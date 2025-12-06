В рамках путешествия вас ждут такие активности, как каякинг, треккинг, поездка на джипе, а также на судне по морю и ночевки в палатках.
Программа тура по дням
Начало маршрута. На автомобилях до Титовки и на морских каяках по реке
08:30 Начало тура. Вас заберут от гостиницы.
09:00 Выезжаем из города Мурманска и едем на автомобилях до реки Титовки (2 часа, 105 км).
Река Титовка — это красивая северная извивающаяся река, превращающаяся ниже по течению в губу Титовку и впадающую в Мотовский залив (Баренцево море).
Берега реки выше по течению скалистые, а ближе к губе — песчаные. Здесь издревле селились люди и занимались промыслом.
Мы обедаем (пикник на берегу реки), переодеваемся в сухие костюмы, спасжилеты, проходим инструктаж и идем на морских каяках по реке Титовка с выходом в губу Титовка, посещаем остров Титовский с богатой историей.
На острове располагался ныне не существующий населенный пункт Титовка-Остров, основанный в 1883 году. Это место использовалось русскими рыбаками, а также саамами с Мотовского погоста, которые занимались промыслом трески, сельди.
Также в 19 веке на острове размещались рыбоперерабатывающая фактория и завод по топке рыбьего жира, а во время Второй мировой войны на острове дислоцировалась разведывательная группа 100-го пограничного отряда НКВД Титовка-Остров.
Здесь, проходя на каяке, можно поднять себе морского ежа прямо рукой, увидеть подводную лодку в Мотовском заливе, а при хорошей погоде — дойти до скелета кита!
На нашей прогулке мы используем одно- и двухместные морские каяки.
Возвращаемся на место старта и заселяемся в коттеджи турбазы «Студеный берег».
Ужинаем на берегу реки в полевых условиях — пикник (возможен ужин в ресторане турбазы за доп. плату — 4700 руб.).
На турбазе возможна баня (за доп. плату 10 000 руб. за час до 6 человек).
Полуостров Средний. Пешее путешествие к водопадам
Утром, после завтрака, нас забирают машины и довозят до полуострова Средний (18 км по грунтовой дороге), откуда стартует наше пешее путешествие по водопадам полуострова. А здесь их множество, и каждый красив по-своему!
Будем останавливаться, делать фото, наслаждаться видами.
Мы пройдем пешком за день примерно 15 км и увидим сразу несколько водопадов необычайно красоты.
Обед полевой.
К вечеру мы подойдем к очередному водопаду недалеко от перешейка между Средним и Рыбачьим, где нас будет встречать уже готовый палаточный лагерь и ужин.
В пути у нас будут небольшие рюкзаки (только питание и теплая одежда), все необходимое для ночевки будет ждать нас на финише этого дня.
Здесь нас ждут ужин и посиделки в приятной компании.
Полуостров Рыбачий
Утром, после завтрака, нас забирают внедорожники, и мы начинаем автопутешествие по полуострову Рыбачий.
Здесь мы посетим Кийскую литораль (песчаный пляж с величественными отливами), самую северную часть европейской части России — мыс Немецкий, затем невероятный мыс Кекурский, далее переедем в губу Скорбеевскую с живописной рекой и небольшим водопадом.
Здесь мы устроим пикник-обед.
На ночь мы остановимся на турбазе «Озерко», где нас накормят вкусным сытным ужином.
Здесь же есть душ. Также можно воспользоваться баней за дополнительную плату.
В этот день мы проедем 85 км.
Морское путешествие. Завершение маршрута
Утром, после завтрака, нас забирает судно, и мы отправляемся в морское путешествие из бухты Озерко сначала по губе Мотка, а далее вдоль восточного берега полуострова Рыбачий, где увидим отвесные скалы мыса Шарапов, Городецкие птичьи базары, вероятно, встретим морских млекопитающих.
Далее мы отправимся через Мотовский залив в гигантскую и очень красивую губу, которая носит название Ура-губа. Это настоящий мурманский фьорд!
Здесь мы увидим огромный остров Шалим. Возле него находится уникальная приливно-отливная электростанция.
Пройдем на судне примерно 110 км.
В пути у нас будет обед в виде перекуса.
В поселке Ура-губа мы пересаживаемся в машины, которые отвезут нас в город Мурманск (или аэропорт). Наше путешествие закончится в Мурманске ориентировочно в 18:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках, в коттеджах турбазы «Студёный берег» и домиках турбазы «Озёрко».
Стоимость тура на 1 человека – 91900 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
В туре предусмотрено двухместное проживание в палатках.
База отдыха «Студеный берег»
Двухместное проживание на базе отдыха «Студёный берег».
Турбаза «Озерко»
Проживание в домиках турбазы «Озерко».
Турбаза «Озерко» удачна по соотношению комфорта и географического местоположения.
В отдельно стоящем здании есть туалетные кабинки и душ.
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание на базе отдыха «Студеный берег»
- Двухместное проживание в палатках
- Проживание в домиках турбазы «Озерко» в третью ночь
- Питание, указанное в программе (трехразовое питание)
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гидов и инструкторов
- Аренда судна по программе
- Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Одноместное размещение на базе отдыха
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и обратно
- Питание вне программы (завтрак в день 1 и ужин в день 4)
- Питание в ресторане на базе отдыха «Студёный берег» за доплату: ужин - 4700 руб. /чел., завтрак - 2500 руб. /чел
- Дополнительные услуги
- Посещение бани в 1-й день (10 000 руб. в час, до 6 человек)
- Аренда брызгозащитных костюмов и сухих гидрокостюмов (по желанию)
- Купель дополнительно - 10 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный поход. При этом, приехать вы можете с другой сумкой и оставить ее, переложив часть вещей.
- Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) – если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
- Палатка. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
сидушка туристическая.
- Личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная.
Одежда для лагеря и пешеходной части.
- Мембранная куртка или пончо;
- Брюки мембранные, либо быстросохнущие;
- Термобельё;
- Футболка;
- «Флиска» или кофта;
- Теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
- Носки трекинговые 1 пару, носки обычные 1-2 пары, 1 пару теплые;
- Накомарник;
- Перчатки;
- Короткие резиновые сапоги;
- Трекинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
- Шапка теплая.
Одежда для сна.
Комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки).
Одежда, в которой мы идем на каяке. Такая одежда может оказаться мокрой.
- Сверху — куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы надеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно надеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье.
- Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас.
- Или сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Но мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме – можно арендовать у нас.
- Неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим.
- Стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку.
- Головной убор (кепка, панама, шапочка).
Также желательно взять:
- Нижнее бельё;
- Купальник;
- Очки солнцезащитные;
- Средства личной гигиены;
- Походное полотенце;
- Солнцезащитный крем;
- Гигиеническая помада;
- Средства от комаров и мошек;
- Гермомешочек для телефона;
- Бутылка для воды;
- Трекинговые палки.
Специальное снаряжение.
- Налобный фонарик (для августа-сентября);
- Фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом(пожеланию);
- Личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
- Крем для рук.
Документы (в непромокаемом боксе или чехле!).
- Паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
- Медицинский страховой полис;
- Деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Необходим ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.
От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.
Также в аренду можно взять сухие гидрокостюмы.