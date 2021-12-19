«Быль и небыль» странного русского города

Город Муром, основанный в IX веке стоит на левом берегу реки Оки и хранит в себе множество тайн и загадок. Илья Муромец — самый известный, и в то же время самый загадочный герой русских былин. Но не многие знают, что Илья Муромец — реальный человек, а не вымышленный персонаж, а где скакал конь богатырский Бурушка до сих пор бьют родники с целебной водой, дающей силу богатырскую, а женщинам вечную молодость.

Мы посетим родину Ильи Муромца село Карачарово, где от копыт богатырского коня Бурушки забил целебный родник. Неспешно пройдёмся по красивой набережной, ведь как говорил Максим Горький, «кто не видел Мурома с Оки, тот не видел красоты русской», надышимся свежим воздухом и попробуем на вкус герб города, аппетитный калач с маком. Увидим самый красивый поющий мост России. Назвоним себе счастья в древние колокола. Посетим Троицкий и Благовещенский монастыри и один из самых древних монастырей России- Спас Преображенский монастырь. Приложимся к чудотворным иконам привезенным со всего света. До встречи в древнем городе Муроме!

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