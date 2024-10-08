3 дня
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Покормить северных оленей и поискать китов, полюбоваться Мурманском с высоты и исследовать Териберку
Начало: Мурманск, утро
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
28 000₽ за человека
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
54 900₽ за человека
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
23 900₽ за человека
3 дня
В окружении заполярных красот: джип-тур по полуострову Рыбачий
Увидеть главные мысы и побывать в заброшенном военном гарнизоне
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 9:00
24 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
72 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна8 октября 2024Благодарим Анастасию и Евгения за прекрасно организованный тур! Очень много и интересно дается материала, интересно даже детям, которые часто быстро теряют
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В ноябре»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "В ноябре" можно забронировать 4 тура от 23 900 до 72 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год по теме «В ноябре», 1 ⭐ отзыв, цены от 23900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь