7 дней
Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
Покататься по трассам Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
23 мар в 14:00
30 мар в 14:00
58 600₽ за человека
7 дней
Активный тур на Кольский: Мурманск, Териберка, Хибины и полуострова Рыбачий и Средний
Покататься на квадроциклах, совершить небольшой поход и выйти в море на поиск китов
Начало: Мурманск, 12:30
29 июн в 12:30
27 июл в 12:30
146 500₽ за человека
7 дней
Сокровища Северного Ледовитого океана: полуостров Рыбачий, Териберка, Мурманск и саамская деревня
Побывать на краю Земли, полюбоваться северным сиянием и загадать желание на Аллее идолов
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Мурманска, 08:00
21 фев в 08:00
3 мар в 08:00
278 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На 7 дней»
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