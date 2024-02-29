1 день

Трансфер. Переезд в село Краснощелье

Встреча гостей в аэропорту г. Мурманска (или ж/д вокзал г. Оленегорска) на легковом автомобиле за доп. плату.

Трансфер в с. Ловозеро (районный центр), по прибытии в с. Ловозеро.

Обед в кафе “У Михаила”.

Экипировка (совики/нац. одежда, которую надевают поверх курток, валенки, шубенки/рукавицы).

Инструктаж, выезд на маршрут в санях за снегоходом (за одним снегоходом двое деревянных саней с настеленными оленьими шкурами, в каждых из них по 2 человека + необъемный багаж).

На маршруте (не далеко от с. Ловозера) будет возможность покататься на оленьей упряжке по замерзшим озерам, оленей можно погладить, покормить хлебом, сфотографироваться.

Предоставляются термос с горячим чаем/кофе, бутерброды.

По прибытии в Краснощелье — размещение в гостевом доме, ужин.