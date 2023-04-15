Чегемское ущелье расположено в самом сердце Кавказа и удивительно разнообразно своими красками, видами рельефа. Дышится здесь легче и свободнее, а созерцать природу можно часами, забыв обо всех тревогах. Окунемся и мы в эту сказку. Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Адай-Су (Малый Чегемский водопад, Водопад Су-Аузу-Су (Большой Чегемский водопад)
- Парк активных развлечений «Флай Чегем»
- Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Неизведанная Кабардино-БалкарияНаше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су. Вода здесь рушится в горную теснину с 30 метров. Именно из-за этого одного потока водопад называют еще Девичьей косой. Здесь можно сделать атмосферные фото или просто «зависнуть» в восторге.
Далее мы отправимся к Большому Чегемскому водопаду или Су-Аузу-Су. Водопад является карстовым по происхождению (горный массив, подверженный водой). Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.
Затем на путь проходит выше к селению Эль-Тюбю. Эдревнее село в Чегемском ущелье, в которое ежедневно приезжают туристы для просмотра таинственных склепов XI-XVIII веков. Природа вокруг настолько понравилась Сергею Бодрову младшему, что он в этих локациях снял фильм "Война".
На нашем пути мы встретим горный парк активных развлечений «Флай Чегем». Это полёты на параплане и дельтаплане, прыжки с верёвкой, горный трекинг, а также конные прогулки на лошадях среди потрясающе красивых гор.
Далее мы двинем по перевалу Актопрак, по извилистой «дороге красоты», поднимемся на высоту 1500 метров и впечатлимся красотой и величием местной природы. Затем нас ждет озеро Гижгит - рукотворный водоем с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета. Вы услышите историю его возникновения и насладитесь окружающими горными панорамами.
Последним пунктом нашего путешествия буде Баксанское ущелье. Оно является одним из самых длинных на Кавказе. Оно очень живописно, а в его конце возвышаются горы Эльбрус и Чегет.
Важная информация• Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.
Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Водитель-гид
- Что не входит
- Пикник
- Место начала и завершения?
- Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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