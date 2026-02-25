1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Мурманску

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Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Мурманска: мы встречаем все рейсы и поезда с прибытием до 13:00.

Трансфер в Мурманск. Для прибывших ранними рейсами или поездами – свободное время, багаж можно оставить в камере хранения отеля (заселение в номера – после 14:00-15:00 по международным правилам).

В 14:00 встретимся с гидом и отправимся на увлекательную обзорную экскурсию по Мурманску — столице Арктики! Мы познакомимся с главными достопримечательностями города.

Мы увидим:

— величественный мемориал «Алёша» (памятник Защитникам Советского Заполярья);

— трогательный памятник «Ждущая», посвящённый женщинам, ждущим своих моряков;

— мемориальный комплекс «Курск» и церковь «Спас‑на‑водах»;

— старинный маяк;

— мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию);

— легендарный атомный ледокол «Ленин» (осмотр снаружи).

Если внутренняя экспозиция ледокола будет открыта по графику, у вас будет время её посетить. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте музея, а также забронировать заранее за доплату через организатора тура (при наличии мест).

Переезд в отель Румс и Брекфаст, АйТерра или Самител (размещение на усмотрение организатора), заселение в номера. С коррекцией цены возможны отели Азимут Сити Мурманск / Меридиан / Cosmos Murmansk / Хвоя / купольный отель Резиденция Северное сияние / Лапландская деревня / глемпинг Аврора Вилладж, другие отели по согласованию.

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На ужин мы можем заказать для вас столики в ресторанах Мурманска: Царская охота, Тундра, Терраса, Sampo, Lovi Краба, других ресторанах города.

*Выезжаем на охоту за северным сиянием (в сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля). Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Выезд может пройти и в другой день. Средняя продолжительность выезда – 3-5 часов.

* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086