1 день

Знакомство с Мурманском

Вы самостоятельно прибываете в Мурманск авиа- или железнодорожным транспортом.

Рекомендуем приехать до 13:00, чтобы у вас было достаточно времени добраться до места сбора группы, заселиться в отель и отдохнуть.

Заселение в отель начинается в 14:00.

Обратите внимание! Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения вещи можно оставить в камере хранения.

Общий сбор группы.

Время сбора группы 14:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, холл отеля «Меридиан» (точное время укажет гид накануне).

Мы отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску.

Вы узнаете о происхождении названия города и познакомитесь с его важными архитектурными достопримечательностями.

После экскурсии у вас будет свободное время для отдыха или прогулки по вечернему Мурманску и покупки сувениров.

Первая остановка экскурсии – Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин», первое в мире судно с ядерной установкой.

Обратите внимание! Места для посещения ледокола по раннему бронированию могут быть заняты, в этом случае вы сможете посетить ледокол самостоятельно.

Посетим Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», который включает в себя башню в стиле маяка, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», а также храм Спас-на-Водах.

Следующим пунктом экскурсии станет сопка Зеленый мыс. Здесь расположен Мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе известный как «Алеша».

Недалеко от Мемориала «Защитникам Заполярья» находится памятник «Ждущая» – трогательный и изящный образ всех женщин, ожидающих возвращения своих близких.

После экскурсии будет организован ужин в одном из ресторанов арктической кухни (по желанию, оплачивается самостоятельно).

Свободное время.

