Вас ждет захватывающее путешествие к подножию величественного Эльбруса! Мы посетим Баксанское ущелье, поляну Азау, ущелье Адыр-Су.
Вы сможете подняться по канатной дороге на склоны Эльбруса, Чегета и побывать на поляне Нарзанов, чтобы попробовать воду из целебных источников.
Описание экскурсииОтправляйтесь в незабываемое путешествие к Эльбрусу! Этот маршрут подарит вам потрясающие виды и знакомство с уникальной природой Кавказа. Мы начнем с Баксанского ущелья, проедем к поляне Азау, где по желанию вы сможете подняться на высоту по канатной дороге (2700 руб.). Далее, посетим живописное ущелье Адыр-Су и поднимемся на склоны Эльбруса, наслаждаясь захватывающими видами. Затем, отправимся на поляну Чегет, где также будет возможность подняться на кресельной канатной дороге (1100 руб.). Завершим наше путешествие на поляне Нарзанов, где можно попробовать целебную нарзанную воду.
По средам с 07:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Поляна Азау
- Ущелье Адыр-Су
- Поляна Чегет
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Канатная дорога на Эльбрус: 2700 руб. /чел.
- Канатная дорога Чегет: 1100 руб. /чел.
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: По средам с 07:00 до 18:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
