От Белого моря до Баренцева: треккинги и автопрогулки
Подняться на горы, прогуляться по Териберке и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
4 дек в 08:00
11 дек в 08:00
38 500 ₽ за человека
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Послушать шум волн Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск, прибытие в любое время, но заселение в о...
18 900 ₽ за человека
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Отправиться на поиски китов, погулять в Ловозерских тундрах и увидеть кладбище кораблей
Начало: Мурманск, гостиница «Меридиан» (ул. Воровского, д....
18 июн в 14:00
25 июн в 14:00
42 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Мурманске в ноябре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 3 тура от 18 900 до 42 900. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 27 ⭐ отзывов, цены от 18900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь