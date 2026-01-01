1100 летию Мурома. Мы побывали в парке, подошли к памятнику Ильи Муромца, все это сопровождалось интересным рассказом. Увидели Величественный Свято-Вознесенский кафедральный собор, памятник Петру и Февроньи. Он показал нам все знаменитые места города. Муром считается родиной калачей. Здесь есть даже памятник. Мы сами убедились, калачи здесь очень вкусные. Муром чистый, ухоженный! Люди любят свой город и гордятся им, это мы услышали от экскурсовода Владимира Потапова, который знает историю Мурома и с любовью рассказывает о своей малой родине. Нам захотелось вновь вернуться в Муром.