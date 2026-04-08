2 день

Кировск и Хибины

Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс).

Сегодня день будет не менее сказочным, ведь мы отправляемся в Кировск. Кировск – небольшой город, расположенный на Кольском полуострове, за полярным кругом, на юге Хибинских гор. Он возник в конце 1920-х годов в качестве рабочего поселка, а в 1931 году уже получил статус города. Но среди туристов Кировск известен не своими месторождениями руд, а красотой окружающей его заполярной природы и прекрасными местами катания для любителей горных лыж и сноубординга.

Выезжаем из отеля в Кировск. Дорога займет около 2-2,5 часов. Но она точно не будет скучной, ведь мы окунемся в историю Кольского полуострова! Узнаем историю городов, которые будем проезжать, услышим, почему в Мончегорске не растут деревья, как расчищали горы в 60-х годах, какие предприятия на территории области находятся и кто такие екостровские погосты?

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В Кировске, в зависимости от сезона и при условии предварительного бронирования вы можете выбрать:

1) Динамичный тур на снегоходах по Хибинам продолжительностью около 2 часов: примерно с конца декабря по середину апреля. На снегоходе можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на управление автомобилем. Участие стоит от 5 000–7 000 рублей с человека.

Как пример, вы промчитесь по ледниковой долине Кукисвум к Кукисвумчоррскому перевалу (479 м), соединяющему Южную и Северную части Хибин, а конечной точкой маршрута станет озеро Сердцевидное с потрясающим видом на долину реки Кунийок. Вы сможете полюбоваться необычными ледяными нагромождениями по краям озера. На обратном пути вас ждёт скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр.

2) Поездка на экскурсионном Snowbus – билет от 1200 руб. / взр. чел.

Маршрут Снежного автобуса проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий. Вам предоставится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озёра Малый Вудьявр. Данный маршрут рассчитан на 40−45 минут и предусматривает 2−3 остановки в самых живописных местах, чтобы вы могли запечатлеть все красоты самого сердца Хибин.

3) Незабываемый джип‑тур по Хибинам длительностью 2–3 часа: примерно с середины июня по конец сентября. Стоимость — от 5 000–6 500 рублей с человека.

Вы посетите места, связанные с историей научной станции «Тиетта», подниметесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и доберётесь до молибденитового рудника, наслаждаясь панорамными видами долины. Тур подойдёт для новичков: участники едут НЕ за рулём, а пассажирами. Для поездок используются автомобили Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот и УАЗ 390995 или аналогичного класса внедорожники.

4) Захватывающее путешествие на квадроциклах по Хибинам: примерно с середины июня по конец сентября. На квадроцикле можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители квадроциклов должны иметь водительские права. Стоимость участия — от 5 000–7 000 рублей с человека.

Вас ждёт маршрут продолжительностью 1,5–2 часа, подходящий даже для новичков. Как пример: вы проедете вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, где в 30‑х годах прошлого века располагалась научная станция «Тиетта», прокатитесь по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр и подниметесь на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются восхитительные виды на долину.

5) В межсезонье или если вы не хотите участвовать в других активностях – посетим музей камня: круглогодично, бесплатно. Увидим главный символа города – «Кировский Биг-Бен». В его здании находится музейно-выставочный комплекс «Апатит», в котором представлено несколько экспозиций. Одна из самых интересных – это интерактивная выставка минералов, добытых в Хибинах и Ловозерских тундрах. А что там было раньше.?

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После таких активностей можно и проголодаться, поэтому отправляемся в кафе на обед (включен).

После обеда, в зависимости от сезона и при условии предварительного бронирования вы можете выбрать:

Посещение удивительной Снежной Деревни, где снег и лёд превращаются в произведения искусства: примерно, с января по середину апреля. Стоимость билета — от 1 000 рублей для взрослого. Здесь вы увидите невероятные по красоте фигуры и образы, созданные благодаря фантазии и мастерству человека.

— Посещение арт-парка «Таинственный лес»: ориентировочно, июль-сентябрь, декабрь-апрель, входной билет – от 800 руб. /взрослый.

Это атмосферный арт-парк недалеко от Кировска. Здесь можно погулять по лесным дорожкам в атмосфере спокойствия и гармонии. Тут собраны инсталляции на разные тематики от древнего мира до инопланетян. В темное время суток включается подсветка, которая создает таинственную и сказочную атмосферу.

— В межсезонье, посетим Полярно-альпийский ботанический сад: доплата – около 700 руб. /чел.

Самые яркие впечатления можно получить, когда из суровой северной природы Мурманской области вы делаете несколько шагов и попадаете в тропики, где вас встречают мощные, непривычные и удивительно красивые пальмы, фикусы, агавы, кактусы, молочаи, цикасы и множество других разнообразных по красоте растений.

— Если будет работать канатная дорога, посетим Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр»: билеты приобретаются дополнительно в кассе на месте. Поднимемся на гору «Айкуайвенчорр» на кресельном подъёмнике, абсолютная высота – 1075 метров. Оттуда открывается прекрасный вид на Кировск и озеро «Большой Вудъявр». Название горы можно перевести как «Спящая красавица», потому что она напоминает по форме спящую женщину.

Далее собираемся и возвращаемся в загородный отель под Мурманском.

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