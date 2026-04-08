Описание тура
Групповые заезды: по понедельникам, четвергам и субботам
Устали от городской суеты? Пора сменить обстановку! На время поездки ваш дом — уютный парк‑отель «Тайга» под Мурманском. Представьте: тишина, лес вокруг, а внутри — тепло, комфорт и атмосфера настоящего отдыха. Здесь вы восстановите силы, чтобы набраться сил перед приключениями!
Днём вас ждёт путешествие по волшебным местам Русского Севера:
Кировск и Хибины — мир вершин и бескрайних просторов. Здесь каждый пейзаж — как картина, каждый вдох — глоток чистого горного воздуха, а каждая минута — возможность ощутить себя частью чего‑то большего.
Затем — Териберка. Край земли, где море кажется бесконечным. Здесь время будто останавливается, и вы наконец можете выдохнуть и насладиться красотой.
И вот — Мурманск. Вы узнаете, каково это — жить за полярным кругом. Познакомитесь с непростой историей Мурманска, овеянный духом полярных экспедиций.
А в свободные часы выбирайте то, что ближе сердцу:
жаркую баньку с берёзовым веником;
неспешную прогулку по лесу, где каждый вдох наполняет силой;
или захватывающую поездку на снегоходе или квадроцикле — чтобы ощутить дыхание Севера во всей его мощи!
Это путешествие — не просто смена пейзажей. Это шанс перезагрузиться, впитать энергию северной природы и увезти с собой не просто фотографии, а тёплые воспоминания, которые будут согревать долгие годы.
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
- Знакомимся с Арктикой, живём в загородном отеле, в сезон: ловим северное сияние!
Программа тура по дням
Прилет, заселение в эко-отель
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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Прибытие в Мурманск. Встречаемся в аэропорту или на ж/д Мурманска. Рекомендуемое время прибытия: 12:00-16:00. Время заселения в отель – с 15:00.
После мы отправимся в загородный парк-отель “Тайга”. Туда, где где воздух кристально чист, где лес шепчет древние северные легенды, а время замедляет свой бег.
В Доме-студии ваш ждет современный комфорт, который встречается с духом дикой природы:
— мягкий свет электрокамина, играющий отблесками на деревянных стенах;
— панорамные окна с видом на вековые сосны — просыпаться с таким пейзажем за окном бесценно;
— терраса, где можно пить утренний кофе, слушая пение птиц;
— продуманные детали: от капсульной кофемашины до умной колонки, готовой исполнить ваш музыкальный запрос.
Возможны другие категории номеров – по согласованию.
Сегодняшний день – в вашем распоряжении, на выбор:
— прогулки по лесным тропам – вдыхайте глубокий, смолистый аромат хвои: он наполнит лёгкие свежестью!
— погружение в дух Севера: познакомьтесь с традициями коренных народов и почувствуйте тепло их гостеприимства на этнопрограмме. А затем — встреча с настоящими звёздами тундры: дружелюбными хаски! Позвольте этим голубоглазым красавцам растопить ваше сердце! За доплату, бронь заранее.
— активный отдых: тур на квадроциклах или снегоходах по живописным пейзажам – это ветер в лицо и адреналин в крови. Доступность по сезону, за доплату, водители должны иметь автомобильные права.
— парение в баньке на дровах с купелью: ощутите, как жар парилки смывает усталость, а холодная вода дарит второе дыхание. За доплату, бронь заранее.
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Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату, мы можем организовать для вас посещение айсфлоатинга из Мурманска.
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Внимание: около загородных отелей нет городской инфраструктуры – например, магазинов. Если вам нужно заехать в магазин, сообщите об этом организатору. Где можно пообедать или поужинать – уточняйте у организатора тура, в ресторанах отелей требуется предзаказ питания.
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Альтернативы по отелям, в случае, если в парк-отеле Тайга не будет мест (возможна коррекция цены):
— Туристический комплекс Лапландская деревня. Здесь вас будут ждать уютные коттеджи на разное число постояльцев, а как альтернатива – глемпинг, купольный домик с панорамным окном и видом на лес, удобства внутри. По вашему желанию, за доплату, вы можете забронировать: сафари на снегоходах, квадроциклах, катание на банане, квест-экскурсию Дремучий лес и не только!
— Загородный отель Arctic Home: состоит из пяти отдельно стоящих благоустроенных коттеджей. Есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Кильдинское озеро и окрестности, а деревья не мешают наблюдать северное сияние во время его сезона. Здесь можно забронировать баньку с освежающей купелью и соляной комнатой.
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В сезон северного сияния (ориентировочно, сентябрь-апрель) по вашему желанию и с доплатой возможно организовать выезд “В погоне за северным сиянием”.
Продолжительность: 3-5 часов, зависит от погодных условий. Может быть проведен как в первый, так и во второй день тура. Стоимость – 7500 руб. /чел/выезд, включая трансфер от отеля к точке сбора группы. Поездка проходит в сборной группе до 6 человек (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии).
Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз идет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня. Удача точно пригодится!
Кировск и Хибины
Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс).
Сегодня день будет не менее сказочным, ведь мы отправляемся в Кировск. Кировск – небольшой город, расположенный на Кольском полуострове, за полярным кругом, на юге Хибинских гор. Он возник в конце 1920-х годов в качестве рабочего поселка, а в 1931 году уже получил статус города. Но среди туристов Кировск известен не своими месторождениями руд, а красотой окружающей его заполярной природы и прекрасными местами катания для любителей горных лыж и сноубординга.
Выезжаем из отеля в Кировск. Дорога займет около 2-2,5 часов. Но она точно не будет скучной, ведь мы окунемся в историю Кольского полуострова! Узнаем историю городов, которые будем проезжать, услышим, почему в Мончегорске не растут деревья, как расчищали горы в 60-х годах, какие предприятия на территории области находятся и кто такие екостровские погосты?
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В Кировске, в зависимости от сезона и при условии предварительного бронирования вы можете выбрать:
1) Динамичный тур на снегоходах по Хибинам продолжительностью около 2 часов: примерно с конца декабря по середину апреля. На снегоходе можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на управление автомобилем. Участие стоит от 5 000–7 000 рублей с человека.
Как пример, вы промчитесь по ледниковой долине Кукисвум к Кукисвумчоррскому перевалу (479 м), соединяющему Южную и Северную части Хибин, а конечной точкой маршрута станет озеро Сердцевидное с потрясающим видом на долину реки Кунийок. Вы сможете полюбоваться необычными ледяными нагромождениями по краям озера. На обратном пути вас ждёт скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр.
2) Поездка на экскурсионном Snowbus – билет от 1200 руб. / взр. чел.
Маршрут Снежного автобуса проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий. Вам предоставится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озёра Малый Вудьявр. Данный маршрут рассчитан на 40−45 минут и предусматривает 2−3 остановки в самых живописных местах, чтобы вы могли запечатлеть все красоты самого сердца Хибин.
3) Незабываемый джип‑тур по Хибинам длительностью 2–3 часа: примерно с середины июня по конец сентября. Стоимость — от 5 000–6 500 рублей с человека.
Вы посетите места, связанные с историей научной станции «Тиетта», подниметесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и доберётесь до молибденитового рудника, наслаждаясь панорамными видами долины. Тур подойдёт для новичков: участники едут НЕ за рулём, а пассажирами. Для поездок используются автомобили Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот и УАЗ 390995 или аналогичного класса внедорожники.
4) Захватывающее путешествие на квадроциклах по Хибинам: примерно с середины июня по конец сентября. На квадроцикле можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители квадроциклов должны иметь водительские права. Стоимость участия — от 5 000–7 000 рублей с человека.
Вас ждёт маршрут продолжительностью 1,5–2 часа, подходящий даже для новичков. Как пример: вы проедете вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, где в 30‑х годах прошлого века располагалась научная станция «Тиетта», прокатитесь по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр и подниметесь на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются восхитительные виды на долину.
5) В межсезонье или если вы не хотите участвовать в других активностях – посетим музей камня: круглогодично, бесплатно. Увидим главный символа города – «Кировский Биг-Бен». В его здании находится музейно-выставочный комплекс «Апатит», в котором представлено несколько экспозиций. Одна из самых интересных – это интерактивная выставка минералов, добытых в Хибинах и Ловозерских тундрах. А что там было раньше.?
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После таких активностей можно и проголодаться, поэтому отправляемся в кафе на обед (включен).
После обеда, в зависимости от сезона и при условии предварительного бронирования вы можете выбрать:
Посещение удивительной Снежной Деревни, где снег и лёд превращаются в произведения искусства: примерно, с января по середину апреля. Стоимость билета — от 1 000 рублей для взрослого. Здесь вы увидите невероятные по красоте фигуры и образы, созданные благодаря фантазии и мастерству человека.
— Посещение арт-парка «Таинственный лес»: ориентировочно, июль-сентябрь, декабрь-апрель, входной билет – от 800 руб. /взрослый.
Это атмосферный арт-парк недалеко от Кировска. Здесь можно погулять по лесным дорожкам в атмосфере спокойствия и гармонии. Тут собраны инсталляции на разные тематики от древнего мира до инопланетян. В темное время суток включается подсветка, которая создает таинственную и сказочную атмосферу.
— В межсезонье, посетим Полярно-альпийский ботанический сад: доплата – около 700 руб. /чел.
Самые яркие впечатления можно получить, когда из суровой северной природы Мурманской области вы делаете несколько шагов и попадаете в тропики, где вас встречают мощные, непривычные и удивительно красивые пальмы, фикусы, агавы, кактусы, молочаи, цикасы и множество других разнообразных по красоте растений.
— Если будет работать канатная дорога, посетим Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр»: билеты приобретаются дополнительно в кассе на месте. Поднимемся на гору «Айкуайвенчорр» на кресельном подъёмнике, абсолютная высота – 1075 метров. Оттуда открывается прекрасный вид на Кировск и озеро «Большой Вудъявр». Название горы можно перевести как «Спящая красавица», потому что она напоминает по форме спящую женщину.
Далее собираемся и возвращаемся в загородный отель под Мурманском.
Териберка
Завтракаем (возможны брекфаст-боксы).
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Это заповедная зона Арктики, со своей историей, самобытной культурой, арктической кухней и с необычными природными красотами.
По дороге наш гид расскажет вам о разновидностях растений, животных в тундре и лесотундре. Вы узнаете о таких жителях Кольского полуострова как саами и поморы, о их культуре, жизни сейчас, легендах и поверьях. Вы окунетесь в историю Териберки, как она зарождалась и с чего все началось.
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад.
До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», «Гребешки», «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
В зависимости от месяца поездки, по вашему желанию и погодным условиям, после обеда за доплату возможно выбрать активности:
1) Морская прогулка по Баренцеву морю на 2-3 часа (круглогодично), корабль вмещает примерно до 15 человек. Палуба открытая, но есть и закрытая зона, чтобы согреться и отдохнуть. Стоимость – 5500-6000 руб. /чел.
Морская прогулка из Териберки — это шанс увидеть Север с новой стороны, почувствовать мощь океана и, возможно, стать свидетелем одного из самых волнующих зрелищ природы — встречи с морскими гигантами: дельфинами и китами!
Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
2) Поездка на снегоходах (примерно с конца декабря по апрель)
Проведите 1–2,5 часа в заснеженных просторах: вы можете управлять снегоходом самостоятельно (нужны водительские права) или с комфортом устроиться в санях позади него. Катание возможно как в одиночку, так и вдвоём. Стоимость участия — от 5000-8000 руб. с человека.
3) Адреналин на квадроциклах (примерно с июня по сентябрь)
Незабываемые 1–2 часа за рулём или пассажиром! Для управления квадроциклом потребуются водительские права. Можно отправиться в путь в одиночку или вдвоём. Особо рекомендуем маршрут «Конец всех дорог» — он откроет вам самые красивые виды. Стоимость участия: от 3500-5000 руб. на человека.
4) В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
5) Айсфлоатинг: дыхание Баренцева море
Специальный спасательный костюм полностью покрывает тело и обеспечивает плавучесть до 6 часов, что делает активность абсолютно безопасной. Ваше пребывание в воде составит 30–40 минут — достаточно, чтобы ощутить мощь природы и получить мощный заряд энергии. Стоимость участия: от 6000 руб. с человека.
6) SUP‑прогулка по реке Териберка
На SUP‑доске, в тёплом гидрокостюме, вы скользите по водам реки Териберка — 2,5 часа умиротворения, красоты и гармонии. Перед стартом — инструктаж и первые шаги на доске, после — согревающее чаепитие. Доплата: от 6000 руб. /чел.
На этом наше путешествие не заканчивается, мы отправляемся на удивительной красоты песчаный пляж, прогуляемся до выброшенного корабля, покачаемся на самых северных качелях, увидим скелет из фильма “Левиафан” и сделаем классные кадры на “троне Посейдона”.
После чего мы отправимся обратно в отель – дорога займет около 2,5 часов.
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку заметет и она будет перекрыта МурманскАвтодором (север диктует свои правила), мы предложим альтернативные развлечения или айсфлоатинг. Предугадать вероятность перекрытия дороги заранее невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Обзорная экскурсия по городу Мурманску
Завтракаем, выселяемся из номера. Вещи можно будет оставить в отеле или взять с собой на экскурсию – уточняйте этот момент при бронировании.
Отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску. Мурманск — крупнейший в мире город за полярным кругом. Еще его называют столицей Арктики. Мурманск – достаточно молодой город, но он может похвастаться большим количеством памятников, своей историей и культурой. Также у него немало почетных званий: город-герой и самый северный административный центр России.
Мы посмотрим:
Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.
Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.
Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас‑на‑водах».
Маяк — один из символов Мурманска.
Мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.
Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола – наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.
* В дни, когда ледокол не работает / закрыт под мероприятия Росатомфлота, посещение его невозможно.
Далее у вас будет свободное время, чтобы пообедать.
После чего отправляемся в аэропорт Мурманска, к рейсам с вылетом после 18 часов. Также возможен трансфер на ж/д вокзал Мурманска.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт Мурманска, также возможен ж/д вокзал
- Проживание с завтраками в доме-студии парк-отеля Тайга, стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. С коррекцией цены, возможен отель Лапландская деревня или отель Арктик Хоум
- Питание: завтраки, 1 обед
- Транспорт и перемещения по программе
- Работа гида в 2-4 день, возможно в формате гид-водитель
- Работа координатора тура
- Экскурсия в Кировск
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия в Териберку
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, зависит от дат, подселения нет
- Выезды на северное сияние - 7500 руб. /чел./выезд (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Посещение бани, другие активности, которые предлагает инфраструктура отеля
- Снегоходы по Хибнам: от 5000-7000 руб. /чел
- Билеты на Снежный автобус в Кировске - от 1200 руб. /чел
- Джип-тур по Хибинам - 5000-6500 руб/чел
- Тур на квадроциклах по Хибинам: от 5000-7000 руб/чел
- Билеты в Снежную деревню: от 1000 руб/чел
- Билеты в арт-парк Таинственный лес: от 800 руб/чел
- Билеты в Полярно-альпийский ботанический сад: от 700 руб/чел
- Билеты на канатную дорогу в Кировске - по запросу
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 руб. /чел., при наличии
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб. /чел
- Айсфлоатинг в Териберке - 6000 руб. /чел
- Снегоходная прогулка в Териберке - от 5000-8000 руб. /чел
- Поездка на квадроциклах в Териберке - от 3500-5000 руб. /чел
- Sup-прогулка по р. Териберка - 6000 руб. /чел
- Билет на ледокол Ленин: 200-800 руб., в зависимости от категории граждан, бронь билетов заранее - плюс 400 руб. за билет
- Дополнительные активности в первый день: посещение этнопрограммы, квадроциклы, снегоходы, айсфлоатинг, катание на собачьих упряжках - стоимость запрашивайте
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
В случае, если дорогу на Териберку заметет и она будет перекрыта МурманскАвтодором (север диктует свои правила), мы предложим альтернативные развлечения или айсфлоатинг. Предугадать вероятность перекрытия дороги заранее невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Размещение
Проживание с завтраками в доме-студии парк-отеля Тайга, стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. С коррекцией цены, возможен отель Лапландская деревня или отель Арктик Хоум. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет!
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – середина апреля), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.