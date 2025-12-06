Мои заказы

Северные воды. Активный тур в Арктику

Захватывающий активный тур по суровым, но невероятно притягательным просторам! Насыщенная программа с автомобильными, пешеходными и водными экскурсиями на каяках, осмотром исторических и природных достопримечательностей на северо-западе России не оставит равнодушными искателей приключений.

В рамках путешествия вас ждут такие активности, как каякинг, треккинг, поездка на джипе, а также на судне по морю и ночевки в палатках.
Северные воды. Активный тур в АрктикуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Северные воды. Активный тур в АрктикуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Северные воды. Активный тур в АрктикуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
2
июл30
июл

Программа тура по дням

1 день

Начало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по реке

08:30 Начало тура. Вас заберут от гостиницы.

09:00 Выезжаем из города Мурманска и едем на автомобилях до реки Титовки (2 часа, 105 км).

Река Титовка — это красивая северная извивающаяся река, превращающаяся ниже по течению в губу Титовку и впадающую в Мотовский залив (Баренцево море).

Берега реки выше по течению скалистые, а ближе к губе — песчаные. Здесь издревле селились люди и занимались промыслом.

Мы обедаем (пикник на берегу реки), переодеваемся в сухие костюмы, спасжилеты, проходим инструктаж и идем на морских каяках по реке Титовка с выходом в губу Титовка, посещаем остров Титовский с богатой историей.

На острове располагался ныне не существующий населенный пункт Титовка-Остров, основанный в 1883 году. Это место использовалось русскими рыбаками, а также саамами с Мотовского погоста, которые занимались промыслом трески, сельди.

Также в 19 веке на острове размещались рыбоперерабатывающая фактория и завод по топке рыбьего жира, а во время Второй мировой войны на острове дислоцировалась разведывательная группа 100-го пограничного отряда НКВД Титовка-Остров.

Здесь, проходя на каяке, можно поднять себе морского ежа прямо рукой, увидеть подводную лодку в Мотовском заливе, а при хорошей погоде — дойти до скелета кита!

На нашей прогулке мы используем одно- и двухместные морские каяки.

Возвращаемся на место старта и заселяемся в коттеджи турбазы «Студеный берег».

Ужинаем на берегу реки в полевых условиях — пикник (возможен ужин в ресторане турбазы за доп. плату — 4700 руб.).

На турбазе возможна баня (за доп. плату 10 000 руб. за час до 6 человек).

Начало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по рекеНачало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по реке
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Полуостров Средний. Пешее путешествие к водопадам

Утром, после завтрака, нас забирают машины и довозят до полуострова Средний (18 км по грунтовой дороге), откуда стартует наше пешее путешествие по водопадам полуострова. А здесь их множество, и каждый красив по-своему!

Будем останавливаться, делать фото, наслаждаться видами.

Мы пройдем пешком за день примерно 15 км и увидим сразу несколько водопадов необычайно красоты.

Обед полевой.

К вечеру мы подойдем к очередному водопаду недалеко от перешейка между Средним и Рыбачьим, где нас будет встречать уже готовый палаточный лагерь и ужин.

В пути у нас будут небольшие рюкзаки (только питание и теплая одежда), все необходимое для ночевки будет ждать нас на финише этого дня.

Здесь нас ждут ужин и посиделки в приятной компании.

Полуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадамПолуостров Средний. Пешее путешествие к водопадам
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Полуостров Рыбачий

Утром, после завтрака, нас забирают внедорожники, и мы начинаем автопутешествие по полуострову Рыбачий.

Здесь мы посетим Кийскую литораль (песчаный пляж с величественными отливами), самую северную часть европейской части России — мыс Немецкий, затем невероятный мыс Кекурский, далее переедем в губу Скорбеевскую с живописной рекой и небольшим водопадом.

Здесь мы устроим пикник-обед.

На ночь мы остановимся на турбазе «Озерко», где нас накормят вкусным сытным ужином.

Здесь же есть душ. Также можно воспользоваться баней за дополнительную плату.

В этот день мы проедем 85 км.

Полуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров Рыбачий
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Морское путешествие. Завершение маршрута

Утром, после завтрака, нас забирает судно, и мы отправляемся в морское путешествие из бухты Озерко сначала по губе Мотка, а далее вдоль восточного берега полуострова Рыбачий, где увидим отвесные скалы мыса Шарапов, Городецкие птичьи базары, вероятно, встретим морских млекопитающих.

Далее мы отправимся через Мотовский залив в гигантскую и очень красивую губу, которая носит название Ура-губа. Это настоящий мурманский фьорд!

Здесь мы увидим огромный остров Шалим. Возле него находится уникальная приливно-отливная электростанция.

Пройдем на судне примерно 110 км.

В пути у нас будет обед в виде перекуса.

В поселке Ура-губа мы пересаживаемся в машины, которые отвезут нас в город Мурманск (или аэропорт). Наше путешествие закончится в Мурманске ориентировочно в 18:30.

Морское путешествие. Завершение маршрутаМорское путешествие. Завершение маршрутаМорское путешествие. Завершение маршрутаМорское путешествие. Завершение маршрутаМорское путешествие. Завершение маршрутаМорское путешествие. Завершение маршрутаМорское путешествие. Завершение маршрутаМорское путешествие. Завершение маршрутаМорское путешествие. Завершение маршрута
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках, в коттеджах турбазы «Студёный берег» и домиках турбазы «Озёрко».

Стоимость тура на 1 человека – 91900 руб.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

1 ночь

В туре предусмотрено двухместное проживание в палатках.

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Студеный берег»

1 ночь

Двухместное проживание на базе отдыха «Студёный берег».

База отдыха «Студеный берег»База отдыха «Студеный берег»База отдыха «Студеный берег»База отдыха «Студеный берег»База отдыха «Студеный берег»База отдыха «Студеный берег»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Турбаза «Озерко»

1 ночь

Проживание в домиках турбазы «Озерко».

Турбаза «Озерко» удачна по соотношению комфорта и географического местоположения.

В отдельно стоящем здании есть туалетные кабинки и душ.

Турбаза «Озерко»Турбаза «Озерко»Турбаза «Озерко»Турбаза «Озерко»Турбаза «Озерко»Турбаза «Озерко»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание на базе отдыха «Студеный берег»
  • Двухместное проживание в палатках
  • Проживание в домиках турбазы «Озерко» в третью ночь
  • Питание, указанное в программе (трехразовое питание)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гидов и инструкторов
  • Аренда судна по программе
  • Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Одноместное размещение на базе отдыха
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и обратно
  • Питание вне программы (завтрак в день 1 и ужин в день 4)
  • Питание в ресторане на базе отдыха «Студёный берег» за доплату: ужин - 4700 руб. /чел., завтрак - 2500 руб. /чел
  • Дополнительные услуги
  • Посещение бани в 1-й день (10 000 руб. в час, до 6 человек)
  • Аренда брызгозащитных костюмов и сухих гидрокостюмов (по желанию)
  • Купель дополнительно - 10 000 руб
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение для лагеря.
  1. Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный поход. При этом, приехать вы можете с другой сумкой и оставить ее, переложив часть вещей.
  2. Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) – если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
  3. Палатка. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
    сидушка туристическая.
  4. Личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная.

Одежда для лагеря и пешеходной части.

  1. Мембранная куртка или пончо;
  2. Брюки мембранные, либо быстросохнущие;
  3. Термобельё;
  4. Футболка;
  5. «Флиска» или кофта;
  6. Теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
  7. Носки трекинговые 1 пару, носки обычные 1-2 пары, 1 пару теплые;
  8. Накомарник;
  9. Перчатки;
  10. Короткие резиновые сапоги;
  11. Трекинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
  12. Шапка теплая.

Одежда для сна.

Комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки).

Одежда, в которой мы идем на каяке. Такая одежда может оказаться мокрой.

  1. Сверху — куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы надеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно надеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье.
  2. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас.
  3. Или сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Но мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме – можно арендовать у нас.
  4. Неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим.
  5. Стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку.
  6. Головной убор (кепка, панама, шапочка).

Также желательно взять:

  1. Нижнее бельё;
  2. Купальник;
  3. Очки солнцезащитные;
  4. Средства личной гигиены;
  5. Походное полотенце;
  6. Солнцезащитный крем;
  7. Гигиеническая помада;
  8. Средства от комаров и мошек;
  9. Гермомешочек для телефона;
  10. Бутылка для воды;
  11. Трекинговые палки.

Специальное снаряжение.

  1. Налобный фонарик (для августа-сентября);
  2. Фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом(пожеланию);
  3. Личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
  4. Крем для рук.

Документы (в непромокаемом боксе или чехле!).

  1. Паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
  2. Медицинский страховой полис;
  3. Деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Необходим ли неопреновый костюм?

Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.

От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.

Также в аренду можно взять сухие гидрокостюмы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
6 дек в 10:00
от 132 000 ₽ за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
2 ноя в 10:00
от 132 000 ₽ за человека
Три дня на Кольском полуострове. Осенне-зимний тур
Пешая
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Три дня на Кольском полуострове. Осенне-зимний тур
Начало: Мурманск
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 42 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска