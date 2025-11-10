Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописной Кабардино-Балкарии! В рамках джип-тура вы увидите необыкновенное Чегемское ущелье и уникальное озеро Гижгит — рукотворный водоем с чистейшей водой бирюзового цвета. Услышите интересные факты о местах и насладитесь вдохновляющими панорамами.
Описание экскурсииЧегемское ущелье – одно из самых популярных среди туристов и красивых в Кабардино-Балкарии мест. Ущелье привлекает своими водопадами, красивыми и узкими теснинами, в некоторых местах которых горы настолько сближаются, что двух машинам бывает сложно разъехаться. Расположено ущелье в 30-40 минутах езды от столицы Кабардино-Балкарии – г. Нальчика.
Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемское ущелье
- Озеро Гижгит и др
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Столик, стулья, газовая печь, чайник.
Место начала и завершения?
Площадь 400-летия, Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
