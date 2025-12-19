Программа тура по дням
Встреча в Мурманске. Переезд в Териберку
В 13:00 встречаемся возле ж/д вокзала в Мурманске. Трансфер отвезет нас в Териберку, в пути около 3 часов (зависит от дорожной ситуации). Нам покажутся многочисленные сопки, низкорослый субарктический лес и, наконец, бескрайняя тундра, полная сурового обаяния.
Териберка — это небольшое село, с населением менее 1000 человек, которое приобрело мировую популярность после выхода в свет нашумевшего фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».
Несмотря на это, поселок остается полуразрушенным: здесь есть небольшая церковь, заброшенная школа, старая метеостанция и пара магазинов. Для чего же нужно приезжать сюда? Это одно из самых живописных мест на севере, откуда можно полюбоваться красотами Баренцева моря!
Заселяемся на турбазу и отправляемся гулять и знакомиться с поселком и морем. Ужин, знакомство, отдых.
- 2-3 часа едем
Морская прогулка на катере и пешая прогулка по старой Териберке
После завтрака при благоприятной погоде нас ждёт двухчасовая морская прогулка. Выйдем в море на рыбацком судне, полюбуемся на птичьи базары, на поселок и изрезанную береговую линию с воды.
Будем искать встречи с китами. Кроме этого, есть возможность увидеть дельфинов, морских котиков и даже косаток.
По желанию дополнительно можно заказать морскую рыбалку.
По возвращении в поселок обедаем и идём гулять в старую Териберку, увидим знаменитое кладбище кораблей, заброшенную школу, различные арт-объекты на побережье, в том числе скелет кита из фильма «Левиафан».
- 2-часовая морская прогулка (доплата)
- 5 км
Пешая прогулка к Териберскому водопаду и пляжу с «драконьими яйцами»
После завтрака отправимся гулять на целый день к главной природной достопримечательности — Териберскому водопаду. При благоприятной погоде пройдем дальше до артиллерийских батарей времен ВОВ.
На обратном пути обязательно заглянем на пляж с «драконьими яйцами». Основная часть пути проходит по грунтовой дороге и тундровому бездорожью.
После длительной прогулки идем на ужин, далее отдых, настольные игры, приятные разговоры за чаем.
- 15 км
Отъезд домой
Завтрак. Сбор вещей, в 10:00 трансфер в Мурманск.
По пути обязательно заедем на смотровую площадку к памятнику Алеше, около 14:00 приезжаем на ж/д вокзал.
Те, кто захочет прогуляться по Мурманску, смогут оставить вещи в камере хранения на вокзале.
- 2-3 часа едем
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Живем на турбазе в 2-3-местных номерах, удобства на этаже. Есть общая кухня, оснащенная всем необходимым, хороший Wi-Fi. Если вы хотите жить в номере с кем-то конкретно, сообщите об этом нашему консультанту. Мы стараемся расселять участников по половому признаку для наибольшего комфорта, но не гарантируем, т. к. номера бронируются заранее, а мужчин/женщин может быть нечетное количество.
Варианты проживания
2-3-местные номера на турбазе
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в/из Териберки
- Проживание в Териберке на турбазе в 2-3-местных номерах
- Завтраки и перекусы
- Оформления пропусков и оплата входа в ООПТ «Териберка»
- Групповая аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты в Мурманск
- Такси/автобус из/в аэропорт
- Обеды и ужины (на турбазе можно готовить или питаться в ресторане)
- Морская прогулка при благоприятных погодных условиях (4000-6000 рублей/чел.)
- Доплата за пропуск в ООПТ иностранным гражданам
- Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В путешествиях особенно важно внимательно подойти к подбору снаряжения. Рюкзаки мы не носим на себе, поэтому не стесняйтесь брать больше теплых вещей.
Межсезонье на побережье Баренцева моря может быть довольно суровым, с дождями, сильными ветрами и даже снегом. Ожидаемый температурный диапазон 0/+10.
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- сидушка туристическая (хоба);
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- термоноски теплые;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- бафф.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат;
- пауэрбанк;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
Какая погода ожидается?
Межсезонье на побережье Баренцева моря может быть довольно суровым, с дождями, сильными ветрами и даже снегом.
Ожидаемый температурный диапазон 0/+10. В июне теплее, может быть до +15
Где мы будем есть?
В стоимость путешествия входят завтраки 2, 3, 4 дня и перекусы 2, 3 дня.
Многим хватает наших перекусов, тот, кто захочет обедать, могут приготовить себе что-нибудь самостоятельно на турбазе или отправиться в ресторан.
Ужинать также можно на турбазе или в ресторане. При наличии можно будет заказать свежих морепродуктов и приготовить их на турбазе.
Могут ли дети принять участие?
Допускается участие детей от 10 лет.
Обращаем внимание, что для детей длительные пешие прогулки и морская прогулка могут быть утомительными.
Точно ли мы увидим китов?
100% гарантировать встречу с китами никто не может. Но май и июнь — это месяцы, когда увидеть китов больше всего шансов, т. к. рыба приходит на нерест к берегам Териберки, а следом за ней и киты. Иногда их можно увидеть даже с берега.
При благоприятных условиях мы выйдем в море на 2-часовую прогулку и будем их высматривать. Некоторые наши группы и в другие месяцы встречали китов, главное — удача!
Кроме этого почти все наши группы видели морских котиков и дельфинов.