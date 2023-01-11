Зимнее очарование Заполярья

Групповой тур в Мурманске
4.7
3 отзыва
Конец зимы в Заполярье — конец полярной ночи, свежий пушистый снег и большой шанс увидеть волшебные сполохи Северного Сияния.

Побывав на Кольском полуострове, вы познакомитесь с северными оленями, побываете на берегу Ледовитого океана и на снегоходном сафари в Хибинских горных тундрах.

А еще познакомитесь с Мурманском — столицей Кольского Заполярья и самым северным портом за Полярным кругом, где стоит первый атомный ледокол «Ленин».Тур проводится в любые даты сезона при наборе группы от 6 человек. Оставьте заявку и узнайте сколько человек уже забронировали поездку.
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Зимнее очарование Заполярья
Ближайшие даты:
1
мар

Что вас ожидает:

Чудо природы
Чудо природы
В эти дни мы будем «охотиться» за северным сиянием
Мурманск
Мурманск
Познакомимся с Заполярным городом и поймем, что он прекрасен
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Увидим самые интересные места села и доедем на санях за снегоходами до берега Баренцева моря
Снежная деревня
Снежная деревня
Посетим уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, с ледяными картинами, фигурами и украшениями, где весело проведем время
Сафари на снегоходах
Сафари на снегоходах
Нас ждет 4-хчасовое сафари на снегоходах в самое сердце Хибинской горной тундры
Саамская Деревня
Саамская Деревня
Познакомимся с жителями фермы, поиграем в саамские игры, отведаем национальные блюда и при желании прокатимся на оленьих упряжках

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Мурманску

Прибытие в аэропорт Мурманск.

Встреча и трансфер в отель, заселение.

В 15:00 гид забирает группу на городскую экскурсию, включая посещение первого атомного ледокола Ленин.

Возвращение в гостиницу в 18:00.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).

Встреча, экскурсия по МурманскуВстреча, экскурсия по МурманскуВстреча, экскурсия по МурманскуВстреча, экскурсия по Мурманску
2 день

Териберка

Завтрак.

В 09:00 выезд из Мурманска.

Вам предстоит проехать по высоким плоскогорьям, открытым всем ветрам, чтобы достичь берега Баренцева моря.

По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма «Левиафан».

Затем вы спуститесь на широкий песчаный пляж, чтобы увидеть незамерзающий простор Баренцева моря.

Обед в ресторане.

После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда вы отправитесь на санях за снегоходами.

Вы увидите пляж круглых камней, замерзший водопад и пушки береговой батареи времен Великой Отечественной войны.

Вечером возвращение в Мурманск.

Ночлег в гостинице.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Снежная деревня, сафари на снегоходах

Завтрак.

В 08:30 переезд в Снежную деревню.

Дорога занимает 3–3,5 часа.

По прибытии вас ждет 1,5-часовое катание на снегоходах по Кукисвумской долине в Хибинских горных тундрах.

С перевала вы увидите панораму зимних Хибин: сверкающие «сахарные» вершины, укрытые двухметровыми снегами склоны сопок — дикий и завораживащий мир, бескрайний и манящий.

Альтернатива катанию на снегоходах — экскурсия на «Снежном автобусе» по предгорьям Хибин к замерзшим фонтанам.

По возвращении в Снежную Деревню вас ждет ланч «Шведский стол», а затем экскурсия по Деревне.

Это уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, волшебная зимняя страна, дворцы и лабиринты с ледяными картинами, фигурами и удивительными декорациями.

Вы можете покататься с горки на ватрушках и походить на гигантских лыжах, прокатиться на огромном пластиковом «банане» за снегоходом (за доп. плату).

В 16:00 обратная перевозка в Мурманск.

При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).

Снежная деревня, сафари на снегоходахСнежная деревня, сафари на снегоходахСнежная деревня, сафари на снегоходахСнежная деревня, сафари на снегоходах
4 день

Саамская Деревня, отъезд

Завтрак.

В 08:30 выезд в Саамскую Деревню.

Оленевод в национальной одежде встречает гостей.

Он расскажет вам об истории, культуре и эпосе саами.

Вы познакомитесь с жителями фермы: лисами, песцами, зайцами, собаками Хаски и, конечно, северными оленями.

Можно покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.

Можно покататься на оленьих упряжках и загадать желание, стоя перед одним из 9ти саамских оберегов — деревянных истуканов, символизирующих природные стихии.

Затем вас ждут саамские игры: метание няртала (аркана), игра в саамь пал (саамский мяч), «волки-олени» и другие.

По обычаям гостеприимства саамского народа, вас угостят ухой из свежей рыбы, оленьим мясом, блинчиками с морошкой и душистым чаем Пакула.

Желающие могут переодеться в саамскую одежду и сфотографироваться у чума или рядом с оленями, приобрести национальные сувениры и магические обереги ручной работы.

В 13:30 трансфер в аэропорт Мурманск.

Дорога занимает 2,5 часа.

Саамская Деревня, отъездСаамская Деревня, отъездСаамская Деревня, отъездСаамская Деревня, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отеле «Меридиан» 4* в Мурманске.

Стоимость тура:

  • с катанием на снегоходах — 63 000 руб. /чел.;
  • с экскурсией на «Снежном» автобусе — 57 000 руб. /чел.;

Доплата за одноместное размещение — 7 700 руб.

Цена действительна для группы 6–16 человек. Уточняйте стоимость тура при другом количестве человек у менеджера.

Варианты проживания

Конгресс Отель «Меридиан»

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

В номере:

  • бесплатные туалетно-косметические принадлежности;
  • халат;
  • туалет;
  • ванна или душ;
  • полотенца;
  • тапочки;
  • фен.
Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»Конгресс Отель «Меридиан»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение с завтраками
  • Питание по программе: завтраки, обеды, включая обед «Шведский стол» в день 3
  • Перевозка аэропорт Мурманск - город Мурманск
  • Перевозка Мурманск - Снежная Деревня - Мурманск
  • Перевозка Мурманск - Самская Деревня - аэропорт Мурманск
  • Поездка в поселок Териберка с выездом на берег Баренцева моря на санях за снегоходом и обедом в ресторане (мясной или рыбный комплекс)
  • 3-часовая автобусная экскурсия по Мурманску, включая посещение ледокола «Ленин»
  • 1,5-часовое сафари на снегоходах в Хибинских горных тундрах или экскурсия на «Снежном» автобусе
  • Входной билет в Снежную Деревню
  • Обед «Шведский стол» в День 3
  • Программа в Самской Деревне с обедом из национальных саамских блюд
  • Услуги гида во время экскурсии по Мурманску, в Снежной Деревне, в Саамской Деревне и поездки в Териберку
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение - 7 700 руб. /чел
  • Выезд на охоту за северным сиянием (вкл. перевозки и услуги гида-фотографа) - 5 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • медицинский полис;
  • термобелье;
  • теплые штаны;
  • свитер;
  • пуховка;
  • теплая шапка;
  • ветрозащитная маска;
  • горнолыжные очки;
  • теплые плотные варежки;
  • теплая обувь;
  • рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки;
  • средства индивидуальной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано экскурсионное и транспортное обслуживание?

В данном туре нет закрепленного гида, в основном все услуги сводятся к трансферным, в доп. экскурсии «в погоне за северным сиянием» автобусы предоставляются из возможных по наличию у транспортной компании, гид-фотограф — это человек, услуги которого оплачиваются вне зависимости от того, было ли северное сияние или нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 янв 2023
Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.
В
8 янв 2023
Программа вполне удачная.
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за обратную связь, для нас важно мнение каждого туриста. Рады. что в целом путешествие вам понравилось. Что касается замечания об экскурсоводе по городу, мы передали информацию коллегам в регион, обязательно проведем работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
8 янв 2023
Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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