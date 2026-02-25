Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям
Приглашаем вас на Кольский полуостров – в край контрастов и первозданной суровой красоты!
Вас ждёт:
Мурманск — крупнейший в мире город за Полярным кругом, морские ворота Арктики. Увидим атомный ледокол «Ленин», почтим память защитников Заполярья у мемориала «Алёша» и откроем секреты города, который не раз становился съёмочной площадкой для кино.
Териберка — прогуляемся по песчаному пляжу, узнаем тайны кладбища кораблей, услышим шум водопада и прикоснёмся к камням, отшлифованным веками.
Это путешествие — не просто осмотр достопримечательностей. Это:
смена пейзажей за окном, от тундры до скалистых берегов;
возможность поймать в объектив камеры северное сияние (если повезёт!);
глоток свежего морского воздуха и ощущение, что вы на краю земли;
истории о поморах, саамах и полярных экспедициях, которые оживают в рассказах наших гидов.
Не откладывайте мечту! Соберите рюкзак, зарядите фотоаппарат и отправляйтесь в путешествие, которое останется в памяти навсегда. Кольский полуостров ждёт тех, кто готов открыть для себя магию Русского Севера!
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
- Откройте для себя Арктику: экскурсии + проживание
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Мурманску
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Мурманска: мы встречаем все рейсы и поезда с прибытием до 13:00.
Трансфер в Мурманск. Для прибывших ранними рейсами или поездами – свободное время, багаж можно оставить в камере хранения отеля (заселение в номера – после 14:00-15:00 по международным правилам).
В 14:00 встретимся с гидом и отправимся на увлекательную обзорную экскурсию по Мурманску — столице Арктики! Мы познакомимся с главными достопримечательностями города.
Мы увидим:
— величественный мемориал «Алёша» (памятник Защитникам Советского Заполярья);
— трогательный памятник «Ждущая», посвящённый женщинам, ждущим своих моряков;
— мемориальный комплекс «Курск» и церковь «Спас‑на‑водах»;
— старинный маяк;
— мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию);
— легендарный атомный ледокол «Ленин» (осмотр снаружи).
Если внутренняя экспозиция ледокола будет открыта по графику, у вас будет время её посетить. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте музея, а также забронировать заранее за доплату через организатора тура (при наличии мест).
Переезд в отель Румс и Брекфаст, АйТерра или Самител (размещение на усмотрение организатора), заселение в номера. С коррекцией цены возможны отели Азимут Сити Мурманск / Меридиан / Cosmos Murmansk / Хвоя / купольный отель Резиденция Северное сияние / Лапландская деревня / глемпинг Аврора Вилладж, другие отели по согласованию.
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На ужин мы можем заказать для вас столики в ресторанах Мурманска: Царская охота, Тундра, Терраса, Sampo, Lovi Краба, других ресторанах города.
*Выезжаем на охоту за северным сиянием (в сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля). Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Выезд может пройти и в другой день. Средняя продолжительность выезда – 3-5 часов.
* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!
Териберка
Начнём наш день с завтрака в отеле — подкрепимся перед насыщенным путешествием.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
А хотите взглянуть на Баренцево море с другого ракурса? Для любителей морских приключений организуем 2–3‑часовую прогулку на корабле в составе сборной группы! Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов… Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.
Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее, возможна посадка на корабль по крутой лестнице или путем перехода через несколько кораблей).
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», GREBESHKI, «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
После обеда — свободное время! Гуляйте, дышите морским воздухом, делайте фото на память. Здесь каждый уголок — как готовая открытка.
В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
Возвращаемся в отель в Мурманске
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Доп. экскурсии, трансфер в аэропорт / жд вокзал
Завтрак в отеле, выселение из номера до 12:00. Вещи можно оставить в комнате для багажа в отеле, если вы убываете в этот день позже.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Мурманска к отправлению самолетов и поездов с 9:00 до 22:00.
Возможен заказ дополнительных экскурсий: Если вы отправляетесь из Мурманска вечером, предлагаем вам за доплату разнообразить вашу поездку айсфлоатингом, посещением этнопрограммы, квадро или снегоходным туром (зависит от сезона).
• Айсфлоатинг – это невероятная возможность насладиться купанием в ледяной воде, оставаясь при этом в полной безопасности! Купаемся в специальном спасательном костюме, который полностью покрывает тело и обеспечивает надежную защиту от холода. Вы проведете в воде 20-40 минут, наслаждаясь потрясающими пейзажами и ощущением свободы. Фотографии включены.
Стоимость айсфлоатинга – запрашивайте на конкретную дату.
ИЛИ
• Посещение этнопрограммы:
— вы узнаете как живут северные олени, покормите их с ладони ягелем и сделаете яркие фотографии
— в национальном жилище (куваксе) у костра вас угостят вкусным чаем и расскажут про быт и традиции коренного населения — саами. Вы примете участие в древнем саамском ритуале загадывания желаний.
— вы попробуете национальную уху с северной треской или бульон с олениной
Стоимость этнопрограммы – запрашивайте на конкретную дату.
ИЛИ
• Квадро или снегоходные туры от 1 часа – варианты и стоимость запрашивайте. Испытайте себя и получите дозу адреналина, преодолевая бездорожье и наслаждаясь первозданной природой Кольского полуострова. Примерная сезонность:
Снегоходные туры: декабрь – апрель (стабильный снежный покров).
Квадро-туры: июнь – сентябрь (без снежного покрова).
Водители должны иметь автомобильные права. На квадроцикле и снегоходе можно ехать как вдвоем, так и поодиночке.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт Мурманска (или ж/д вокзал): встреча до 13:00, убытие - с 9:00 до 22:00
- Проживание в отеле Румс энд Брекфаст / АйТерра / Самител (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении, размещение на усмотрение организатора), с коррекцией цены возможны другие отели
- Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод в Дни 1-2, возможно в формате гид-водитель
- Работа координатора тура
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия по Териберке
- Питание - завтраки
Что не входит в цену
- Авиаперелет или ж/д переезд из вашего города до Мурманска
- Одноместное размещение - цена по запросу, от 6000 руб, зависит от сезона и тарифов отелей на одноместное размещение, подселения нет
- Входной билет на ледокол Ленин: 200-800 рублей (в зависимости от категории граждан), бронирование билетов заранее - доплата 400 рублей за билет
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Сани в Териберке в зимний период, при наличии - ок. 1500-2500 руб. /чел
- Морская прогулка по Баренцеву морю: 5500-6000 руб/чел (уточняйте на конкретную дату)
- Поездка «В погоне за Северным сиянием» - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Айсфлоатинг - стоимость запрашивайте
- Посещение этнопрограммы - стоимость запрашивайте
- Квадро и снегоходные туры - стоимость запрашивайте
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость запрашивайте
О чём нужно знать до поездки
Связь до начала тура
По правилам площадки обмен контактами до момента предоплаты тура запрещён. Связь с организаторами в чате - наиболее оперативная, так как здесь отвечают несколько сотрудников по мере поступления сообщений. На телефонные звонки лучше договариваться заранее по времени: в связи с частыми поездками организатора по маршрутам + глушение связи.
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно.
Может ли один человек присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Размещение
Размещение в базовых отелях происходит на усмотрение организатора: примеры уровня отелей и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – середина апреля), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.