Неизведанная Кабардино-БалкарияНаше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су. Вода здесь рушится в горную теснину с 30 метров. Именно из-за этого одного потока водопад называют еще Девичьей косой. Здесь можно сделать атмосферные фото или просто «зависнуть» в восторге.

Далее мы отправимся к Большому Чегемскому водопаду или Су-Аузу-Су. Водопад является карстовым по происхождению (горный массив, подверженный водой). Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.

Затем на путь проходит выше к селению Эль-Тюбю. Эдревнее село в Чегемском ущелье, в которое ежедневно приезжают туристы для просмотра таинственных склепов XI-XVIII веков. Природа вокруг настолько понравилась Сергею Бодрову младшему, что он в этих локациях снял фильм "Война".

На нашем пути мы встретим горный парк активных развлечений «Флай Чегем». Это полёты на параплане и дельтаплане, прыжки с верёвкой, горный трекинг, а также конные прогулки на лошадях среди потрясающе красивых гор.

Далее мы двинем по перевалу Актопрак, по извилистой «дороге красоты», поднимемся на высоту 1500 метров и впечатлимся красотой и величием местной природы. Затем нас ждет озеро Гижгит - рукотворный водоем с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета. Вы услышите историю его возникновения и насладитесь окружающими горными панорамами.

Последним пунктом нашего путешествия буде Баксанское ущелье. Оно является одним из самых длинных на Кавказе. Оно очень живописно, а в его конце возвышаются горы Эльбрус и Чегет.

Важная информация• Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.

Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.