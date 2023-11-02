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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мурманск - Териберка
Сбор участников в 09:00 на площади Пяти Углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.
Встретившись со всеми участниками группы, мы сразу отправимся в путь.
Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.
По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка.
Именно здесь снимали фильм «Левиафан».
Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.
Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.
Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.
Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.
Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.
Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.
Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
По возвращению на базу - ужин, отдых.
Возможно, именно сегодня нам повезет увидеть сияние Авроры!
Расстояние: автобус – 131 км, пешком – 5 км.
Питание: обед и ужин.
Пляж с яйцами динозавра - Батарейский водопад
Приготовьте маски и термосы, сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.
Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.
И, конечно же нас, ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
А по возвращении на базу, после ужина, снова будем ждать северное сияние.
Расстояние: пешком 12 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Териберка - Мурманск
Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 09:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.
В Мурманске посетим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.
Далее оставим вещи и пообедаем в хостеле.
После обеда отправимся в порт, посмотрим на первый в мире атомный ледокол – ледокол “Ленин”, при наличии возможности сходим на экскурсию.
На ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.
Расстояние: автобус 131 км, пешком около 5 км.
Питание: завтрак и обед.
Мурманск - Саамская деревня - Мурманск
После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.
А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню.
Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!
А также покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся по дома.
Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!
Из-за непредсказуемой погоды, а также риска несвоевременно выезда из Териберки, необходимо приобретать возвратные билеты или билеты на рейсы из Мурманска не ранее 22.00, а при наличии возможности – на следующий день после дня окончания тура.
Расстояние: автобус 200 км.
Питание: завтрак и обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- на базе «45 причал» в Териберке, 2-местное размещение в коттеджах с панорамным видом, удобства в коттеджах (2 ночи);
- на базе «Баренц», 2- и 3-местное размещение в доме с удобствами, кухней и большой общей зоной отдыха (1 ночь).
Варианты проживания
База «45 причал»
База отдыха «45 причал» с общей кухней, принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в поселке Териберка. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы и занятия лыжным спортом.
Тур предусматривает 2-местное размещение в коттеджах с панорамным видом, удобства в коттеджах, завтраки и ресторан на территории базы.
База «Баренц»
Гостевой дом Баренц расположен в Первомайском районе Мурманска.
Здания, разделенные на комнаты и вмещающие от 12-ти до 14-ти человек, оснащены односпальными раздельными кроватями, столиками и чистым постельным бельем. Гостиные обустроены мягкими диванами и телевизорами. Санузлы в домиках отдельные, снабжены душем, стиральной машиной и раковиной.
Общие кухни полностью оборудованы для комфортного приготовления еды, в гарнитур встроена плита, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина. Также установлен большой обеденный стол, кофемашина, посуда и приборы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск - Териберка - Мурманск - Саамская деревня - Мурманск
- Проживание на базе «45 причал» в Териберке, 2-местное размещение в коттеджах с панорамным видом, удобства в коттеджах (2 ночи)
- Проживание на базе «Баренц», 2 - и 3-местное размещение в доме с удобствами, кухней и большой общей зоной отдыха (1 ночь)
- Питание (кроме ужина в ресторане в Мурманске на 3 день): обед в ресторане "Сияние Севера", 2 ужина и 2 завтрака на общей кухне базы "45 причал" (готовит гид), перекус во время прогулки, обед и завтрак на базе "Баренц" (готовит гид), обед в Саамской деревне
- Посещение Саамской деревни
- Сопровождение гидом
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный баф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Ужин в ресторане в Мурманске на 3 день
- Дополнительные услуги и экскурсии, не предусмотренные программой (в Т.Ч. экскурсия на ледокол Ленин)
- Страховка
- Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка». Зимой в Териберке может быть от -10 до -30°C, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
- Небольшой рюкзак 15В20 л для прогулок.
- Хоба (сидушка на резинке).
- Химические грелки для рук и ног.
Одежда и обувь:
- Ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА.
- Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная).
- Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон).
- Куртка утепленная (пуховик).
- Шапка утепленная, теплый бафф.
- Комплект термобелья.
- Кофта утепленная (флисовая).
- Носки треккинговые (синтетика).
- Носки шерстяные и х/б (по 1 паре).
- Балаклава (возможно маска ветрозащитная).
- Варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые.
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора).
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, салфетки, принадлежности для девочек и пр.).
- Термос (0,5–1 литр).
- Маска горнолыжная (очень спасает при сильном ветре со снегом).
- Фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек.
Документы:
- Паспорт.
- Деньги на кафе, сувениры.
Дополнительно (не обязательно):
- Фотоаппарат (видеокамера).
- Зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Север, это круто, очень понравилось… Спасибо🙏💕
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.