1 день

Мурманск - Териберка

Сбор участников в 09:00 на площади Пяти Углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.

Встретившись со всеми участниками группы, мы сразу отправимся в путь.

Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.

По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка.

Именно здесь снимали фильм «Левиафан».

Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.

Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.

Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.

Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.

Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

По возвращению на базу - ужин, отдых.

Возможно, именно сегодня нам повезет увидеть сияние Авроры!

Расстояние: автобус – 131 км, пешком – 5 км.

Питание: обед и ужин.