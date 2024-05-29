Н Нармин Чудеса чегемских водопадов Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!

Е Елена Чудеса чегемских водопадов Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро

Н Наталья Чудеса чегемских водопадов Красота неописуемая, вся мощь гор!!! Очень хороший экскурсовод)

И Ирина Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады читать дальше республике, обычаи, традиции, уклад жизни. Прекрасный водитель, и очень приятный собеседник, рассказал интересно, в качестве бонуса угостил прекрасно сваренным кофе. Порекомендовал, где можно вкусно поесть, где провести время в городе, спасибо большое за чудесно проведенное время. Были на экскурсии из Нальчика "Чегемские водопады", гид Ислам экскурсия прошла замечательно, гид очень хорошо рассказал о своем городе и

Н Надя Романтическая ночь в горах Это было очень захватывающе! Александр-потрясающий гид и человек. Все прошло на высшем уровне, отлично организованно. Я однозначно буду советовать эту экскурсию всем. Я такой красоты не видела нигде и никогда. Словами не передать весь спектр моих чувств.

О Оксана Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады Это вторая индивидуальная экскурсия, на которую ездили с Астемиром после прекрасной экскурсии в Верхнюю Балкарию. Были с двумя детьми. Приятная, лёгкая экскурсия. Красивая природа, ущелье! Нам повезло, народу на водопадах было немного. Большое спасибо гиду Астемиру! Рекомендую!

Н Нина Чегемское ущелье на внедорожнике Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!

А Александр Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд читать дальше особенно если вы приехали на автобусе. Там проводится ремонт дороги, причем глобальный. От автобуса вы будете по грязи пыли идти к водопадам, которые благодаря нашим горе строителем наполовину пересох. Неинтересно, грязно. Вокруг одни торгаши, вида никакого 5 звёзд поставил исключительно благодаря действиям гида, который очень здорово провел экскурсию и разнообразил путешествие. Чегемское ущелье категорически не рекомендую,

А Анна Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд Однозначно стоит поехать, чтобы вновь насладиться красотами КБР! Отдельное спасибо Леониду! 2 дня подряд экскурсий - Приэльбрусье и Чегемское ущелье - ощущение будто я уже родственник Мурату и Леониду. На столько теплое отношение к людям и своему делу. Спасибо!