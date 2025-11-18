Сегодня нас ждет невероятное зимнее приключение: мы помчимся на снегоходах по одному из самых красивых маршрутов Хибинских гор. Несколько километров по кристально чистому снегу, свежий лесной воздух, скорость и драйв снегохода — что еще нужно для счастья?

Мы доедем до водопада Красивый на реке Рисйок и убедимся, что ему не зря дали такое название. Мощь и сила воды ощущается даже зимой — шум водопада слышен издалека, а среди спящего зимнего леса эти звуки особенно отчетливы и производят сильное впечатление.

После небольшого привала на водопаде мы вернемся на снегоходах в отель и обсудим все накопленные за день впечатления за вкусным ужином в отеле.