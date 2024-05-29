Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 14 экскурсий в категории «Чегемские водопады» в Нальчике, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Симфония Чегемских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика
Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды
«На встречу с Чегемскими водопадами вы отправитесь в окрестности села Хушто-Сырт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5 727 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
«Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах»
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900 за человека
Романтическая ночь в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
«Наше путешествие начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов»
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«Что вас ожидает: Малый водопад и Большой водопад: Сказочные каскады воды Наша экскурсия начнется с посещения Малого и Большого водопадов, которые поразят вас своей красотой и мощью»
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000 за всё до 6 чел.
Чудеса чегемских водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
166 отзывов
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«Вы увидите: Самый необычный главный Чегемский водопад на реке Каяарты»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
1 000 за человека
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
«Что вас ждет: Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года»
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890 за всё до 4 чел.
Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
«Одной из жемчужин Кабардино-Балкарии являются Чегемские водопады»
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 900 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению»
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
«Красота Чегемского ущелья и «Город мертвых» В Чегемском ущелье мы насладимся водопадами, малыми и большими»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Чегемские водопады в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
«Адай-Су Девичья коса (Адай-Су) — самый полноводный водопад, находящийся в 200 м»
Расписание: Смотрите свободные даты
13 июня в 13:30
900 за человека
Чегемское ущелье - заповедная сказка
Индивидуальная
9.5 часов
Чегемское ущелье - заповедная сказка
Начало: Нальчик
«Наше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500 за экскурсию
Белые скалы - внедорожные туры
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Белые скалы - внедорожные туры
Начало: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
«Наше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500 за всё до 4 чел.
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
«Наша первая остановка — Чегемское ущелье, где мы сможем насладиться захватывающими видами и потрясающей красотой Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нармин
    29 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Красота неописуемая, вся мощь гор!!! Очень хороший экскурсовод)
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
    Были на экскурсии из Нальчика "Чегемские водопады", гид Ислам экскурсия прошла замечательно, гид очень хорошо рассказал о своем городе и
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    республике, обычаи, традиции, уклад жизни. Прекрасный водитель, и очень приятный собеседник, рассказал интересно, в качестве бонуса угостил прекрасно сваренным кофе. Порекомендовал, где можно вкусно поесть, где провести время в городе, спасибо большое за чудесно проведенное время.

  • Н
    Надя
    8 мая 2024
    Романтическая ночь в горах
    Это было очень захватывающе! Александр-потрясающий гид и человек. Все прошло на высшем уровне, отлично организованно. Я однозначно буду советовать эту экскурсию всем. Я такой красоты не видела нигде и никогда. Словами не передать весь спектр моих чувств.
  • О
    Оксана
    3 мая 2024
    Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
    Это вторая индивидуальная экскурсия, на которую ездили с Астемиром после прекрасной экскурсии в Верхнюю Балкарию. Были с двумя детьми. Приятная, лёгкая экскурсия. Красивая природа, ущелье! Нам повезло, народу на водопадах было немного. Большое спасибо гиду Астемиру! Рекомендую!
  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
  • А
    Александр
    26 апреля 2024
    Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
    5 звёзд поставил исключительно благодаря действиям гида, который очень здорово провел экскурсию и разнообразил путешествие. Чегемское ущелье категорически не рекомендую,
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    особенно если вы приехали на автобусе. Там проводится ремонт дороги, причем глобальный. От автобуса вы будете по грязи пыли идти к водопадам, которые благодаря нашим горе строителем наполовину пересох. Неинтересно, грязно. Вокруг одни торгаши, вида никакого

  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
    Однозначно стоит поехать, чтобы вновь насладиться красотами КБР! Отдельное спасибо Леониду! 2 дня подряд экскурсий - Приэльбрусье и Чегемское ущелье - ощущение будто я уже родственник Мурату и Леониду. На столько теплое отношение к людям и своему делу. Спасибо!
  • Р
    Роман
    18 апреля 2024
    Симфония Чегемских водопадов
    Вот он долгожданный отпуск и не раздумывая решили что хотим увидеть горы. Связался с Марией, определился что хочу. И вот
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    встреча с нашим гидом-Азамат! Человек который Ас своего дела, грамотно в непринужденной беседе началась наша экскурсия. С первой встречи и до окончания очень внимателен,все расскажет,посоветует, сделает отличные фото. Человек душа компании,знает свое дело, проложит ваш маршрут, посоветует куда лучше в какой сезон отправиться и поверьте, вы будете впечатлены. Благодаря именно грамотному гиду Азамату первое знакомство с горами оставило неизгладимое впечатление,которое остается в сердце и зовет снова в путь! Хочу выразить свою благодарность за проведению такой необычной, интересной экскурсии. Если вы решите побывать в Нальчике, не переживайте и не думайте просто ищите Азамата и вы останетесь в полном восторге!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Чегемские водопады»

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  4. Романтическая ночь в горах
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  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 900 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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