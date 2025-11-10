Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописной Кабардино-Балкарии! В рамках джип-тура вы увидите необыкновенное Чегемское ущелье и уникальное озеро Гижгит — рукотворный водоем с чистейшей водой бирюзового цвета. Услышите интересные факты о местах и насладитесь вдохновляющими панорамами.

Елена Ваш гид в Нальчике Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится Джиппинг Когда Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом. 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Чегемское ущелье – одно из самых популярных среди туристов и красивых в Кабардино-Балкарии мест. Ущелье привлекает своими водопадами, красивыми и узкими теснинами, в некоторых местах которых горы настолько сближаются, что двух машинам бывает сложно разъехаться. Расположено ущелье в 30-40 минутах езды от столицы Кабардино-Балкарии – г. Нальчика.

Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом. Выбрать дату