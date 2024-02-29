Возможно, именно поэтому здесь сохранилась первозданная природа и самобытный быт жителей села – ненцев. Кстати, об этом селе даже сняли целый документальный фильм «Хранители тундры»! Протяженность маршрута от с. Ловозеро и обратно – 280 км.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер. Переезд в село Краснощелье
Встреча гостей в аэропорту г. Мурманска (или ж/д вокзал г. Оленегорска) на легковом автомобиле за доп. плату.
Трансфер в с. Ловозеро (районный центр), по прибытии в с. Ловозеро.
Обед в кафе “У Михаила”.
Экипировка (совики/нац. одежда, которую надевают поверх курток, валенки, шубенки/рукавицы).
Инструктаж, выезд на маршрут в санях за снегоходом (за одним снегоходом двое деревянных саней с настеленными оленьими шкурами, в каждых из них по 2 человека + необъемный багаж).
На маршруте (не далеко от с. Ловозера) будет возможность покататься на оленьей упряжке по замерзшим озерам, оленей можно погладить, покормить хлебом, сфотографироваться.
Предоставляются термос с горячим чаем/кофе, бутерброды.
По прибытии в Краснощелье — размещение в гостевом доме, ужин.
Экскурсия по окрестностям села
09:30 — завтрак.
10:30 — экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея"Важья олом"/Жизнь старины.
14:00 — крестьянский обед.
Желающие могут принять участие в подготовке дров для растопки печей и привозе на санях снегохода речной воды для бани из проруби.
Пока топится баня, проведем национальные состязания — метание аркана, прыжки через нарты; фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.
Баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом.
23:00 праздничный ужин в гостиной, встреча Нового года с хороводами вокруг елки.
Подледная рыбалка
Поздний завтрак.
Выезд на бескрайние просторы Севера — на озера, для подледной рыбалки, где кроме рыбалки будет возможность самостоятельно установить куваксу из сосновых жердей, развести костер, растопить самовар с углями и пообедать по традиции местных рыбаков с их рассказами, байками.
По возвращении нас ждет жаркая баня и вечерние блинные посиделки с чаем из местного разнотравья.
Встреча с фольклорным коллективом
9:30 — завтрак.
Выход в село с посещением православной церкви святого Серафима Саровского, фотографирование с животными, которых разводят прихожане.
Свободное время для прогулки по лесу на лыжах (при желании).
14:30 — крестьянский обед.
17:00 — концертная программа коми народного фольклорного коллектива"Рытья кыа"/Вечерняя заря/ в этнокультурном центре.
Выставка "Кужан Ки" (с коми "Умелые руки"), где возможно приобрести изделия из рога, кости оленя, лося; вязание, мягкая игрушка, разносолы.
20:00 — ужин из блюд кухни северных народов.
Выезд в село Ловозеро
08:30 — завтрак, сборы, легендарное повязывание ленточек.
Выезд в с. Ловозеро, где возможно посетить краеведческий музей, приобрести сувенирные, меховые изделия.
Обед в кафе "У Михаила".
Отъезд в аэропорт/ж/д вокзал.
Проживание
Турпредусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура с датами 30.12.2023–03.01.2024 — 97 500 руб. /чел.
Стоимость тура с датами 04.01.2024–08.01.2024 — 91 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевом доме «На Крайнем Севере»
В гостевом доме имеются 3 спальные комнаты и гостиная с печами дровяного отопления.
В одной из комнат установлены 2 широкие кровати и одна 2-ярусная, умывальник с подогревом.
В двух других комнатах — по две 2-ярусных кровати и по умывальнику.
Туалет деревенского типа на улице (имеется ночной в доме), баня на территории дома.
Изба-столовая (в стиле ретро) находится в 50 м от гостевого дома.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Трансфер от ж/д станции Оленегорск
- Проживание в гостиницах
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Оплата трансфера в/из аэропорта г. Мурманска - 1 700 руб. /чел
- Спиртные напитки
- Посещение краеведческого музея Ловозера
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Футболки, нижнее белье, х. б. носки
- Термобелье из тонкого полартека
- Тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер
- Пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон ИЛИ нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон
- Тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах
- Толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые
- Перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые
- Шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – мы предоставляем.
- Шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту.
- Пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем, тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное.
- Если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка
- Личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.)
- Крем для лица от холода.
- Личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах)
- Маска горнолыжная - надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе)
- Солнцезащитные очки
- Маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы
- Некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте
- Шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними
Если у Вас плохое зрение. Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.
Как проходит встреча группы?
Встреча гостей в Ловозере до 11:30 утра.
Соответственно необходимо подбирать рейсы самолетов и поезда, прибывающие с учетом трансфера до Ловозера (от Оленегорска 1,5 ч, от Мурманска 3 ч). Приезд вечером после программы в Ловозеро примерно в 17 часов. Соответственно необходимо подбирать рейсы и поезда, отправляющиеся с учетом трансфера.
Что из вещей необходимо взять?
Несмотря на то, что одеться нужно тепло и нужны теплые дополнительные вещи, – не берите ничего лишнего. Багаж должен состоять из сумки весом не больше 10-15 килограмм. Если вы едете с чемоданом, то его размер не должен превышать размера чемодана, с которым пускают в салон самолета. Не везите с собой еду – в Краснощелье кормят «ну убой». Разумное количество спиртного приветствуется.
В Краснощелье можно купить алкоголь, но не самого лучшего качества.
Оптимальный набор одежды – теплое термобелье, теплые штаны, свитер, пуховка, теплая шапка, маска ветрозащитная на лицо, горнолыжные очки, теплые варежки (не вязаные, а меховые или пуховые или синтетические) на ноги унты или валенки. Возьмите 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки (продаются в магазинах типа Спортмастер). Организаторы дадут вам на переезд дополнительную верхнюю одежду – совики или малицы, но изначально вы должны быть одеты очень тепло. Для защиты лица в мороз возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое снаряжение предоставляется?
- Комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона
- 2 подшлемника – тонкий и толстый
- шлем с забралом с двойным стеклом - если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом!
- ботинки снегоходные с вкладышем из войлока,
- варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.
Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус.
На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место.
Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга!
Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором!
С признательностью, Надежда Зубакова
15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!
Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!
Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!
Ребята - Вы молодцы!