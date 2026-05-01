Ранним утром выезд из Мурманска. Нас ждёт обзорная программа по северному маршруту, проходящему через знаковые места Кольского полуострова.

Мы посетим Долину Славы — мемориальный комплекс, посвящённый защитникам Заполярья. Здесь, среди суровой тундры, находятся военные захоронения и памятники, напоминающие о героизме советских солдат.

Далее направимся к самой северной в мире православной святыне — Трифонову-Печенгскому мужскому монастырю, основанному в 16 веке преподобным Трифоном Печенгским. Это одно из древнейших духовных мест Русского Севера.

Затем сделаем остановку в посёлке Луостари, где расположен дом-музей Юрия Гагарина. Здесь сохранены уникальные материалы о пребывании первого космонавта на Кольской земле.

Следующий пункт — Кольская сверхглубокая скважина, крупнейший в мире научный проект по изучению недр Земли (возможно в период с июня по ноябрь по погодным условиям).

По пути также посетим живописный водопад на реке Шуонийоки, окружённый хвойными лесами. Завершим день в посёлке Никель, где останемся на ночь.