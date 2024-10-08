В ноябре – туры в Мурманске

Найдено 4 тура в категории «В ноябре» в Мурманске, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
На машине
1 отзыв
3 дня
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Покормить северных оленей и поискать китов, полюбоваться Мурманском с высоты и исследовать Териберку
Начало: Мурманск, утро
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
28 000 за человека
В поисках китов
На машине
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
54 900 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
На автобусе
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
23 900 за человека
В окружении заполярных красот: джип-тур по полуострову Рыбачий
Джиппинг
На машине
3 дня
В окружении заполярных красот: джип-тур по полуострову Рыбачий
Увидеть главные мысы и побывать в заброшенном военном гарнизоне
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 9:00
24 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
72 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    8 октября 2024
    Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
    Благодарим Анастасию и Евгения за прекрасно организованный тур! Очень много и интересно дается материала, интересно даже детям, которые часто быстро теряют
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    фокус. Мы хотели увидеть сияние и Анастасия максимально старалась нам в этом помочь. Чудо свершилось мы увидели даже купольное сияние! Очень гостеприимно, тепло, с душой! Люблю такие форматы тура, где можно не подстраиваться под других людей, а двигаться везде в своем темпе, с детьми тем более, так что рекомендую для небольшой компании присмотреться именно к такому индивидуальному варианту. Жаль, что так и не увидели китов, но тут приходится покориться силам природы и это расцениваем как повод, чтобы вернуться☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
  2. В поисках китов
  3. Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
  4. В окружении заполярных красот: джип-тур по полуострову Рыбачий
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Площадь пяти углов
  9. Долина Славы
  10. Пляж драконьих яиц
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "В ноябре" можно забронировать 4 тура от 23 900 до 72 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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