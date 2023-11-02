Териберка с проживанием в панорамных коттеджах

Групповой тур в Мурманске
4.7
3 отзыва
Сон? Забудь про сон! Нас ждут незабываемые дни на Кольском полуострове на краю России: в Териберке, на берегу Баренцева моря!
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Ближайшие даты:
26
окт

Что вас ожидает:

Северное сияние
Северное сияние
Можем увидеть северное сияние прямо из панорамного окна домика
Териберка
Териберка
Побываем в легендарном поселке Териберка, расположенном на берегу Баренцева моря
Саамская деревня
Саамская деревня
Мы сможем погладить оленей, сделать селфи с хаски, и познакомиться с коренным народом Саами
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда из морепродуктов, полакомимся ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула»
Красоты русского севера
Красоты русского севера
Мы увидим уникальные пейзажи русского Заполярья и погуляем по берегу Северного Ледовитого океана

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Териберка

Сбор участников в 09:00 на площади Пяти Углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.

Встретившись со всеми участниками группы, мы сразу отправимся в путь.

Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.

По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка.

Именно здесь снимали фильм «Левиафан».

Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.

Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.

Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.

Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.

Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

По возвращению на базу - ужин, отдых.

Возможно, именно сегодня нам повезет увидеть сияние Авроры!

Расстояние: автобус – 131 км, пешком – 5 км.
Питание: обед и ужин.

Мурманск - ТериберкаМурманск - ТериберкаМурманск - ТериберкаМурманск - ТериберкаМурманск - ТериберкаМурманск - ТериберкаМурманск - ТериберкаМурманск - ТериберкаМурманск - Териберка
2 день

Пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад

Приготовьте маски и термосы, сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.

Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.

И, конечно же нас, ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

А по возвращении на базу, после ужина, снова будем ждать северное сияние.

Расстояние: пешком 12 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра - Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра - Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра - Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра - Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра - Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад
3 день

Териберка - Мурманск

Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 09:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.

В Мурманске посетим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.

Далее оставим вещи и пообедаем в хостеле.

После обеда отправимся в порт, посмотрим на первый в мире атомный ледокол – ледокол “Ленин”, при наличии возможности сходим на экскурсию.

На ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.

Расстояние: автобус 131 км, пешком около 5 км.
Питание: завтрак и обед.

Териберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - МурманскТериберка - Мурманск
4 день

Мурманск - Саамская деревня - Мурманск

После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.

А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню.

Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!

А также покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся по дома.

Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!

Из-за непредсказуемой погоды, а также риска несвоевременно выезда из Териберки, необходимо приобретать возвратные билеты или билеты на рейсы из Мурманска не ранее 22.00, а при наличии возможности – на следующий день после дня окончания тура.

Расстояние: автобус 200 км.
Питание: завтрак и обед.

Мурманск - Саамская деревня - МурманскМурманск - Саамская деревня - МурманскМурманск - Саамская деревня - МурманскМурманск - Саамская деревня - МурманскМурманск - Саамская деревня - МурманскМурманск - Саамская деревня - Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • на базе «45 причал» в Териберке, 2-местное размещение в коттеджах с панорамным видом, удобства в коттеджах (2 ночи);
  • на базе «Баренц», 2- и 3-местное размещение в доме с удобствами, кухней и большой общей зоной отдыха (1 ночь).

Варианты проживания

База «45 причал»

2 ночи

База отдыха «45 причал» с общей кухней, принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в поселке Териберка. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы и занятия лыжным спортом.

Тур предусматривает 2-местное размещение в коттеджах с панорамным видом, удобства в коттеджах, завтраки и ресторан на территории базы.

База «45 причал»База «45 причал»База «45 причал»База «45 причал»

База «Баренц»

1 ночь

Гостевой дом Баренц расположен в Первомайском районе Мурманска.

Здания, разделенные на комнаты и вмещающие от 12-ти до 14-ти человек, оснащены односпальными раздельными кроватями, столиками и чистым постельным бельем. Гостиные обустроены мягкими диванами и телевизорами. Санузлы в домиках отдельные, снабжены душем, стиральной машиной и раковиной.

Общие кухни полностью оборудованы для комфортного приготовления еды, в гарнитур встроена плита, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина. Также установлен большой обеденный стол, кофемашина, посуда и приборы.

База «Баренц»База «Баренц»База «Баренц»База «Баренц»База «Баренц»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск - Териберка - Мурманск - Саамская деревня - Мурманск
  • Проживание на базе «45 причал» в Териберке, 2-местное размещение в коттеджах с панорамным видом, удобства в коттеджах (2 ночи)
  • Проживание на базе «Баренц», 2 - и 3-местное размещение в доме с удобствами, кухней и большой общей зоной отдыха (1 ночь)
  • Питание (кроме ужина в ресторане в Мурманске на 3 день): обед в ресторане "Сияние Севера", 2 ужина и 2 завтрака на общей кухне базы "45 причал" (готовит гид), перекус во время прогулки, обед и завтрак на базе "Баренц" (готовит гид), обед в Саамской деревне
  • Посещение Саамской деревни
  • Сопровождение гидом
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Ужин в ресторане в Мурманске на 3 день
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не предусмотренные программой (в Т.Ч. экскурсия на ледокол Ленин)
  • Страховка
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка». Зимой в Териберке может быть от -10 до -30°C, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:

  • Небольшой рюкзак 15В20 л для прогулок.
  • Хоба (сидушка на резинке).
  • Химические грелки для рук и ног.

Одежда и обувь:

  • Ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА.
  • Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная).
  • Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон).
  • Куртка утепленная (пуховик).
  • Шапка утепленная, теплый бафф.
  • Комплект термобелья.
  • Кофта утепленная (флисовая).
  • Носки треккинговые (синтетика).
  • Носки шерстяные и х/б (по 1 паре).
  • Балаклава (возможно маска ветрозащитная).
  • Варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые.

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора).
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, салфетки, принадлежности для девочек и пр.).
  • Термос (0,5–1 литр).
  • Маска горнолыжная (очень спасает при сильном ветре со снегом).
  • Фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек.

Документы:

  • Паспорт.
  • Деньги на кафе, сувениры.

Дополнительно (не обязательно):

  • Фотоаппарат (видеокамера).
  • Зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
2 ноя 2023
Всё просто супер. .
Север, это круто, очень понравилось… Спасибо🙏💕
Всё просто супер. .Всё просто супер. .
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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