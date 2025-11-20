Знакомство с Мурманском с его достопримечательностями, путешествие в Териберку с её кладбищем заброшенных кораблей и живописным Батарейским водопадом, всевозможные развлечения в этнической деревне и, конечно же, завораживающее Белое море! Эти и другие удивительные места и незабываемые моменты запомнятся надолго. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Кольскому!
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском
Вы самостоятельно прибываете в Мурманск авиа- или железнодорожным транспортом.
Рекомендуем приехать до 13:00, чтобы у вас было достаточно времени добраться до места сбора группы, заселиться в отель и отдохнуть.
Заселение в отель начинается в 14:00.
Обратите внимание! Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения вещи можно оставить в камере хранения.
Общий сбор группы.
Время сбора группы 14:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, холл отеля «Меридиан» (точное время укажет гид накануне).
Мы отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску.
Вы узнаете о происхождении названия города и познакомитесь с его важными архитектурными достопримечательностями.
После экскурсии у вас будет свободное время для отдыха или прогулки по вечернему Мурманску и покупки сувениров.
Первая остановка экскурсии – Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин», первое в мире судно с ядерной установкой.
Обратите внимание! Места для посещения ледокола по раннему бронированию могут быть заняты, в этом случае вы сможете посетить ледокол самостоятельно.
Посетим Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», который включает в себя башню в стиле маяка, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», а также храм Спас-на-Водах.
Следующим пунктом экскурсии станет сопка Зеленый мыс. Здесь расположен Мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе известный как «Алеша».
Недалеко от Мемориала «Защитникам Заполярья» находится памятник «Ждущая» – трогательный и изящный образ всех женщин, ожидающих возвращения своих близких.
После экскурсии будет организован ужин в одном из ресторанов арктической кухни (по желанию, оплачивается самостоятельно).
Свободное время.
Териберка и морское путешествие по Баренцеву морю
Сбор группы в Териберку.
Ваш гид объявит время выезда накануне, предварительно это будет 08:00 (время может измениться).
Мы встречаемся в холле отеля «Меридиан» на площади Пять углов, ул. Воровского, 5/23 в Мурманске.
Путешествие через тундру к океану.
Поездка до Териберки займет около 2,5 часов в одну сторону.
По дороге вы увидите изумительные просторы северной тундры.
Мы сделаем несколько остановок для фотосъёмки, чтобы запечатлеть красоту северных ландшафтов. Гид расскажет интересные факты об этом удивительном регионе.
Кладбище заброшенных кораблей.
Териберка — старинный рыболовецкий поселок, основанный на рыбном промысле. Кладбище кораблей служит красноречивым свидетелем прошлого, где каркасы судов навечно покоятся на отмели Териберской губы.
Природный парк «Териберка».
На территории в несколько тысяч гектар раскинулся природный парк «Териберка», где охраняются ценные природные объекты.
Основные места, которые мы посетим, включают водопад Батарейский, где вода ниспадает из Малого Батарейского озера, и пляж драконьих яиц, идеальное место для атмосферных фотографий.
Обед с видом на красоты Териберки (входит в стоимость тура).
В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод.
Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен.
Самое долгожданное: отправляемся бороздить просторы Баренцева моря.
Вас ожидает увлекательное морское путешествие по Баренцеву морю. Во время поездки мы сможем наблюдать за шумными птичьими базарами и насладиться захватывающими видами отвесных скал, уходящих в глубины морского дна, а также бескрайними просторами Баренцева моря.
Главной изюминкой прогулки будет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей! Появление этих животных зависит от множества факторов, включая погоду, но мы рассчитываем на удачу и успех!
Если из-за погодных условий выход в море окажется невозможным, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.
Песчаный пляж и единение с природой.
Вас ждет возможность покататься на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на Баренцево море.
Прощание с Териберкой.
После насыщенного дня в Териберке мы возвращаемся в Мурманск.
Гид сообщит время прибытия накануне, предположительно это будет 21:00.
Этническая деревня. Снежная деревни или Полярно-альпийский ботанический сад-институт
Выселение из отеля и сбор группы в Кировск.
Ваш гид объявит время выезда накануне, предварительно это будет 08:00 утра (время может измениться). Мы встречаемся в холле отеля «Меридиан» на площади Пять углов, ул. Воровского, 5/23 в Мурманске.
Переезд в Кировск, сердце Хибин.
На перевалах и у горных озер просто перехватывает дух и пробивает на лавину эмоций от суровой красоты Севера. Хибины – крупнейший на Кольском полуострове горный массив и один из самых интересных по своей минералогии в мире.
Этническая деревня.
В программе:
- истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у горящего очага;
- активные игры: метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол;
- уникальные объекты и артефакты саамов;
- кормление северных оленей и хаски с возможностью сделать фото и видео.
Обед в этническом кафе из нескольких блюд.
Следующей точкой нашего путешествия станет город Кировск, окруженный горным массивом величественных Хибин.
Музейно-выставочный центр «Апатит».
Здание МВЦ с часовой башней – архитектурная доминанта заполярного города Кировска. Музей находится на центральной площади города и располагает коллекцией минералов, подробными макетами горных работ, мультимедийными экспозициями и фиджитал-экспонатами.
В апреле посещение Снежной деревни.
Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» – уникальный проект, снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы.
С мая по июнь посещение Полярно-альпийского ботанического сада-института.
Самые яркие впечатления можно получить, когда из суровой северной природы Мурманской области вы делаете несколько шагов и попадаете в тропики, где вас встречают мощные, непривычные и удивительно красивые пальмы, фикусы, агавы, кактусы, молочаи, цикасы и множество других разнообразных по красоте растений.
Вечерний переезд в Кандалакшу.
Размещение в гостинице, ужин и отдых.
Кандалакша. Флоатинг или морская прогулка по Белому морю
Программа для заездов до 11 мая.
Флоатинг в Белом море.
Сбор группы. Ваш гид объявит время выезда накануне, предварительно это будет 09:00 (время может измениться). Мы встречаемся в холле отеля.
Флоатинг в Белом море — это уникальный опыт, который позволяет насладиться спокойствием и красотой северной природы.
У вас будет возможность сделать красивые фотографии на память!
Отправляемся к месту начала флоатинга. Это может быть одна из живописных бухт Белого моря, где вода спокойная и безопасная для плавания.
Проведем инструктаж по безопасности и подготовки к флоатингу.
Начинаем флоатинг.
Расслабляясь на поверхности воды и наслаждаясь окружающими пейзажами. Это отличная возможность отключиться от суеты и погрузиться в медитативное состояние.
Во время флоатинга можно наблюдать за морскими птицами и, возможно, даже увидеть морских обитателей, таких как тюлени.
Вернемся на берег и согреемся горячим напитком. Обсудим впечатления с другими участниками.
Обед в кафе города (оплачивается самостоятельно).
Возвращение в Мурманск.
Завершение тура.
Программа для заездов после 11 мая.
Морская прогулка по Белому морю.
Сбор группы.
Ваш гид объявит время выезда накануне, предварительно это будет 9:00 утра (время может измениться). Мы встречаемся в холле отеля.
Морская прогулка по Белому морю.
Мы познакомимся с побережьем Белого моря, насладимся красотой северной природы, а также сделаем красивые фотографии на память!
Обед в кафе города (оплачивается самостоятельно).
Возвращение в Мурманск.
Завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|Комфорт (завтраки «континенталь»)
Данный тариф доступен под запрос, отели для проживания г. Мурманск: ITerra, «Асгард», «Гларус».
Проживание в Мурманске: отели комфорт, номера категории стандарт.
Проживание в Кандалакше: гостиница «Крестовая», база «Морская», номера категории стандарт.
|94 200
|11 000
|Комфорт+ (завтраки «шведский стол»)
Отели для проживания в Мурманске: «Азимут», «Меридиан», «Космос».
Проживание в Мурманске: отель 4*, номера стандарт.
Проживание в Кандалакше: отель «11 причал», дом с видом на Белое море.
Данный тариф подтверждается при наличии свободных мест.
112 600
|20 500
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Отель «Меридиан» 4
Отель «Меридиан» 4* — основной отель тура.
«Меридиан» — современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска.
В шаговой доступности — главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола «Ленин», стоящая на приколе в городской бухте.
В нескольких минутах ходьбы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта или обратно займет не больше 40 минут.
Отель «Azimut» 4
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* расположен на центральной площади города «Пять углов».
Здание отеля — самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив.
В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.
Отель «Cosmos» 4
Отель Cosmos Murmansk Hotel 4* — здесь к Вашим услугам тренажерный зал, сауна, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий.
Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены.
Из окон открывается красивый вид.
Отель «Iterra hotel»
Iterra hotel — современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей области!
В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых, конечно же, не забыли выделить номера для семей с детьми и четвероногими друзьями.
От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника — всё самое необходимое вы найдёте в каждом номере, и всё это ваше на весь срок проживания в АйТерра Хотел!
Гостиница «Гларус»
«Гларус» — это уютный оазис в тихой парковой зоне, в самом центре города, в пяти минутах ходьбы от авто, ж/д вокзалов и центральной площади.
Авторский дизайн, 13 просторных номеров от эконом до люкс класса, высокие потолки.
В номерах есть душ, сейф, холодильник, фен, ТВ и интернет.
Вкусные завтраки включены в стоимость.
Отель «Асгард»
«Смарт-отель Асгард» находится в самом центре Мурманска, в пешей доступности от главной площади города.
Номерной фонд представлен комфортными двухместными номерами с видом на город. В номерах установлены светильники и розетки у кроватей, вместительный шкаф и прикроватные тумбочки. Санузел с душевыми расположен на этаже.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и микроволновой печью, также имеются вместительные обеденные столы и посуда. Поблизости находится кофейня «Белый кролик», ресторан «Кружка», а также сетевые продуктовые магазины.
Гостиница «Крестовая»
Гостиница «Гора Крестовая» — бревенчатый коттедж расположен в тихом районе на склоне горы Крестовая в Кандалакше.
К услугам гостей бесплатным Wi-Fi.
Номера гостиницы с видом на горы располагают телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Отель «11 причал»
Отель находится по адресу г. Кандалакша, ул. Речная, 11 в Мурманской области.
В домах есть ванная комната с душем, гигиенические наборы и полотенца.
В комплексе работает семейный ресторан. В меню — блюда из рыбы и морепродуктов, оленина, лосятина, десерты из местных ягод.
База «Морская»
База отдыха «Морская» предлагает парковку, круглосуточную стойку регистрации, телевизор в лобби. В номерах есть москитные сетки, кухня со всем необходимым, панорамные окна.
База отдыха находится в 1 км от центра города.
Рядом с базой отдыха есть морская набережная с дорожками для прогулок, видовыми площадками, детскими и спортивными зонами, скейт-парком.
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортное размещение в отелях в г. Мурманске и г. Кандалакше
- Экскурсионное обслуживание: обзорная экскурсия по МурманскуТериберкаморская прогулка по Баренцеву морюэтническая деревня и Кировск (апрель-июнь) флоатинг в Белом море (до 11.05) / морская прогулка по Белому морю (после 11.05)
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Териберка
- Морская прогулка по Баренцеву морю
- Этническая деревня и Кировск (апрель-июнь)
- Флоатинг в Белом море (до 11.05) / морская прогулка по Белому морю (после 11.05)
- Входные билеты: ледокол "Ленин"природный парк "Териберка" этническая деревня (апрель-июнь) снежная деревня / Ботанический сад (апрель-июнь)
- Ледокол «Ленин»
- Природный парк «Териберка»
- Этническая деревня (апрель-июнь)
- Снежная деревня / Ботанический сад (апрель-июнь)
- Питание, указанное в программе (завтраки в отеле, обеды в 2-3 дни тура)
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер из/в аэропорт (заказывается самостоятельно)
- Обеды и ужины, помимо включенных в стоимость тура
- Доплата за одноместное размещение в отеле
- Туристический налог (оплачивается при заселении) - 100 руб/чел (сутки)
- Снегоходные сани - 1500 руб. /чел
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки;
- головной убор;
- комплект термобелья и кофта из флиса;
- удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.
Документы, деньги и другое:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер не входит в стоимость тура. Вы можете самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси.
Стоимость трансферов:
- аэропорт — отель — аэропорт — 1 800 руб. (в одну сторону);
- ж/д вокзал — отель — ж/д вокзал — 500 руб. (в одну сторону).
Возможны ли изменения в программе тура?
По независящим от компании причинам обед во второй день тура может быть отменен.
Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения вещи можно оставить в камере хранения.
Если из-за погодных условий выход в море во второй день тура окажется невозможным, программа тура будет скорректирована, а стоимость пересчитана.
Где находится место встречи?
Сбор группы в первый день тура в 14:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, холл отеля «Меридиан» (точное время укажет гид накануне).
Советуем прибытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы.
Прибытие: до 13:00.
Обратный билет: после 21:00.
Сбор группы в 1, 2 и 3 день тура по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан.
Сбор группы в 4 день тура в холле отеля г. Кандалакша.
Есть ли ограничения по возрасту?
Тур не подходит детям до 8 лет, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья, так как сход на катер очень сложный.
На айс-флоатинг ограничения по росту: от 140 см.
Можно ли в тур с собакой?
В отеле «Айтерра» разрешено размещение с питомцами, стоимость 1500 руб. в сутки.
На экскурсии собак брать нельзя, можно оставить в отеле либо организовать индивидуальный тур.