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На неспешной прогулке читать дальше уменьшить по городу мы узнаем его подлинную историю, знаменитых горожан и святых, прославивших Муром. Посетим памятники архитектуры, монастыри и места силы древнего города. Ну а если вы на машине — поедем в легендарное село Карачарово, на родину Ильи Муромца. Муром — это родина Ильи Муромца, Петра и Февронии, столица свадеб, любви и калачей! Здесь сбудутся все ваши желания, а я, ваш личный гид, покажу, где их загадывать.На неспешной прогулке 4.8 18 отзывов

Ксения Ваш гид в Муроме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 18 отзывов 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Меня зовут Ксения, я хочу предложить вам индивидуальную авторскую экскурсию по древнему городу Муром, основанному в 9 веке. С 2008 года Муром является столицей празднования Дня семьи, любви и верности. Сюда ежегодно стекаются тысячи паломников поклониться мощам святых благоверных Петра и Февронии,покровителей праздника и устроителей семейного счастья. Их просят об устроении семейного благополучия, о помощи в поиске второй половины, о даровании детей, о здоровье, об исполнении желаний. Мощи благоверных находятся здесь же в Муроме, в Свято-Троицком монастыре. Из разных городов сюда приезжают играть свадьбы, ведь посещение города сулит крепкую любовь. А на счастье можно потереть нос скульптуре зайца! Я покажу вам, где родился отец русского телевидения Зворыкин. Вы увидите самый красивый "поющий" мост России и полюбуетесь красавицей Окой. Посетим памятник калачу и отведаем хрустящих калачей, на которых наел силушку богатырскую Илья Муромец. Здесь, на родине былинного богатыря Ильи Муромца, сказка станет былью! Множество храмов и церквей находится в Муроме. Мы с вами посетим старейший храм России, чудо Земли русской - Спасо-Преображенский собор. Старше его только Киево-Печорская Лавра. Приложимся к чудотворным иконам, дающим здоровье, материальный достаток, счастье. Экскурсионный тур в Муром - лучший познавательный отдых выходного дня!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монастыри

Храмы

Чудодейственные иконы

Места силы

Целебные родники

Памятники архитектуры

Памятник Петру и Февронии Муромским

Памятник калачу

Памятник Илье Муромцу

Памятник изобретателю ТВ Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии Завершение: Памятник Илье Муромцу Когда и сколько длится? Когда: По договорённости Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.