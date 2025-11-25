Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет захватывающее путешествие к подножию величественного Эльбруса! Мы посетим Баксанское ущелье, поляну Азау, ущелье Адыр-Су.



Описание экскурсии Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Эльбрусу! Этот маршрут подарит вам потрясающие виды и знакомство с уникальной природой Кавказа. Мы начнем с Баксанского ущелья, проедем к поляне Азау, где по желанию вы сможете подняться на высоту по канатной дороге (2700 руб.). Далее, посетим живописное ущелье Адыр-Су и поднимемся на склоны Эльбруса, наслаждаясь захватывающими видами. Затем, отправимся на поляну Чегет, где также будет возможность подняться на кресельной канатной дороге (1100 руб.). Завершим наше путешествие на поляне Нарзанов, где можно попробовать целебную нарзанную воду.

