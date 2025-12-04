Мои заказы

Найдено 3 тура в категории «Бюджетные туры» в Мурманске, цены от 18 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
От Белого моря до Баренцева: треккинги и автопрогулки
На машине
4 дня
20 отзывов
От Белого моря до Баренцева: треккинги и автопрогулки
Подняться на горы, прогуляться по Териберке и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
4 дек в 08:00
11 дек в 08:00
38 500 ₽ за человека
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
На машине
3 дня
7 отзывов
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Послушать шум волн Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск, прибытие в любое время, но заселение в о...
18 900 ₽ за человека
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Джиппинг
На машине
4 дня
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Отправиться на поиски китов, погулять в Ловозерских тундрах и увидеть кладбище кораблей
Начало: Мурманск, гостиница «Меридиан» (ул. Воровского, д....
18 июн в 14:00
25 июн в 14:00
42 900 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Пляж драконьих яиц
  5. Набережная
  6. Памятник Ждущей
  7. Снежная деревня
  8. Сейдозеро
  9. Таинственный Лес
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит тур в Мурманске в ноябре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 3 тура от 18 900 до 42 900. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
