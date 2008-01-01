Меня зовут Ксения, я хочу предложить вам индивидуальную авторскую экскурсию ⛳ по древнему городу Муром, основанному в 9 веке.

С 2008 года Муром является столицей ⭐️ празднования Дня семьи, любви и верности. Сюда ежегодно стекаются тысячи паломников поклониться мощам святых благоверных Петра и Февронии, покровителей праздника и устроителей семейного счастья. Их просят об устроении семейного благополучия, о помощи в поиске второй половины, о даровании детей, о здоровье, об исполнении желаний. Мощи благоверных находятся здесь же в Муроме, в Свято-Троицком монастыре. Из разных городов сюда приезжают играть свадьбы, ведь посещение города сулит крепкую любовь. А на счастье можно потереть нос скульптуре зайца!

Я покажу вам, где родился отец русского телевидения Зворыкин. Вы увидите самый красивый "поющий" мост России и полюбуетесь красавицей Окой. Посетим памятник калачу и отведаем хрустящих калачей, на которых наел силушку богатырскую Илья Муромец. Здесь, на родине былинного богатыря Ильи Муромца, сказка станет былью!

Множество храмов и церквей находится в Муроме. Мы с вами посетим старейший храм России, чудо Земли русской - Спасо-Преображенский собор. Старше его только Киево-Печорская Лавра. Приложимся к чудотворным иконам, дающим здоровье, материальный достаток, счастье.

Экскурсионный тур в Муром - лучший познавательный отдых выходного дня!