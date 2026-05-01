Туда, где встречаются 3 границы: индивидуальное мини-путешествие в заповедник «Пасвик»

Увидеть Кольскую сверхглубокую скважину, пройти по Долине Славы и полюбоваться природой
Вы отправитесь в путешествие по северным просторам Кольского полуострова, где природа и история переплелись на стыке 3 границ.

Вас ждёт знакомство с Долиной Славы, древним Трифоновым Печенгским монастырём и легендарными объектами,
хранящими память о людях и открытиях Заполярья.

Главная часть маршрута пройдёт по территории международного заповедника «Пасвик» — уникального природного резерватa, созданного совместно Россией и Норвегией.

Вы увидите нетронутые северные леса, спокойные воды реки Паз и редких птиц, для которых этот край стал домом.

Экскурсия в сопровождении сотрудника заповедника погрузит в историю поселений, где на протяжении веков рядом жили норвежцы, финны и русские.

Описание тура

Организационные детали

Во 2-й день питание следует взять с собой.

Программа тура по дням

1 день

Долина Славы и северные дороги к Никелю

Ранним утром выезд из Мурманска. Нас ждёт обзорная программа по северному маршруту, проходящему через знаковые места Кольского полуострова.

Мы посетим Долину Славы — мемориальный комплекс, посвящённый защитникам Заполярья. Здесь, среди суровой тундры, находятся военные захоронения и памятники, напоминающие о героизме советских солдат.

Далее направимся к самой северной в мире православной святыне — Трифонову-Печенгскому мужскому монастырю, основанному в 16 веке преподобным Трифоном Печенгским. Это одно из древнейших духовных мест Русского Севера.

Затем сделаем остановку в посёлке Луостари, где расположен дом-музей Юрия Гагарина. Здесь сохранены уникальные материалы о пребывании первого космонавта на Кольской земле.

Следующий пункт — Кольская сверхглубокая скважина, крупнейший в мире научный проект по изучению недр Земли (возможно в период с июня по ноябрь по погодным условиям).

По пути также посетим живописный водопад на реке Шуонийоки, окружённый хвойными лесами. Завершим день в посёлке Никель, где останемся на ночь.

2 день

Заповедник «Пасвик» и жизнь у 3 границ

После завтрака, в 9:00, начнётся экскурсия в заповедник «Пасвик» — один из самых северных природных парков России. Её проведёт сотрудник заповедника, продолжительность — весь день, до 17:00–18:00.

Наш путь пройдёт через остров Варлама, который часто называют жемчужиной «Пасвика». Здесь можно увидеть северные леса, болота и реку Паз, а также многочисленных водоплавающих и околоводных птиц. На острове установлена орнитологическая вышка, откуда удобно наблюдать за пернатыми обитателями заповедника.

Далее маршрут продолжится в посёлок Раякоски, где можно познакомиться с жизнью у 3 границ — российской, норвежской и финской. Мы посетим дом-музей норвежского исследователя Ханса Сконнинга, увидим остатки построек начала 20 века, а также свидетельства Второй мировой войны, сохранившиеся в этих местах.

В программе также знакомство с экологической школой «Пасвика», прогулка по северному сосновому лесу и вдоль главной реки заповедника — реки Паз. Здесь можно будет увидеть необычные дома, построенные в разное время финскими, норвежскими и российскими жителями, и побывать в уникальной точке, где сходятся границы 3 государств.

После завершения экскурсии возвращаемся в Никель. Ужин пройдёт в одном из местных кафе, после чего поедем обратно в Мурманск.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За человека (от 2 участников)19 000 ₽
При одиночном участии32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до Мурманска
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом на протяжении всего тура
  • Экскурсия по заповеднику «Пасвик» с сотрудником заповедника
Что не входит в цену
  • Перелёты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Стоимость разрешения на пребывание в ООПТ - 200 ₽ с чел
  • Входные билеты в заповедник - 920 ₽ с чел
  • Входные билеты и посещения отдельных объектов по маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, точное место - по договорённости, 10:00
Завершение: Мурманск, точное место - по договорённости, около 22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий
Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 437 туристов
Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.

