Териберка, Баренцево море, киты

Отправляемся на край земли русской — в поселок Териберка! Невероятные ощущения охватывают каждого, кто оказывается здесь: когда стоишь среди скал, а впереди на много километров простирается Северный Ледовитый океан и
больше ничего.

Природа Териберки суровая и завораживающая — сопки, бескрайняя тундра, пронизывающий ветер и беспокойное море.

В прошлом крупное поселение, сейчас Териберка переживает не лучшие времена, хотя наплыв туристов вдохнул новую жизнь.

Вы посмотрите все достопримечательности поселка: кладбище кораблей, школу в старой Териберке, скелет кита из к/ф «Левиафан» и другие арт-объекты, отправитесь на пешую прогулку к Териберскому водопаду и пляжу «Драконьи яйца», выйдете в открытое Баренцево море на рыбацком судне, желающие смогут порыбачить. Путешествие не предполагает сложных нагрузок, можно присоединиться с любым уровнем подготовки и опытаДетям 10-12 лет цена 49 000 ₽. Не суммируется с другими скидками. Скидка на первые 5 мест — 5 000 ₽. Наличие уточняйте при бронировании.

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мурманске. Переезд в Териберку

В 13:00 встречаемся возле ж/д вокзала в Мурманске. Трансфер отвезет нас в Териберку, в пути около 3 часов (зависит от дорожной ситуации). Нам покажутся многочисленные сопки, низкорослый субарктический лес и, наконец, бескрайняя тундра, полная сурового обаяния.

Териберка — это небольшое село, с населением менее 1000 человек, которое приобрело мировую популярность после выхода в свет нашумевшего фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Несмотря на это, поселок остается полуразрушенным: здесь есть небольшая церковь, заброшенная школа, старая метеостанция и пара магазинов. Для чего же нужно приезжать сюда? Это одно из самых живописных мест на севере, откуда можно полюбоваться красотами Баренцева моря!

Заселяемся на турбазу и отправляемся гулять и знакомиться с поселком и морем. Ужин, знакомство, отдых.

  • 2-3 часа едем
2 день

Морская прогулка на катере и пешая прогулка по старой Териберке

После завтрака при благоприятной погоде нас ждёт двухчасовая морская прогулка. Выйдем в море на рыбацком судне, полюбуемся на птичьи базары, на поселок и изрезанную береговую линию с воды.

Будем искать встречи с китами. Кроме этого, есть возможность увидеть дельфинов, морских котиков и даже косаток.

По желанию дополнительно можно заказать морскую рыбалку.

По возвращении в поселок обедаем и идём гулять в старую Териберку, увидим знаменитое кладбище кораблей, заброшенную школу, различные арт-объекты на побережье, в том числе скелет кита из фильма «Левиафан».

  • 2-часовая морская прогулка (доплата)
  • 5 км
3 день

Пешая прогулка к Териберскому водопаду и пляжу с «драконьими яйцами»

После завтрака отправимся гулять на целый день к главной природной достопримечательности — Териберскому водопаду. При благоприятной погоде пройдем дальше до артиллерийских батарей времен ВОВ.

На обратном пути обязательно заглянем на пляж с «драконьими яйцами». Основная часть пути проходит по грунтовой дороге и тундровому бездорожью.

После длительной прогулки идем на ужин, далее отдых, настольные игры, приятные разговоры за чаем.

  • 15 км
4 день

Отъезд домой

Завтрак. Сбор вещей, в 10:00 трансфер в Мурманск.

По пути обязательно заедем на смотровую площадку к памятнику Алеше, около 14:00 приезжаем на ж/д вокзал.

Те, кто захочет прогуляться по Мурманску, смогут оставить вещи в камере хранения на вокзале.

  • 2-3 часа едем

* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Проживание

Живем на турбазе в 2-3-местных номерах, удобства на этаже. Есть общая кухня, оснащенная всем необходимым, хороший Wi-Fi. Если вы хотите жить в номере с кем-то конкретно, сообщите об этом нашему консультанту. Мы стараемся расселять участников по половому признаку для наибольшего комфорта, но не гарантируем, т. к. номера бронируются заранее, а мужчин/женщин может быть нечетное количество.

Варианты проживания

2-3-местные номера на турбазе

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в/из Териберки
  • Проживание в Териберке на турбазе в 2-3-местных номерах
  • Завтраки и перекусы
  • Оформления пропусков и оплата входа в ООПТ «Териберка»
  • Групповая аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты в Мурманск
  • Такси/автобус из/в аэропорт
  • Обеды и ужины (на турбазе можно готовить или питаться в ресторане)
  • Морская прогулка при благоприятных погодных условиях (4000-6000 рублей/чел.)
  • Доплата за пропуск в ООПТ иностранным гражданам
  • Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В путешествиях особенно важно внимательно подойти к подбору снаряжения. Рюкзаки мы не носим на себе, поэтому не стесняйтесь брать больше теплых вещей.

Межсезонье на побережье Баренцева моря может быть довольно суровым, с дождями, сильными ветрами и даже снегом. Ожидаемый температурный диапазон 0/+10.

Снаряжение:
  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • термоноски теплые;
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • пуховка (теплая куртка);
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • бафф.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные.

Рекомендуем добавить:

  • фотоаппарат;
  • пауэрбанк;
  • зимние рыбацкие сапоги EVA.
Какая погода ожидается?

Межсезонье на побережье Баренцева моря может быть довольно суровым, с дождями, сильными ветрами и даже снегом.

Ожидаемый температурный диапазон 0/+10. В июне теплее, может быть до +15

Где мы будем есть?

В стоимость путешествия входят завтраки 2, 3, 4 дня и перекусы 2, 3 дня.

Многим хватает наших перекусов, тот, кто захочет обедать, могут приготовить себе что-нибудь самостоятельно на турбазе или отправиться в ресторан.

Ужинать также можно на турбазе или в ресторане. При наличии можно будет заказать свежих морепродуктов и приготовить их на турбазе.

Могут ли дети принять участие?

Допускается участие детей от 10 лет.

Обращаем внимание, что для детей длительные пешие прогулки и морская прогулка могут быть утомительными.

Точно ли мы увидим китов?

100% гарантировать встречу с китами никто не может. Но май и июнь — это месяцы, когда увидеть китов больше всего шансов, т. к. рыба приходит на нерест к берегам Териберки, а следом за ней и киты. Иногда их можно увидеть даже с берега.

При благоприятных условиях мы выйдем в море на 2-часовую прогулку и будем их высматривать. Некоторые наши группы и в другие месяцы встречали китов, главное — удача!

Кроме этого почти все наши группы видели морских котиков и дельфинов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

