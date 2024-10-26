В январе – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Мурманске, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В поисках китов
На машине
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
54 900 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
На автобусе
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
23 900 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
На автобусе
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
40 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В поисках китов
  2. Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
  3. Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Площадь пяти углов
  9. Долина Славы
  10. Пляж драконьих яиц
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 54 900.
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