добирается.
Описание тура

Организационные детали

Маршрут экстремальный — нас ждет очень суровая переправа по Баренцеву морю. Обязательно возьмите с собой очень теплые вещи с защитой от ветра — на переправе будет очень холодно.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Апатитах

Мы встретимся в Апатитах — северном городе за полярным кругом, который с одной стороны окружен Хибинскими горами, а с другой — озером Имандра. Здесь у нас будет время, чтобы познакомиться и отдохнуть: сразу заселимся в отель, сможем разобрать свои вещи, принять душ и выспаться. Желающие могут самостоятельно прогуляться по городу, заглянуть в музей Истории Севера или полюбоваться замерзшим озером и заснеженными горами.

2 день

На снегоходах к водопаду

Сегодня нас ждет невероятное зимнее приключение: мы помчимся на снегоходах по одному из самых красивых маршрутов Хибинских гор. Несколько километров по кристально чистому снегу, свежий лесной воздух, скорость и драйв снегохода — что еще нужно для счастья?

Мы доедем до водопада Красивый на реке Рисйок и убедимся, что ему не зря дали такое название. Мощь и сила воды ощущается даже зимой — шум водопада слышен издалека, а среди спящего зимнего леса эти звуки особенно отчетливы и производят сильное впечатление.

После небольшого привала на водопаде мы вернемся на снегоходах в отель и обсудим все накопленные за день впечатления за вкусным ужином в отеле.

3 день

К подножью горы Куэльпорр

После завтрака поедем на снегоходах в Хибины к горе Куэльпорр. Это название переводится как «гора у рыбной реки». Место это довольно труднодоступное, даже на снегоходах туда не проехать, так что небольшую часть в конце маршрута мы пройдем пешком. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на долину. Вот он, настоящий Русский Север! Заполярье прямо перед нами как на ладони — мощное, снежное и такое настоящее.

4 день

Жизнь на Севере

Нам предстоит довольно долгий переезд до Баренцева моря (более 300 км). Но не волнуйтесь, это неутомительно, ведь по пути мы будем делать остановки, любоваться красотой зимней тундры и слушать истории о традициях и жизни северных народов. Вы узнаете, как жили саамы — древний малочисленный народ Кольского полуострова.

Наша турбаза находится в очень отдаленном месте, где нет привычных нам асфальтовых автомобильных дорог. Мы поедем по экстремальной морской переправе — приготовьтесь к настоящему северному аттракциону! После такого необычного приключения нас будет ждать уютный и теплый домик с вкусным ужином — там согреемся и наберемся сил для следующего дня.

5 день

Вдали от цивилизации

Мы живем на полуострове Рыбачий, который оторван от цивилизации. Здесь нет больших автомобильных дорог и единственное, что нас связывает с «Большой землей» — это вчерашняя переправа. Не будем торопиться обратно, исследуем дикие нетронутые места полуострова, посмотрим, как здесь живут люди и удивимся, насколько другой может быть жизнь.

Север — это целый мир, и мы его не только увидим, но и попробуем на вкус. На ужин нас ждет много рыбы и разных морских деликатесов, которые специально выловят для нас мурманские дайверы. Крабы, гребешки, морские ежи — мы не просто будем их есть, но и научимся их готовить.

6 день

Снежная тундра

Сегодня поедем на полуостров Средний, который связывает нашу турбазу с материком. Это труднодоступные места с суровой северной природой, куда добирается мало туристов, так что можно почувствовать себя настоящим первопроходцем.

Зимой эти пейзажи напоминают другую планету — белоснежная равнина с обрывами по обе стороны моря, очень низкая тундровая растительность, которая скрывается за толстым снежным покровом. Это что-то нереальное — край земли. И кажется, что за этим краем ничего нет — это приближение к бесконечности.

7 день

Возвращение на материк

После завтрака на турбазе мы садимся на катер и возвращаемся по морю в цивилизацию. На берегу нас будет ждать комфортабельный автобус, который доставит нас в Мурманск — в аэропорт или на ж/д вокзал. Здесь наше путешествие подходит к концу — до новых встреч!

Возвращение на материк

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на снегоходах
  • Трансфер на микроавтобусе
  • Трансфер на высокопроходимых машинах
  • Трансфер на катере
  • 3-разовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 7-го дня
  • Проживание в комфортабельных гостиницах по программе маршрута
  • Ужин с морскими деликатесами
  • Экскурсия на снегоходах на полуостров Средний
  • Услуги гида
  • Страхование от несчастного случая
  • Групповая аптечка
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиаперелет или ж/д билеты до г. Апатиты, а обратно из Мурманска
  • Обеды в первый и последний день (2 обеда)
  • Покупка сувениров и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Апатиты, приезд в любое время. Заселение в гостиницу с 14:00
Завершение: Город Мурманск - ж/д вокзал или аэропорт, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
