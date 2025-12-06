1 день

Начало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по реке

08:30 Начало тура. Вас заберут от гостиницы.

09:00 Выезжаем из города Мурманска и едем на автомобилях до реки Титовки (2 часа, 105 км).

Река Титовка — это красивая северная извивающаяся река, превращающаяся ниже по течению в губу Титовку и впадающую в Мотовский залив (Баренцево море).

Берега реки выше по течению скалистые, а ближе к губе — песчаные. Здесь издревле селились люди и занимались промыслом.

Мы обедаем (пикник на берегу реки), переодеваемся в сухие костюмы, спасжилеты, проходим инструктаж и идем на морских каяках по реке Титовка с выходом в губу Титовка, посещаем остров Титовский с богатой историей.

На острове располагался ныне не существующий населенный пункт Титовка-Остров, основанный в 1883 году. Это место использовалось русскими рыбаками, а также саамами с Мотовского погоста, которые занимались промыслом трески, сельди.

Также в 19 веке на острове размещались рыбоперерабатывающая фактория и завод по топке рыбьего жира, а во время Второй мировой войны на острове дислоцировалась разведывательная группа 100-го пограничного отряда НКВД Титовка-Остров.

Здесь, проходя на каяке, можно поднять себе морского ежа прямо рукой, увидеть подводную лодку в Мотовском заливе, а при хорошей погоде — дойти до скелета кита!

На нашей прогулке мы используем одно- и двухместные морские каяки.

Возвращаемся на место старта и заселяемся в коттеджи турбазы «Студеный берег».

Ужинаем на берегу реки в полевых условиях — пикник (возможен ужин в ресторане турбазы за доп. плату — 4700 руб.).

На турбазе возможна баня (за доп. плату 10 000 руб. за час до 6 человек).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160