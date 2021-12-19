Калачи! Любовь! Ромашки

Приглашаю в увлекательное путешествие выходного дня по старинному Мурому

Индивидуально
для 8 чел.
Приглашаю в увлекательное путешествие выходного дня по старинному Мурому.

Вы узнаете реальный человек или вымышленный герой был Илья Муромец, зачем богатырю делали рентген и какой он богатырский рост, чем давали взятки в Муроме, что означает «дойти до ручки» и «раскатать губу», узнаем историю вечной любви муромских чудотворцев Петра и Февронии, в день памяти которых был учрежден Всероссийский день семьи, любви и верности и многое другое.
Калачи! Любовь! Ромашки
Калачи! Любовь! Ромашки
Калачи! Любовь! Ромашки
Калачи! Любовь! Ромашки
Калачи! Любовь! Ромашки
Калачи! Любовь! Ромашки

Что вы увидите 🤩

  • Муром
  • Карачарово
  • Памятники архитектуры
  • Троицкий монастырь
  • Благовещенский монастырь
  • Преображенский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
«Быль и небыль» странного русского города
Город Муром, основанный в IX веке стоит на левом берегу реки Оки и хранит в себе множество тайн и загадок. Илья Муромец — самый известный, и в то же время самый загадочный герой русских былин. Но не многие знают, что Илья Муромец — реальный человек, а не вымышленный персонаж, а где скакал конь богатырский Бурушка до сих пор бьют родники с целебной водой, дающей силу богатырскую, а женщинам вечную молодость.
Мы посетим родину Ильи Муромца село Карачарово, где от копыт богатырского коня Бурушки забил целебный родник. Неспешно пройдёмся по красивой набережной, ведь как говорил Максим Горький, «кто не видел Мурома с Оки, тот не видел красоты русской», надышимся свежим воздухом и попробуем на вкус герб города, аппетитный калач с маком. Увидим самый красивый поющий мост России. Назвоним себе счастья в древние колокола. Посетим Троицкий и Благовещенский монастыри и один из самых древних монастырей России- Спас Преображенский монастырь. Приложимся к чудотворным иконам привезенным со всего света. До встречи в древнем городе Муроме!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятник Петру и Февронии, Муром
Завершение: ул. Лакина, 1, Муром
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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