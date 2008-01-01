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Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!

4.8
6 отзывов
Ксения М.
Ксения М. – Гид из Мурома
Муром – это родина Ильи Муромца, Петра и Февронии, столица ⭐️ свадеб, любви и калачей! Здесь сбудутся все ваши желания, а я, ваш личный гид, покажу, где их загадывать.

На неспешной прогулке 👣 по городу мы узнаем его подлинную историю 📖, знаменитых горожан и святых, прославивших Муром.

Посетим памятники архитектуры, монастыри и места силы древнего города.

Ну а если вы на машине – поедем в легендарное село Карачарово, родину Ильи Муромца.
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Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!

Что вы увидите

  • Монастыри
  • храмы
  • чудодейственные иконы
  • места силы
  • целебные родники
  • памятники архитектуры
  • бронепоезд Илья Муромец
  • памятник Петру и Февронии Муромским. Столица празднования дня семьи
  • любви и верности. Город свадеб
  • чаек и калачей!
Меня зовут Ксения, я хочу предложить вам индивидуальную авторскую экскурсию ⛳ по древнему городу Муром, основанному в 9 веке.
С 2008 года Муром является столицей ⭐️ празднования Дня семьи, любви и верности. Сюда ежегодно стекаются тысячи паломников поклониться мощам святых благоверных Петра и Февронии, покровителей праздника и устроителей семейного счастья. Их просят об устроении семейного благополучия, о помощи в поиске второй половины, о даровании детей, о здоровье, об исполнении желаний. Мощи благоверных находятся здесь же в Муроме, в Свято-Троицком монастыре. Из разных городов сюда приезжают играть свадьбы, ведь посещение города сулит крепкую любовь. А на счастье можно потереть нос скульптуре зайца!
Я покажу вам, где родился отец русского телевидения Зворыкин. Вы увидите самый красивый "поющий" мост России и полюбуетесь красавицей Окой. Посетим памятник калачу и отведаем хрустящих калачей, на которых наел силушку богатырскую Илья Муромец. Здесь, на родине былинного богатыря Ильи Муромца, сказка станет былью!
Множество храмов и церквей находится в Муроме. Мы с вами посетим старейший храм России, чудо Земли русской - Спасо-Преображенский собор. Старше его только Киево-Печорская Лавра. Приложимся к чудотворным иконам, дающим здоровье, материальный достаток, счастье.
Экскурсионный тур в Муром - лучший познавательный отдых выходного дня!
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии
Место завершения
🏁 Спасо- Преображенский собор
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения М.
Ксения М.
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6 отзывов оставили туристы

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