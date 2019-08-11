Муром — это родина Ильи Муромца, Петра и Февронии, столица свадеб, любви и калачей! Здесь сбудутся все ваши желания, а я, ваш личный гид, покажу, где их загадывать.
На неспешной прогулке
На неспешной прогулке
Описание экскурсииМеня зовут Ксения, я хочу предложить вам индивидуальную авторскую экскурсию по древнему городу Муром, основанному в 9 веке. С 2008 года Муром является столицей празднования Дня семьи, любви и верности. Сюда ежегодно стекаются тысячи паломников поклониться мощам святых благоверных Петра и Февронии,покровителей праздника и устроителей семейного счастья. Их просят об устроении семейного благополучия, о помощи в поиске второй половины, о даровании детей, о здоровье, об исполнении желаний. Мощи благоверных находятся здесь же в Муроме, в Свято-Троицком монастыре. Из разных городов сюда приезжают играть свадьбы, ведь посещение города сулит крепкую любовь. А на счастье можно потереть нос скульптуре зайца! Я покажу вам, где родился отец русского телевидения Зворыкин. Вы увидите самый красивый "поющий" мост России и полюбуетесь красавицей Окой. Посетим памятник калачу и отведаем хрустящих калачей, на которых наел силушку богатырскую Илья Муромец. Здесь, на родине былинного богатыря Ильи Муромца, сказка станет былью! Множество храмов и церквей находится в Муроме. Мы с вами посетим старейший храм России, чудо Земли русской - Спасо-Преображенский собор. Старше его только Киево-Печорская Лавра. Приложимся к чудотворным иконам, дающим здоровье, материальный достаток, счастье. Экскурсионный тур в Муром - лучший познавательный отдых выходного дня!
По договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастыри
- Храмы
- Чудодейственные иконы
- Места силы
- Целебные родники
- Памятники архитектуры
- Памятник Петру и Февронии Муромским
- Памятник калачу
- Памятник Илье Муромцу
- Памятник изобретателю ТВ
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии
Завершение: Памятник Илье Муромцу
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
b
Нам очень понравилась экскурсия с Ксенией. Дети были под впечатлением от рассказа про житие Пётра и Февронии, от посещения монастырей и прогулки по Окскому парку. Экскурсия была интересна и нашим
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Л
Потрясающая экскурсия и замечательный человек!! Ксения, спасибо Вам огромное!! Мы узнали и про Петра и Февронью и про Илью Муромца, и про калачи, нам помогли с графиком работы музее в
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Л
Потрясающая экскурсия и замечательный человек!! Ксения, спасибо Вам огромное!! Мы узнали и про Петра и Февронью и про Илью Муромца, и про калачи, нам помогли с графиком работы музее в
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Е
Спасибо Ксении за увлекательное путешествие по чудесному городу Муром🤗Мы не заметили как пролетели 2 часа, столько увлекательных историй, смеха и шуток 👍🏻🎉 Ксения осуществила нашу мечту и помогла устроить мастер класс по изготовлению калачей 🙌 обязательно вернёмся летом и мы встретимся снова🥰 Рекомендую всем экскурсовода Ксению ❤️
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T
Нам очень повезло с гидом Ксенией,, которая организовала прекрасное путешествие по старинному городу Мурому, после которой осталось море впечатлений. Ксения огромное Вам спасибо за замечательную экскурсию, за Вши знания и профессионализм. С удовольствием будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым. С уважением, Татьяна из Красногорска.
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T
Нам очень повезло с гидом Ксенией,, которая организовала прекрасное путешествие по старинному городу Мурому, после которой осталось море впечатлений. Ксения огромное Вам спасибо за замечательную экскурсию, за Вши знания и профессионализм. С удовольствием будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым. С уважением, Татьяна из Красногорска.
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