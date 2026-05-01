Вас ждёт знакомство с Долиной Славы, древним Трифоновым Печенгским монастырём и легендарными объектами,
Описание тура
Организационные детали
Во 2-й день питание следует взять с собой.
Программа тура по дням
Долина Славы и северные дороги к Никелю
Ранним утром выезд из Мурманска. Нас ждёт обзорная программа по северному маршруту, проходящему через знаковые места Кольского полуострова.
Мы посетим Долину Славы — мемориальный комплекс, посвящённый защитникам Заполярья. Здесь, среди суровой тундры, находятся военные захоронения и памятники, напоминающие о героизме советских солдат.
Далее направимся к самой северной в мире православной святыне — Трифонову-Печенгскому мужскому монастырю, основанному в 16 веке преподобным Трифоном Печенгским. Это одно из древнейших духовных мест Русского Севера.
Затем сделаем остановку в посёлке Луостари, где расположен дом-музей Юрия Гагарина. Здесь сохранены уникальные материалы о пребывании первого космонавта на Кольской земле.
Следующий пункт — Кольская сверхглубокая скважина, крупнейший в мире научный проект по изучению недр Земли (возможно в период с июня по ноябрь по погодным условиям).
По пути также посетим живописный водопад на реке Шуонийоки, окружённый хвойными лесами. Завершим день в посёлке Никель, где останемся на ночь.
Заповедник «Пасвик» и жизнь у 3 границ
После завтрака, в 9:00, начнётся экскурсия в заповедник «Пасвик» — один из самых северных природных парков России. Её проведёт сотрудник заповедника, продолжительность — весь день, до 17:00–18:00.
Наш путь пройдёт через остров Варлама, который часто называют жемчужиной «Пасвика». Здесь можно увидеть северные леса, болота и реку Паз, а также многочисленных водоплавающих и околоводных птиц. На острове установлена орнитологическая вышка, откуда удобно наблюдать за пернатыми обитателями заповедника.
Далее маршрут продолжится в посёлок Раякоски, где можно познакомиться с жизнью у 3 границ — российской, норвежской и финской. Мы посетим дом-музей норвежского исследователя Ханса Сконнинга, увидим остатки построек начала 20 века, а также свидетельства Второй мировой войны, сохранившиеся в этих местах.
В программе также знакомство с экологической школой «Пасвика», прогулка по северному сосновому лесу и вдоль главной реки заповедника — реки Паз. Здесь можно будет увидеть необычные дома, построенные в разное время финскими, норвежскими и российскими жителями, и побывать в уникальной точке, где сходятся границы 3 государств.
После завершения экскурсии возвращаемся в Никель. Ужин пройдёт в одном из местных кафе, после чего поедем обратно в Мурманск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За человека (от 2 участников)
|19 000 ₽
|При одиночном участии
|32 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до Мурманска
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом-экскурсоводом на протяжении всего тура
- Экскурсия по заповеднику «Пасвик» с сотрудником заповедника
Что не входит в цену
- Перелёты до Мурманска и обратно
- Проживание
- Питание
- Стоимость разрешения на пребывание в ООПТ - 200 ₽ с чел
- Входные билеты в заповедник - 920 ₽ с чел
- Входные билеты и посещения отдельных объектов по маршруту