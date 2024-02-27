2 день

Aurora Village - Териберка - Старая Териберка - Териберка

После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).

По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка.

Именно здесь снимали фильм «Левиафан».

Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.

Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км) по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.

Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.

Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.

Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием. Если повезёт, мы увидим его уже сегодня!

Проживание: панорамные коттеджи.

Автобус: 70 км.

Пешком: 5 км.

Питание: завтрак, обед.