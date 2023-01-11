Побывав на Кольском полуострове, вы познакомитесь с северными оленями, побываете на берегу Ледовитого океана и на снегоходном сафари в Хибинских горных тундрах.
А еще познакомитесь с Мурманском — столицей Кольского Заполярья и самым северным портом за Полярным кругом, где стоит первый атомный ледокол «Ленин».Тур проводится в любые даты сезона при наборе группы от 6 человек. Оставьте заявку и узнайте сколько человек уже забронировали поездку.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Мурманску
Прибытие в аэропорт Мурманск.
Встреча и трансфер в отель, заселение.
В 15:00 гид забирает группу на городскую экскурсию, включая посещение первого атомного ледокола Ленин.
Возвращение в гостиницу в 18:00.
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).
Териберка
Завтрак.
В 09:00 выезд из Мурманска.
Вам предстоит проехать по высоким плоскогорьям, открытым всем ветрам, чтобы достичь берега Баренцева моря.
По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма «Левиафан».
Затем вы спуститесь на широкий песчаный пляж, чтобы увидеть незамерзающий простор Баренцева моря.
Обед в ресторане.
После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда вы отправитесь на санях за снегоходами.
Вы увидите пляж круглых камней, замерзший водопад и пушки береговой батареи времен Великой Отечественной войны.
Вечером возвращение в Мурманск.
Ночлег в гостинице.
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).
Снежная деревня, сафари на снегоходах
Завтрак.
В 08:30 переезд в Снежную деревню.
Дорога занимает 3–3,5 часа.
По прибытии вас ждет 1,5-часовое катание на снегоходах по Кукисвумской долине в Хибинских горных тундрах.
С перевала вы увидите панораму зимних Хибин: сверкающие «сахарные» вершины, укрытые двухметровыми снегами склоны сопок — дикий и завораживащий мир, бескрайний и манящий.
Альтернатива катанию на снегоходах — экскурсия на «Снежном автобусе» по предгорьям Хибин к замерзшим фонтанам.
По возвращении в Снежную Деревню вас ждет ланч «Шведский стол», а затем экскурсия по Деревне.
Это уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, волшебная зимняя страна, дворцы и лабиринты с ледяными картинами, фигурами и удивительными декорациями.
Вы можете покататься с горки на ватрушках и походить на гигантских лыжах, прокатиться на огромном пластиковом «банане» за снегоходом (за доп. плату).
В 16:00 обратная перевозка в Мурманск.
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за дополнительную плату).
Саамская Деревня, отъезд
Завтрак.
В 08:30 выезд в Саамскую Деревню.
Оленевод в национальной одежде встречает гостей.
Он расскажет вам об истории, культуре и эпосе саами.
Вы познакомитесь с жителями фермы: лисами, песцами, зайцами, собаками Хаски и, конечно, северными оленями.
Можно покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.
Можно покататься на оленьих упряжках и загадать желание, стоя перед одним из 9ти саамских оберегов — деревянных истуканов, символизирующих природные стихии.
Затем вас ждут саамские игры: метание няртала (аркана), игра в саамь пал (саамский мяч), «волки-олени» и другие.
По обычаям гостеприимства саамского народа, вас угостят ухой из свежей рыбы, оленьим мясом, блинчиками с морошкой и душистым чаем Пакула.
Желающие могут переодеться в саамскую одежду и сфотографироваться у чума или рядом с оленями, приобрести национальные сувениры и магические обереги ручной работы.
В 13:30 трансфер в аэропорт Мурманск.
Дорога занимает 2,5 часа.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отеле «Меридиан» 4* в Мурманске.
Стоимость тура:
- с катанием на снегоходах — 63 000 руб. /чел.;
- с экскурсией на «Снежном» автобусе — 57 000 руб. /чел.;
Доплата за одноместное размещение — 7 700 руб.
Цена действительна для группы 6–16 человек. Уточняйте стоимость тура при другом количестве человек у менеджера.
Варианты проживания
Конгресс Отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
В номере:
- бесплатные туалетно-косметические принадлежности;
- халат;
- туалет;
- ванна или душ;
- полотенца;
- тапочки;
- фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение с завтраками
- Питание по программе: завтраки, обеды, включая обед «Шведский стол» в день 3
- Перевозка аэропорт Мурманск - город Мурманск
- Перевозка Мурманск - Снежная Деревня - Мурманск
- Перевозка Мурманск - Самская Деревня - аэропорт Мурманск
- Поездка в поселок Териберка с выездом на берег Баренцева моря на санях за снегоходом и обедом в ресторане (мясной или рыбный комплекс)
- 3-часовая автобусная экскурсия по Мурманску, включая посещение ледокола «Ленин»
- 1,5-часовое сафари на снегоходах в Хибинских горных тундрах или экскурсия на «Снежном» автобусе
- Входной билет в Снежную Деревню
- Обед «Шведский стол» в День 3
- Программа в Самской Деревне с обедом из национальных саамских блюд
- Услуги гида во время экскурсии по Мурманску, в Снежной Деревне, в Саамской Деревне и поездки в Териберку
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за одноместное размещение - 7 700 руб. /чел
- Выезд на охоту за северным сиянием (вкл. перевозки и услуги гида-фотографа) - 5 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- медицинский полис;
- термобелье;
- теплые штаны;
- свитер;
- пуховка;
- теплая шапка;
- ветрозащитная маска;
- горнолыжные очки;
- теплые плотные варежки;
- теплая обувь;
- рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки;
- средства индивидуальной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано экскурсионное и транспортное обслуживание?
В данном туре нет закрепленного гида, в основном все услуги сводятся к трансферным, в доп. экскурсии «в погоне за северным сиянием» автобусы предоставляются из возможных по наличию у транспортной компании, гид-фотограф — это человек, услуги которого оплачиваются вне зависимости от того, было ли северное сияние или нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!