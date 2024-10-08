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фокус. Мы хотели увидеть сияние и Анастасия максимально старалась нам в этом помочь. Чудо свершилось мы увидели даже купольное сияние! Очень гостеприимно, тепло, с душой! Люблю такие форматы тура, где можно не подстраиваться под других людей, а двигаться везде в своем темпе, с детьми тем более, так что рекомендую для небольшой компании присмотреться именно к такому индивидуальному варианту. Жаль, что так и не увидели китов, но тут приходится покориться силам природы и это расцениваем как повод, чтобы вернуться☺️