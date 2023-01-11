3 день

Снежная деревня, сафари на снегоходах

Завтрак.

В 08:30 переезд в Снежную деревню.

Дорога занимает 3–3,5 часа.

По прибытии вас ждет 1,5-часовое катание на снегоходах по Кукисвумской долине в Хибинских горных тундрах.

С перевала вы увидите панораму зимних Хибин: сверкающие «сахарные» вершины, укрытые двухметровыми снегами склоны сопок — дикий и завораживащий мир, бескрайний и манящий.

Альтернатива катанию на снегоходах — экскурсия на «Снежном автобусе» по предгорьям Хибин к замерзшим фонтанам.

По возвращении в Снежную Деревню вас ждет ланч «Шведский стол», а затем экскурсия по Деревне.

Это уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, волшебная зимняя страна, дворцы и лабиринты с ледяными картинами, фигурами и удивительными декорациями.

Вы можете покататься с горки на ватрушках и походить на гигантских лыжах, прокатиться на огромном пластиковом «банане» за снегоходом (за доп. плату).

В 16:00 обратная перевозка в Мурманск.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).